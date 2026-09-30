Μόνο τελειωμένο δεν είναι το επεισόδιο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας, αφού παρά τις δηλώσεις του Ζόρζε Ζεσούς, φαίνεται ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποχώρησε ξανά από την προπόνηση της ομάδας.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο για πρώτη φορά μετά από 16χρονια σε αγώνα της εθνικής Πορτογαλίας, γεγονός που έχει δημιουργήσει «μπάχαλο» στο εσωτερικό της ομάδας, με τον ίδιο να εμφανίζεται έτοιμος να αποχωρήσει από το ομοσπονδιακό συγκρότημα της πατρίδας του.
Μία πρώτη απουσία του από προπόνηση της ομάδας αποδόθηκε σε ελλείψεις στο γυμναστήριο και ο Ζόρζε Ζεσούς δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και υποστήριξε ότι δεν υπήρξε κάποια άρνηση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.
Οι εικόνες δείχνουν όμως μία διαφορετική πραγματικότητα, αφού ο αρχηγός της Αλ Νασρ εμφανίζεται σε video να αποχωρεί από το γήπεδο πριν την έναρξη της προπόνησης και η πορτογαλική A’Bola αναφέρει σχετικά τα εξής: «Η συζήτηση του Ζεσούς με τον Ρονάλντο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης και διεξήχθη σε ήρεμο και φιλικό κλίμα, αλλά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το περιστατικό απέκτησε νέο κεφάλαιο. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη εξήγηση για την απουσία του Ρονάλντο από την προπόνηση της Τετάρτης»
Μένει να φανεί πλέον αν θα υπάρξει κάποια τιμωρία στον Κριστιάνο Ρονάλντο και αν αυτός θα εμφανιστεί στον αυριανό αγώνα της Πορτογαλίας με τη Δανία στο Nations League.