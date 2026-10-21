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Ο ίδιος εξήγησε ότι η επαγγελματική έκθεση των ανθρώπων της τηλεόρασης δεν αποτυπώνει τις προσωπικές δυσκολίες που βιώνουν στην καθημερινότητά τους.

Επιπλέον, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στη βαθιά θρησκευτική πίστη του, περιγράφοντας παλαιότερες αυστηρές θρησκευτικές πρακτικές που ακολουθούσε κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Τέλος, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μοιράστηκε τις απόψεις του για την πνευματικότητα, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά παραδείγματα για να περιγράψει την προσωπική του αντίληψη περί θείου.

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Για μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, κατά την οποία χρειάστηκε να αναζητήσει βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας, μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εμπειρία του από την πολυετή παρακολούθηση από ψυχίατρο και τη λήψη ψυχοφαρμάκων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι εξακολουθεί να υπάρχει ταμπού γύρω από τέτοια ζητήματα.

Κατά την παρουσία του στα Δημήτρια 2026, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε επίσης για τη βαθιά του πίστη και την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πνευματικότητα και τη θρησκεία.

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«Και στο αυτοκίνητο τώρα να φεύγαμε και εκείνη την ώρα που οδηγείς μόνος σου εμφανίζεται ένας άγγελος και κάθεται επί πλέον. Τον βλέπετε, σας μιλάει, σας λέει ας πούμε το όνομά σας. Θα γίνετε καλά. Είμαι κοντά σου. Μη στενοχωριέσαι.

Θέλω λίγο να προσέξεις δύο τρία πράγματα και είμαι κοντά σου. Τι πιστεύετε ότι θα σας συμβεί; Η πλειοψηφία δεν θα το πείτε πουθενά. Όταν θα το πείτε στους δικούς σας, θα σας κοιτάξουνε πράξη. Το κάνω υπερβολικό το παράδειγμα για να καταλάβετε ότι μπορεί να σας έχει συμβεί ήδη η παρουσία ενός αγγέλου»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ένταση της θρησκευτικής του πίστης σε παλαιότερη περίοδο της ζωής του, περιγράφοντας χαρακτηριστικά πόσο αυστηρά ακολουθούσε ορισμένες θρησκευτικές πρακτικές.

«Εσείς που πιστεύετε, γιατί εγώ σέβομαι πάρα πολύ και αυτούς που δεν πιστεύουν. Θέλω να σας πω ότι υπήρξα τόσο Θρησκόλιπτος που θα σας σοκάρω. Δεν έκανα σ@ξ ούτε Τετάρτη ούτε Παρασκευή», ανέφερε ο παρουσιαστής.

Ο ίδιος μίλησε ακόμη για τις δυσκολίες που μπορεί να κρύβονται πίσω από τη δημόσια εικόνα ενός ανθρώπου, εξηγώντας ότι η επαγγελματική έκθεση και η συνεχής επαφή με το κοινό δεν αποτυπώνουν απαραίτητα όσα βιώνει κάποιος σε προσωπικό επίπεδο.

«Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι ο τάδε να σου λέει τι καλό που είσαι, τι καλός, τι καλός και εσύ μέσα σου να ξέρεις, να αγωνίζεσαι σε αυτό το πράγμα, να κερδίζεις το κακό που συμβαίνει μπροστά σου και μέσα στο μυαλό σου να προσπαθείς να το κερδίσεις. Και η δικιά μας η δουλειά, η δουλειά της τηλεόρασης και οι δουλειές γενικά που έχουν πάρα πολύ έκθεση στους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ εύκολο να οδηγηθείς σε άσχημα μονοπάτια», ήταν τα λόγια του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η αναφορά στον ψυχίατρο και τα ψυχοφάρμακα

Ο παρουσιαστής στάθηκε και στην έκταση που πήραν οι δηλώσεις του σχετικά με την ψυχιατρική υποστήριξη που είχε λάβει. Όπως εξήγησε, η ειλικρίνειά του γύρω από την εμπειρία του προκάλεσε εντύπωση, καθώς η αναζήτηση βοήθειας από ειδικό ψυχικής υγείας εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις από ένα μέρος της κοινωνίας.

«Τώρα τελευταία καιρούς βλέπω στο διαδίκτυο παίζει αυτή η κουβέντα που δεν μπορώ, όταν έκανα μια έκθεση φωτογραφίας που με ρώτησε κάποιους κυρίους για την ιστορία και εξήγησα ότι εγώ ήμουνα, πήγα σε ψυχίατρο πολλά χρόνια, έξι χρόνια σε ψυχίατρο, πήρα ψυχοφάρμακα και τους έκανα μεγάλη εντύπωση όταν μίλησα καθαρά για τα ψυχοφάρμακα, να πήρα, ότι πήγα στον ψυχίατρο, γιατί υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που ακόμα έχει ταμπού σε αυτή την ιστορία», ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.