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Οι δύο ομάδες δημιούργησαν ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο Ρέικιαβικ.

Η Ισλανδία προηγήθηκε στο 88ο λεπτό με κεφαλιά του Μικάελσον, ενώ η Ελλάδα πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στη συνέχεια.

Ο επαναληπτικός αγώνας είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Δευτέρα στο γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

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Ισλανδία Κ21 και Ελλάδα Κ21 αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στο Ρέικιαβικ, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα Play Offs του Euro U21 2027, και πλέον θα τα δώσει όλα για την πρόκριση στον επαναληπτικό, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα (16/11), με ώρα έναρξης στις 19:00, σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η Ισλανδία απείλησε πρώτη στο 9ο λεπτό, όταν έπειτα από άστοχη έξοδο του Μοναστηρλή, η κεφαλιά αντιπάλου από κοντινή απόσταση βρήκε στην πλάτη του Έλληνα τερματοφύλακα και κατέληξε κόρνερ. Η Ελλάδα απάντησε στο 13’, με τον Κούτσια να γυρίζει την μπάλα και τον Πνευμονίδη να επιχειρεί σουτ από το ύψος της περιοχής, το οποίο όμως κόντραρε στα σώματα.

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Στο 17’ ο Θόρσταϊνσον πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του με ένα επικίνδυνο γύρισμα. Δύο λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ, όταν ο Γκούντμουντσον πέρασε ανάμεσα από δύο Έλληνες αμυντικούς και εξαπέλυσε δυνατό σουτ, με την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του Μοναστηρλή.

Η απάντηση της Εθνικής ήταν άμεση, καθώς στο 20’ ο Κωστούλας έκανε ωραία σέντρα από τα δεξιά, με τον Κούτσια να παίρνει την κεφαλιά, αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ.

Στο 35’ η Ισλανδία απείλησε ξανά, με τον Γκούντγιονσεν να επιχειρεί σουτ στην κίνηση μετά από σέντρα του Γκούντμουντσον, χωρίς να βρει στόχο. Η μεγαλύτερη στιγμή της Ελλάδας μέχρι εκείνο το σημείο ήρθε στο 37’. Ο Κούτσιας επιχείρησε να περάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα και στη συνέχεια γύρισε την μπάλα στον Αλμύρα, ο οποίος πλάσαρε, αλλά είδε τον Ισλανδό γκολκίπερ να αποκρούει και να κρατά το μηδέν.

Στο πρώτο ημίχρονο Ισλανδία και Ελλάδα είχαν τις καλές του στιγμές, σε ένα ματς που γίνεται υπο δυσμενείς συνθήκες καθώς έχει έντονη χιονοθυέλλα στο Ρέικιαβικ. Κάπως έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με αυτό το 0-0.

Η Ισλανδία απείλησε αρχικά στο 55ο λεπτό, όταν έπειτα από παράλληλο γύρισμα στην ελληνική περιοχή, ο Ντάβαντσον επιχείρησε το πλασέ, όμως ο Καλογερόπουλος έβαλε σωτήρια το πόδι του και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Στο 61′, οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, καθώς ο Οστέισον ανατράπηκε από τον Καλογερόπουλο μέσα στην περιοχή. Ο Γκούντγιονσεν ανέλαβε την εκτέλεση, ωστόσο ο Μπότης, που είχε μόλις περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αντικαταστάτης του τραυματία Μοναστηρλή, έπεσε σωστά και μπλόκαρε την μπάλα, κρατώντας το 0-0!

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Η Ελλάδα προσπάθησε να απαντήσει στο 66′, με τον Καλογερόπουλο να δοκιμάζει το πόδι του, αλλά την μπάλα να καταλήγει αρκετά πάνω από την εστία. Τέσσερα λεπτά αργότερα, η Ισλανδία απείλησε ξανά, με τον Άρονσον να παίρνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Στη συνέχεια η Εθνική Ελπίδων προσπάθησε να διαχειριστεί το ματς και πίεσε για να βρει το γκολ που θα της έδινε «φτερά» στα πόδια. Συγκεκριμένα, στο 77′ ο Σμυρλής έκανε ωραία ενέργεια από τα αριστερά, γύρισε τη μπάλα, έφτασε στον Κούτσια, κόντραρε, έφτασε στον Αλμύρα που έκανε το σουτ,μπλόκαρε όμως ο τερματοφύλακας της Ισλανδίας.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι συνέχιζαν πιέζουν και κατάφεραν στο 88′ να πάρουν «κεφάλι» στο σκορ. Ο Θορστέινσον έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, βρήκε τον Μικάελσον στην καρδιά της μικρής περιοχής και με κεφαλιά από κοντά έκανε το 1-0.

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ΙΣΛΑΝΔΙΑ: Πέτερσον, Θόρχαλσον, Γιούλιουσον, Άρονσον, Γκούντμουντσον, Γκούντγιονσεν, Θόρσταϊνσον, Σιγκούρντσον, Νταντάσον, Ρόμπερτσον.

ΕΛΛΑΔΑ: Μοναστηρλής – Κωστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν – Μουζακίτης, Κοντούρης, Αλμύρας – Πνευμονίδης, Κούτσιας, Παπακανέλλος.

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