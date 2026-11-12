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Η τηλεπερσόνα δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες τους συνοδευόμενες από ένα τρυφερό μήνυμα για την κοινή τους πορεία και την προσφορά του στη ζωή της.

Ο Κόρεϊ Γκαμπλ είχε προηγουμένως ευχηθεί στην Τζένερ για τα δικά της γενέθλια, αποκαλώντας την «γυναικούλα μου» και αναζωπυρώνοντας τις φήμες περί κρυφού γάμου.

Το ζευγάρι διατηρεί σχέση από το 2014, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ δημόσια τις φήμες που αφορούν την τέλεση ενός μυστικού γάμου μεταξύ τους.

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Η Κρις Τζένερ ευχήθηκε δημόσια στον επί χρόνια σύντροφό της, Κόρεϊ Γκαμπλ, για τα 46α γενέθλιά του, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, η 71χρονη τηλεπερσόνα δημοσίευσε μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες, συνοδεύοντάς τες με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα. Όπως εξομολογήθηκε, αισθάνεται πολύ τυχερή που μοιράζεται τη ζωή της μαζί του, ενώ δεν παρέλειψε να του εκφράσει την αγάπη της.

«Χρόνια πολλά στον έρωτά μου, @coreygamble. Νιώθω πολύ τυχερή που μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί σου. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για μένα και για όλους εμάς, κάθε μέρα», έγραψε αρχικά η Τζένερ και πρόσθεσε: «Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα εκεί για εμάς, για την αγάπη που μας δίνεις, για το γέλιο και τη χαρά που φέρνεις και που κάνεις ακόμη και τις πιο συνηθισμένες στιγμές να μοιάζουν ξεχωριστές. Σε αγαπώ, μωρό μου!!!».

Δείτε τις φωτογραφίες

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Κρις Τζένερ είχε γιορτάσει τα δικά της γενέθλια, με τον σύντροφό της να της αφιερώνει επίσης μια δημόσια ανάρτηση. Ο Κόρεϊ Γκαμπλ την αποκάλεσε «γυναικούλα μου», πυροδοτώντας για ακόμη μία φορά τα σενάρια περί κρυφού γάμου, τα οποία εμφανίζονται κατά καιρούς στη διάρκεια της σχέσης τους.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, δημοσίευσε κοινά τους στιγμιότυπα στο προφίλ του, γράφοντας: «Τα πιο ευτυχισμένα γενέθλια στο ιερό δισκοπότηρο. Σε αγαπώ για πάντα. Συνέχισε να είσαι υπέροχη. Είσαι η καλύτερη μητέρα, η πιο αγαπημένη και γλυκιά για όλα σου τα παιδιά και αισθάνομαι ευλογημένος που σε έχω στη ζωή μου, γυναικούλα μου. Εύχομαι να έχουμε πολλά ακόμη υπέροχα χρόνια. Σε αγαπώ πολύ».

Η Κρις Τζένερ δεν άφησε το μήνυμα αναπάντητο, σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση: «σε αγαπώ».

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2014 και, παρά τις κατά καιρούς φήμες για έναν πιθανό μυστικό γάμο, δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια ότι έχει παντρευτεί.