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Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 21:45, η Εθνική Ομάδα υποδέχεται τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με μόνο στόχο τη νίκη, προκειμένου να διεκδικήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στα προημιτελικά του Nations League.



Το σημαντικό είναι ότι η πρόκριση στα προημιτελικά δεν εξαρτάται μόνο από το αν θα νικήσει η Ελλάδα τη Σερβία, αλλά και από τα αποτελέσματα της Γερμανίας

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Τα σενάρια πρόκρισης της Εθνικής Ομάδας

Αν η Ολλανδία νικήσει τη Γερμανία: Η Ελλάδα προκρίνεται ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα με τη Σερβία.



Αν Γερμανία και Ολλανδία έρθουν ισόπαλες: Η Ελλάδα προκρίνεται με νίκη ή ισοπαλία απέναντι στη Σερβία.



Αν η Γερμανία νικήσει την Ολλανδία: Η Ελλάδα αποκλείεται, ακόμη κι αν νικήσει τη Σερβία.

Γενικότερα, η Εθνική χρειάζεται τη νίκη κόντρα στη Σερβία αλλά και «δώρο» από την Ολλανδία που πρέπει να κερδίσει ή να φέρει ισοπαλία με την Γερμανία εκτός έδρας. Με αυτόν τον τρόπο, η βαθμολογία θα είναι Ολλανδία 14 ή 12, Ελλάδα 11 και Γερμανία 8 ή 9 βαθμούς. Σε αυτήν την περίπτωση η Ελλάδα τερματίζει στην δεύτερη θέση και προκρίνεται στα προημιτελικά.

Η Ελλάδα περνάει ακόμη και με ισοπαλία κόντρα στους Σέρβους, αρκεί και πάλι να μη νικήσει η Γερμανία την Ολλανδία. Με ήττα και των δύο ομάδων μένουν στους 8 βαθμούς, με ισοπαλία και η Ελλάδα και η Γερμανία πηγαίνουν στους 9. Και υπερτερεί η Εθνική στα μεταξύ τους ματς.