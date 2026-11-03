Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζεύγους Αρναούτογλου- Κόκλα πριν από 10 χρόνια ακριβώς.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αναστάσης Αρναούτογλου, γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου και της Κατερίνας Κόκλα, γιόρτασε πρόσφατα τα δέκατα τρίτα γενέθλιά του μαζί με τη μητέρα του.

Η Κατερίνα Κόκλα δημοσίευσε φωτογραφίες του έφηβου γιου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγάπη της για εκείνον.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου διατηρεί άριστες σχέσεις με την πρώην σύντροφό του και περνά δημιουργικό χρόνο με τον γιο του.

Ο παρουσιαστής συμβουλεύει τον Αναστάση να δείχνει σεβασμό προς τις γυναίκες και να αποφεύγει τους άσκοπους τσακωμούς και τον εγωισμό.

Ο πατέρας περιγράφει τον γιο του ως το σημαντικότερο πρόσωπο στη ζωή του, επισημαίνοντας την πολύ στενή σχέση τους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα 13α γενέθλιά του γιόρτασε ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου και της Κατερίνας Κόκλα, Αναστάσης, και τα γιόρτασε μαζί με τη μητέρα του. «Η ζωή μου όλη» έγραψε εκείνη στη λεζάντα της ανάρτησης που συνοδεύαν τις φωτογραφίες με τον, έφηβο, πλέον γιο της.

Η Κατερίνα Κόκλα με τον Αναστάση Αρναούτογλου.

Μετά τον χωρισμό της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στις αρχές του 2017, η 44χρονη, σήμερα, Κατερίνα Κόκλα είχε επιλέξει να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας- μάλιστα έναν χρόνο πριν από το τέλος της σχέσης τους, που είχε επισημοποιηθεί με σύμφωνο συμβίωσης το 2013, είχε στείλει εξώδικο στα Μέσα να μην αναφέρουν ούτε καν το όνομά της, ούτε του γιου της- ήταν ακόμη η περίοδος που οι παπαράτσι καταδίωκαν, κυριολεκτικά, τον παρουσιαστή και την οικογένειά του σχεδόν καθημερινά.

Advertisement

Advertisement

Έναν χρόνο μετά τον χωρισμό τους, η Κατερίνα Κόκλα είχε μιλήσει στο περιοδικό People για τον πρώην σύντροφό της: «Είναι πολύ τρυφερός και λατρεύει τον μικρό. Πιστεύει πως του μοιάζει. Η δική μου γνώμη είναι πως έχει γίνει μια ωραία μείξη».

Οι συμβουλές του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον γιο του: «Να σέβεσαι τις γυναίκες»

Όπως και η πρώην σύντροφός του, με την οποία διατηρούν άριστες σχέσεις, έτσι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν κρύβει πως ο Αναστάσης είναι η μεγάλη του αδυναμία. Πατέρας και γιος περνούν αρκετό χρόνο μαζί, ενώ ο Αναστάσης έχει άριστη επικοινωνία και με τη νυν σύντροφο του Γρηγόρη, Νάνσυ Αντωνίου, και τον γιο που έχει αποκτήσει με το υψηλόβαθμο στέλεχος του ΑΝΤ1, Νίκο Χριστοφόρου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο παρουσιαστής, που θα κλείσει τα 53 στις 17 Δεκεμβρίου, μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τον γιο του: «Όταν μου είπε “όταν μεγαλώσω θέλω να σου μοιάσω, μπαμπά σε αγαπώ”, λύγισα. Είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω στη ζωή μου».

«Του λέω: “Προσπάθησε να είσαι ήρεμος, κάνε την προσευχή σου το βράδυ, να σέβεσαι τις γυναίκες, μην τσακώνεσαι, μην έχεις εγωισμό”».