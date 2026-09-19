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Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από έντονες αντιδράσεις και παρεμβάσεις φορέων της ελληνογερμανικής κοινότητας, δημοσιογραφικών ενώσεων και πολιτικών προσώπων.

Παρά τη θετική έκβαση, παραμένουν προς διευκρίνιση σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με τη μελλοντική στελέχωση, τη θεματολογία και τον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής σύνταξης.

Η διατήρηση του προγράμματος κρίθηκε σημαντική λόγω της ιστορικής διαδρομής της υπηρεσίας και του ρόλου της στην ενημέρωση των Ελλήνων.

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Μια σημαντική νίκη για την ελληνόφωνη ενημέρωση στη Γερμανία και τις ελληνογερμανικές σχέσεις σημειώθηκε χθες 18/9, αποφασίστηκε η συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle (DW).

Η Deutsche Welle θα συνεχίσει να μιλά ελληνικά

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή στη Γερμανία, Χρήστο Μουρτζούκο, ανατράπεται η απόφαση που είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο για την πλήρη κατάργηση του ελληνόφωνου προγράμματος από την 1η Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο των εκτεταμένων περικοπών που αποφάσισε η Deutsche Welle λόγω της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης.

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Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτές σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με τη μελλοντική θεματολογία και κατεύθυνση του ελληνικού προγράμματος, τον τρόπο λειτουργίας της σύνταξης, τα καθήκοντα των δημοσιογράφων και, κυρίως, τη μελλοντική στελέχωσή της.

Deutsche Welle reverses decision to axe Greek service https://t.co/Hp2o1M2yS8 pic.twitter.com/tQpN1IVSlB September 19, 2026

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η αρχική απόφαση για το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, τον Φεβρουάριο είχε γίνει γνωστό ότι η DW θα προχωρούσε σε περικοπές ύψους περίπου 21 εκατομμυρίων ευρώ, με το ελληνόφωνο πρόγραμμα να περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες που θα καταργούνταν.

Το θέμα έφτασε μάλιστα και στο γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Στον επίσημο ιστότοπο της Γερμανικής βουλής καταγράφηκε δημόσια αναφορά για τη διατήρηση του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsche Welle, με αίτημα να εξεταστεί η δυνατότητα προσαρμογής της χρηματοδότησης και να επανεξεταστεί η απόφαση κατάργησης.

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια διατήρησης του προγράμματος διαδραμάτισαν φορείς της ελληνογερμανικής κοινότητας, δημοσιογραφικές ενώσεις και προσωπικότητες που παρενέβησαν δημόσια. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Πρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW, Φαίδων Κοτσαμπόπουλος, ο οποίος χαιρέτισε τη σημερινή απόφαση και υπογράμμισε τη σημασία της ιστορικής ελληνικής σύνταξης της DW.

Ο κ. Κοτσαμπόπουλος ανέφερε ότι ο DHW «αγωνίστηκε από την πρώτη στιγμή με συνέπεια και αποφασιστικότητα» για τη διατήρηση της ελληνικής σύνταξης, επισημαίνοντας τις επαφές και τις πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους στη Γερμανία και την Ελλάδα συμμετείχαν στην προσπάθεια.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρώην διευθυντή του DW Ελληνικά, Δρα Ρόναλντ Μαϊνάρντους, στον πρώην επικεφαλής του γραφείου Αθηνών του Ιδρύματος Άντεναουερ Μάριαν Βέντ, στον βουλευτή του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και Πρόεδρο της Γερμανογερμανικής Ομάδας Φιλίας Τόμας Ράχελ, καθώς και στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνο.

Το θέμα είχε απασχολήσει και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η DW είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά τον αντιδικτατορικό αγώνα. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, η Ελληνική Εκπομπή, που εξέπεμπε από την Κολωνία, αποτελούσε μία από τις λιγοστές ανεξάρτητες πηγές ελεύθερης ενημέρωσης για εκατομμύρια Έλληνες, μεταδίδοντας ειδήσεις, πολιτικά σχόλια, συνεντεύξεις αλλά και μουσικά έργα καλλιτεχνών που είχαν απαγορευτεί από τη χούντα.

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Ποιος είναι ο Χρήστος Μουρτζούκος

Ο Χρήστος Μουρτζούκος είναι μάχιμος δημοσιογράφος στο e-enimerosi.com και ανταποκριτής στη Γερμανία. Τα ρεπορτάζ του αφορούν την ελληνική ομογένεια, την ευρωπαϊκή πολιτική και την εγχώρια πολιτική σκηνή της Γερμανίας. Έχει συνεργαστεί και με άλλα μέσα όπως το 98.4 της Κρήτης και ο Star FM Κεντρικής Ελλάδας.

«Η διαβίωση στο εξωτερικό μεγάλωσε την επιθυμία ανάδειξης του απόδημου Ελληνισμού, καθώς πριν ακόμη μεταναστεύσει, ήταν περήφανος για όλους τους Έλληνες της διασποράς. Ο ίδιος θέλει να αναδείξει με όποιον τρόπο μπορεί την ύπαρξη του Ελληνισμού στα πέρατα του κόσμου, και να τον μεταφέρει στην μητέρα πατρίδα. Η αρθρογραφία, τα ρεπορτάζ, οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές είναι ένα κομμάτι του εαυτού του πλέον, το οποίο δεν μπορεί να αποχωριστεί, και μέσα από αυτό το κομμάτι προσπαθεί να μεταφέρει την ύπαρξη της διασποράς στην Ελλάδα, αλλά και όλα τα καλά της πατρίδας προς όλους στην διασπορά», αναφέρεο ο ίδιος στο βιογραφικό του στην ενημερωτική σελίδα e-enimerosi.com.

Ένα από ιδιαίτερα κρίσιμα θέματα που ανέδειξε ήταν η διατήρηση των ελληνικών σχολείων στο Μόναχο που απειλούνταν με «λουκέτο». Ειδικότερα, ανέδειξε τις κινητοποιήσεις των Ελλήνων του Μονάχου, έναντι στην προοπτική να κλείσουν σχολικά συγκροτήματα με πρόσχημα το συμβόλαιο εκμίσθωσης, ενώ ευαισθητοποίησε αναφορικά με το ζήτημα της σταδιακής υποβάθμισης των ελληνικών σχολείων στη Γερμανία, την ίδια στιγμή που η Τουρκία επεκτείνει την ήπια ισχύ της και δημιουργεί σφαίρες επιρροής.

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Ευτυχώς, λόγω των πιέσεων της ομογένειας, αίσιο τέλος είχε τελικά η υπόθεση για το στεγαστικό ζήτημα των σχολείων στο Μόναχο. Επιτεύχθηκε επίσημη συμφωνία για την ανανέωση της μίσθωσης του κτιριακού συγκροτήματος, επιτρέποντας τη συνέχιση της διδασκαλίας στα παιδιά.