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Τα 42 της χρόνια συμπλήρωσε η Νάντια Μπουλέ, η οποία θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για το πέρασμα του χρόνου.

Η ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά της την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από την ιδιαίτερη ημέρα. Σε αυτή, εμφανίζεται χαμογελαστή να ποζάρει κρατώντας μια τούρτα σε σχήμα καρδιάς.

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Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της, η Νάντια Μπουλέ αναφέρθηκε στις εμπειρίες που φέρνει κάθε νέα χρονιά, αλλά και στην αξία που αποκτούν μέσα από αυτές οι στιγμές της ζωής.

«Κάθε χρονιά φέρνει νέες εξελίξεις, χαρές, απογοητεύσεις και συνειδητοποίηση της αξίας κάθε εμπειρίας. Και κυρίως ευγνωμοσύνη. Να είμαστε καλά να μεγαλώνουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.