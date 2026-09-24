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Ο ύποπτος κατηγορείται ότι υπηρέτησε ως φρουρός στο στρατόπεδο Stalag 326 VI K, συμβάλλοντας σε πολλαπλές ανθρωποκτονίες κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν τις διώξεις κατά πρώην μελών του προσωπικού των ναζιστικών στρατοπέδων, επιδιώκοντας την απόδοση ευθυνών για εγκλήματα της συγκεκριμένης περιόδου.

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Άνδρας 105 ετών βρίσκεται υπό έρευνα για πιθανή συμμετοχή σε εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε ναζιστικό στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ανακοίνωσαν την Πέμπτη Γερμανοί εισαγγελείς.

«Ο 105χρονος ύποπτος θεωρείται ότι υπηρέτησε ως φρουρός στο στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου Stalag 326 VI K», στην περιοχή Ζένε της δυτικής Γερμανίας, ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές στο AFP.

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Ο άνδρας «κατηγορείται ότι συνέβαλε σε πολλαπλές ανθρωποκτονίες μέσω της δράσης του εκεί».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε αρχικά από τη γερμανική εφημερίδα Bild, η οποία ανέφερε ότι ένας ακόμη πρώην φρουρός του ίδιου στρατοπέδου είχε βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο έρευνας, αλλά στο μεταξύ πέθανε.

Το στρατόπεδο στη Ζένε φιλοξένησε περίπου 180.000 έως 200.000 Σοβιετικούς αιχμαλώτους πολέμου από το 1941 έως τον Απρίλιο του 1945, όταν απελευθερώθηκε από τα αμερικανικά στρατεύματα, σύμφωνα με το μνημείο που βρίσκεται σήμερα στον χώρο.

«Από τους περίπου 5,3 έως 5,7 εκατομμύρια Σοβιετικούς αιχμαλώτους πολέμου που συνολικά συνελήφθησαν από τις γερμανικές δυνάμεις, μεταξύ 2,3 και 3 εκατομμυρίων δεν επέζησαν», αναφέρει το μνημείο.

Οι Σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου υπέφεραν από υποσιτισμό, ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη, απάνθρωπες συνθήκες υγιεινής και καταναγκαστική εργασία.

Πέρυσι, οι εισαγγελικές αρχές στο Ντόρτμουντ ξεκίνησαν επίσης έρευνα σε βάρος ενός 100χρονου πρώην φρουρού σε άλλο στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο Χέμερ, όπου κρατούνταν κυρίως Σοβιετικοί αιχμάλωτοι. Ο άνδρας θεωρήθηκε ύποπτος για συμμετοχή σε εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Δεκέμβριο του 1943 έως τον Σεπτέμβριο του 1944.

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Ένας ακόμη φερόμενος ως φρουρός του συγκεκριμένου στρατοπέδου κατηγορήθηκε το 2023.

Οι δίκες των τελευταίων ετών

Οι διώξεις πρώην μελών του προσωπικού ναζιστικών στρατοπέδων συνεχίζονται, καθώς οι γερμανικές αρχές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για εγκλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, όπως εκείνη του Γιόζεφ Σουτς, ο οποίος καταδικάστηκε το 2022 σε πέντε χρόνια φυλάκισης, αλλά πέθανε λίγους μήνες αργότερα σε ηλικία 102 ετών.

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Τον Απρίλιο του 2025, πρώην φρουρός του στρατοπέδου Ζάξενχαουζεν πέθανε πριν δικαστεί, ενώ το 2021 δικάστηκε στη Γερμανία μια 96χρονη πρώην γραμματέας στρατοπέδου, κατηγορούμενη για συνέργεια σε χιλιάδες δολοφονίες.

Ανάλογη ήταν και η υπόθεση του Όσκαρ Γκρένινγκ, του λεγόμενου «Λογιστή του Άουσβιτς», ο οποίος καταδικάστηκε το 2015 για συνέργεια στη δολοφονία περίπου 300.000 Εβραίων, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία ότι συμμετείχε άμεσα σε συγκεκριμένες δολοφονίες.

Με πληροφορίες από: cbsnews.com

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