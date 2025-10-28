«Ήμασταν το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Εμείς φάγαμε όλη την μπόρα. Όταν ξεκίνησε ο βομβαρδισμός σείστηκε όλη η Αθήνα. Βρεθήκαμε ξαφνικά στο σκοτάδι. Κόπηκαν καλώδια, τα πάντα. Έτσι σχηματίσαμε πομπές μέσα στο σκοτάδι της νύχτας με μόνο φωτισμό τις πυρκαγιές της πόλης. Και πήραμε την Πειραιώς με τα πόδια, σχηματίζοντας καραβάνια για να φτάσουμε στην Αθήνα. Ποιος τολμούσε να γυρίσει στον Πειραιά;».

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει από τις 13 Νοεμβρίου, στη Σκηνή Ωμέγα, το «θεατρικό ντοκιμαντέρ» «Άκου Μικρέ» o Πειραιάς βομβαρδίστηκε του Ερμή Περιστέρη και του Σπύρου Ασημένου από τη θεατρική ομάδα mementaλ.

Πρόκειται για μία παράσταση βασισμένη στις αφηγήσεις και το αρχειακό υλικό των επιζώντων των βομβαρδισμών της 11ης Ιανουαρίου 1944 στον Πειραιά.

«Μία αφήγηση υφασμένη από μικρές ιστορίες ανθρώπων που κουβάλησαν ως τον Πειραιά τις πληγές της Μικράς Ασίας και Πειραιωτών που έζησαν στα καταφύγια, τις σειρήνες και τον φόβο. Ανθρώπων που ονειρεύονταν ανάμεσα στα ερείπια της πόλης και ερωτεύονταν στο σκοτάδι των καταφυγίων. Νέων παιδιών που εκπαιδεύονταν καθημερινά για να αντέχουν τους βομβαρδισμούς, μα τίποτα δεν τους προετοίμασε για όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα.

Ιστορίες που δεν γράφτηκαν ποτέ στα βιβλία της Ιστορίας, μα σιγοψιθυρίζονται ακόμη στις γειτονιές της πόλης. Ένας θεατρικός φόρος τιμής σε όσους έζησαν τη βία του πολέμου και σε όσους βλέπουν τα σημάδια εκείνων των ημερών κρυμμένα στην πόλη και επιμένουν να θυμούνται».

Συντελεστές:

Δραματουργία & Έρευνα: Ερμής Περιστέρης & Σπύρος Ασημένιος

Σκηνοθεσία: Ερμής Περιστέρης

Σκηνικά & Κοστούμια: Μαριλένα Γεωργαντζή

Σχεδιασμός Φωτισμού: Γεώργιος Κασσάκος

Sound Design: Στέλιος Κουλετάκης

Σχεδιασμός & Οργάνωση Παραγωγής: Σοφία Αρναουτάκη

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Παναγιώτης Γαβρίλης (pgdesignstudio)

Φωτογραφία: Νεφέλη Οικονόμου-Πάντζου

Σκηνοθεσία Trailer: Χρήστος Πυθαράς

Φωτογραφία Trailer: Γιώργος Δανόπουλος

Παίζουν: Σπύρος Ασημένιος, Λυδία Γιαννουσάκη, Θανάσης Καφενταράκης, Κατερίνα Μεφσούτ

Λίγα λόγια για την ομάδα

Η ομάδα mementaλ ιδρύθηκε το 2015 από τη Σοφία Αρναουτάκη και τον Ερμή Περιστέρη και αποτελείται από θεατρολόγους, ηθοποιούς, δημιουργούς και εμψυχωτές του κοινωνικού και εφαρμοσμένου θεάτρου. Συνδυάζοντας γνώσεις από τα πεδία του θεάτρου, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της κοινωνικής εργασίας και του ακτιβισμού, διερευνά τρόπους με τους οποίους το θέατρο μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ενδυνάμωσης, εκπαίδευσης και εμψύχωσης σε ποικίλα κοινωνικά και καλλιτεχνικά πλαίσια. Οι παραγωγές της, που βασίζονται στις αρχές του θεάτρου επινόησης και ντοκουμέντο, περιλαμβάνουν κινηματογραφικές μεταφορές στη σκηνή, μικρού μήκους ταινίες και σύγχρονες διασκευές κλασικών έργων, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε Αθήνα, Ζυρίχη, Πειραιά, Ναύπλιο, Κρήτη, Σέρρες, Άργος και Ερμιόνη. Μέλη της ομάδας είναι, επίσης, οΣπύρος Ασημένιος, ο Στέλιος Κουλετάκης και η Κατερίνα Μεφσούτ.

Συντελεστές

Info

Ημέρες παραστάσεων: 13 Νοεμβρίου – 7 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2025

Ώρες παραστάσεων: Πέμπτη – Σάββατο 20:30, Κυριακή 19:00

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Σκηνή Ωμέγα: Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35 (Μ3 Δημοτικό Θέατρο)

Διάρκεια: 70’ λεπτά

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/akou-mikre

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 17€, Μειωμένο: 12€ (Φοιτητικό, Μαθητικό, Άνω των 65 ετών), 8€ (Ανέργων, ΑΜΕΑ, Ομαδικό άνω των 6 ατόμων), 5€ (Ατέλειες, ΣΕΗ, ΑΣΚΤ, ΠΕΣΥΘ)