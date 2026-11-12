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Στην κατάσχεση 616,4 κιλών κρέατος, παρασκευασμάτων και παραπροϊόντων προχώρησαν οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής σε επιχείρηση εμπορίας κρέατος στο Περιστέρι. Στην ίδια επιχείρηση είχε επιβληθεί πρόστιμο πριν από λίγους μήνες, έπειτα από προηγούμενο έλεγχο.

Κατά τον νέο έλεγχο, οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα Αθηνών εντόπισαν, μεταξύ άλλων, 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού με ημερομηνία λήξης την 30ή Μαΐου 2025.

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Τα προϊόντα βρέθηκαν τόσο στον χώρο διάθεσης προς πώληση όσο και στους χώρους ψύξης και κατάψυξης. Κατασχέθηκαν επίσης νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα με παρέλευση της ημερομηνίας τελικής ανάλωσης, καθώς και προϊόντα χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση αναγνώρισης. Σε αυτά περιλαμβάνονταν 180 κιλά χοιρινού κρέατος και 82 κιλά γαρδούμπας.

Σε προηγούμενο έλεγχο, στις 30 Απριλίου 2026, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είχαν κατασχέσει από την ίδια επιχείρηση 138,5 κιλά κατεψυγμένου κρέατος και παρασκευασμάτων χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση.

Με αφορμή τα ευρήματα, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε ότι «ο καταναλωτής πληρώνει για ποιότητα και δικαιούται ασφάλεια», τονίζοντας πως οι έλεγχοι συνεχίζονται και ότι εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις όταν διαπιστώνονται παραβάσεις.

Από την πλευρά της, η εντεταλμένη σύμβουλος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δήμητρα Αγγελάκη, ανέφερε ότι «η ασφάλεια των τροφίμων κρίνεται στο προϊόν, όχι στην ετικέτα» και σημείωσε ότι οι έλεγχοι έχουν συνέχεια και οι παραβάσεις συνέπειες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής συνεχίζουν τους ελέγχους σε επιχειρήσεις παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης τροφίμων, με στόχο την τήρηση των κανόνων ασφάλειας σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή έως τη διάθεση στην αγορά.

Πηγή: Dikasiko.gr