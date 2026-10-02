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Ο Χρήστος Τζόλης πρόλαβε να παίξει μόλις 18′ στο ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Ολλανδία, καθώς έπαθε θλάση πάνω σε μία ενέργειά του και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει στην αναμέτρηση.

Η επιστροφή του Χρήστου Τζόλη στην Τούμπα, στο ισόπαλο ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου, μετά από πέντε χρόνια δεν του έφερε γούρι, καθώς στο 13′ πέτυχε γκολ, το οποίο ακυρώθηκε για οφσάιντ και μόλις δύο λεπτά αργότερα έπιασε το δεξί του πόδι ψηλά και έπεσε στο έδαφος, για να αντικατασταθεί στο 18′ και να γνωρίσει την αποθέωση σε ένα γήπεδο που εκανε τα πρώτα του βήματα.

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Η αυταπάρνησή του να αποχωρήσει από το ματς αποδεικνύει ότι έχει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα που αρμόζουν σε ένα μεγάλο παίκτη που αγωνίζεται με την Εθνική του ομάδα. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός στις δηλώσεις του εξήγησε ότι δεν υπήρχε λόγος να ρισκάρει την κατάστασή του και αποφάσισε να τον αντικαταστήσει, με τον σκόρερ Μασούρα.

«Πώς να το διαχειριστώ, πείτε μου εσείς. Είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω και μου λέει “δεν βγαίνω”. Πώς να το διαχειριστώ; Άρα, αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίσει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίξουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτως της ηλικίας. Νομίζω ότι ήταν ένα σκηνικό που όλοι είδαν, όσοι ήταν κοντά.

Του είπα βγες έξω, γιατί είχα την υποψία πως αυτό δεν θα έκανε έτσι εάν δεν είχε αισθανθεί κάτι. Το πόσο μεγάλη είναι η ζημιά δεν το ξέρουμε σήμερα, όμως ευχόμουν να είναι μόνο μία σύσπαση, κάτι προσωρινό. Δεν είχα και κανέναν λόγο για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν είναι παιχνίδια προκριματικών, είναι Nations League, πρωτίστως ήθελα να προφυλάξω τον παίκτη.