Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συμμετείχε την Τρίτη (11/11) στην εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες των δύο Παγκοσμίων Πολέμων στο Πολεμικό Κοιμητήριο Φαλήρου.

Χθες συμπληρώθηκαν 107 χρόνια από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στις 11 Νοεμβρίου 1918. Το «παρών» έδωσαν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, οι πρεσβευτές της Βρετανίας και της Γαλλίας, καθώς και στρατιωτικοί.

«Είχα την τιμή να συμμετάσχω μαζί με τους Γάλλους και Βρετανούς συμμάχους μας στην Ελλάδα σε δύο επίσημες τελετές για τον εορτασμό της 11ης Νοεμβρίου, όταν τερματίστηκε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Καταθέτοντας μαζί στεφάνια, αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους όσοι υπηρέτησαν και θυσιάστηκαν – συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100.000 Αμερικανών στρατιωτών που έδωσαν τη ζωή τους. Αυτή η ημέρα μάς υπενθυμίζει το κόστος του πολέμου, τη δύναμη των συμμαχιών μας και την κοινή μας ευθύνη να διατηρήσουμε την ειρήνη και την ελευθερία», έγραψε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Χ.

I was honored to join our French and British allies in Greece at two solemn ceremonies to mark November 11 and remember the Armistice that ended the First World War. By laying wreaths together, we pay tribute to all who served and sacrificed — including more than 100,000 American… pic.twitter.com/NBwwws2itu November 11, 2025