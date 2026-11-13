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Ο Ράιντερς σημείωσε χατ-τρικ για τους γηπεδούχους, ενώ το μοναδικό γκολ της Ελλάδας με τον Ιωαννίδη ακυρώθηκε μέσω του VAR για χέρι.

Ο Κουρμπέλης τέθηκε εκτός αρχικής ενδεκάδας της τελευταίας στιγμής λόγω ενοχλήσεων, με τον Τριάντη να τον αντικαθιστά.

Η πρόκριση της Ελλάδας στα προημιτελικά του Nations League εξαρτάται πλέον από το αποτέλεσμα της τελευταίας αγωνιστικής κόντρα στη Σερβία και την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Ολλανδία.

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Εφιαλτική αποδείχθηκε η βραδιά για την Εθνική Ομάδα στο Άμστερνταμ, καθώς γνώρισε βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία. Η Ελλάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας δεχθεί ήδη πέντε τέρματα, σε ένα παιχνίδι που όλα έδειχναν να πηγαίνουν στραβά.

Οι «οράνιε» παρουσίασαν εξαιρετικό πρόσωπο, την ώρα που η ελληνική ομάδα αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Ράιντερς, ο οποίος σημείωσε τρία γκολ μέσα σε διάστημα 21 λεπτών, από το 12′ έως και το 33′.

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Τα προβλήματα για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εμφανίστηκαν πριν καν ξεκινήσει η αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του Nations League. Ο Κουρμπέλης, παρότι είχε συμπεριληφθεί στην αρχική ενδεκάδα, αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και έμεινε τελικά εκτός, με τον Τριάντη να παίρνει τη θέση του δίπλα στον Ανδρούτσο. Από τα πρώτα λεπτά έγινε φανερό πως η Ελλάδα δυσκολευόταν να ακολουθήσει τον ρυθμό των Ολλανδών, έχοντας λανθασμένη αγωνιστική προσέγγιση και αδυνατώντας να βρει λύσεις απέναντι στην πίεσή τους.

Την ίδια ώρα, η Γερμανία πέρασε νικηφόρα από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 3-1 της Σερβίας. Έτσι, σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, εφόσον οι Γερμανοί νικήσουν την Ολλανδία στην τελευταία αγωνιστική, θα εξασφαλίσουν θέση στην πρώτη δυάδα του ομίλου και την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο. Για να διατηρήσει τις ελπίδες της η Ελλάδα, θα πρέπει να αποφύγει την ήττα από τη Σερβία και παράλληλα να μην επικρατήσει η Γερμανία απέναντι στους Ολλανδούς. Αντίθετα, εάν οι Γερμανοί ηττηθούν, η ελληνική ομάδα θα προκριθεί στους «8» ακόμη κι αν χάσει από τους Σέρβους.

Το παιχνίδι:

Η Ελλάδα επιχείρησε να ξεκινήσει επιθετικά και στο 4ο λεπτό δημιούργησε τις πρώτες προϋποθέσεις για να απειλήσει. Ο Ιωαννίδης προώθησε την μπάλα προς τον Τζόλη, ο οποίος επιχείρησε τη σέντρα, όμως ο Παυλίδης δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή με την μπάλα, ενώ ο Καρέτσας δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει σωστά. Δύο λεπτά αργότερα, ωστόσο, οι γηπεδούχοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ένα λάθος στην πάσα του Μαυροπάνου έδωσε την ευκαιρία στους Ολλανδούς να κλέψουν την μπάλα. Ο Έλληνας αμυντικός επιχείρησε να διορθώσει την κατάσταση, αλλά ο Σάμερβιλ εκμεταλλεύτηκε τη φάση, μπήκε στην περιοχή και έκανε το 1-0.

Η αμυντική λειτουργία της Εθνικής συνέχισε να παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και οι Ολλανδοί δεν άργησαν να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Στο 12ο λεπτό ο Ράιντερς αξιοποίησε ιδανικά την ασίστ του Φέερμαν και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Έξι λεπτά αργότερα, ο Μάλεν δημιούργησε με εξαιρετικό τρόπο τη δεύτερη ευκαιρία του συμπαίκτη του, με τον Ράιντερς να σκοράρει ξανά και να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προσπάθησε να αντιδράσει και στο 24′ έφτασε στο γκολ με τον Ιωαννίδη, έπειτα από εξαιρετική μεταβίβαση του Τζολάκη. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο της φάσης από το VAR, το τέρμα ακυρώθηκε, καθώς διαπιστώθηκε πως η μπάλα είχε βρει στο χέρι του Έλληνα επιθετικού κατά το κοντρόλ. Ούτε η κεφαλιά του Μαυροπάνου στο 30′ ούτε το φαλτσαριστό σουτ του Καρέτσα δύο λεπτά αργότερα είχαν αποτέλεσμα.

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Αντί να μειώσει τη διαφορά, η Ελλάδα είδε την κατάσταση να γίνεται ακόμη χειρότερη πριν από την ανάπαυλα. Στο 33′, ο Ράιντερς ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ-τρικ, βρίσκοντας δίχτυα από κοντά μετά την κεφαλιά του Ντάμφρις στο δεύτερο δοκάρι. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ακόμη ένα γκολ των γηπεδούχων, αυτή τη φορά από τον Τίμπερ στο 40′, ο οποίος βρήκε την εστία ουσιαστικά ανενόχλητος, διαμορφώνοντας το βαρύ 5-0.

Ο Γιοβάνοβιτς δεν προχώρησε σε αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, διατηρώντας τόσο την ίδια ενδεκάδα όσο και τον αρχικό σχηματισμό. Η Εθνική προσπάθησε να γίνει πιο απειλητική και στο 51′ είχε μια καλή στιγμή με τον Τριάντη, όμως η συνέχεια ανήκε και πάλι στην Ολλανδία. Στο 59ο λεπτό ο Τίμπερ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, εκμεταλλευόμενος νέα αδράνεια της ελληνικής άμυνας και στέλνοντας την μπάλα σε ουσιαστικά ανυπεράσπιστη εστία.

Το τελικό 7-0 διαμορφώθηκε από τον Μάλεν, ο οποίος μετά τις δύο ασίστ που είχε μοιράσει στο πρώτο μέρος, επιβράβευσε την εξαιρετική του εμφάνιση με ένα προσωπικό γκολ. Οι «οράνιε» συνέχισαν να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις και έφτασαν κοντά και σε όγδοο τέρμα στο 73′. Ο Σάμερβιλ πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, όμως αυτή τη φορά ο Τζολάκης απέτρεψε το γκολ με σημαντική επέμβαση.

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