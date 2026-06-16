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Νέοι κανόνες για ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση των παραγωγών, δικαιότερες τιμές στην αλυσίδα τροφίμων και περιορισμούς στη χρήση όρων όπως «μπριζόλα», «στέικ» και «μπέικον» από προϊόντα που δεν προέρχονται από ζώα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άναψε το «πράσινο φως» σε νέα νομοθεσία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, στη βελτίωση των εισοδημάτων τους και στην καθιέρωση σαφέστερων κανόνων για την επισήμανση και την εμπορική προώθηση αγροτικών προϊόντων.

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Με 560 ψήφους υπέρ, 75 κατά και 25 αποχές, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη συμφωνία που προβλέπει σειρά μέτρων ώστε οι τελικές τιμές των τροφίμων να αντανακλούν καλύτερα το πραγματικό κόστος παραγωγής και να διασφαλίζεται δικαιότερη αμοιβή για τους παραγωγούς.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν δείκτες αναφοράς για το κόστος παραγωγής, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούνται στις συμβάσεις μεταξύ αγροτών και αγοραστών. Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος των οργανώσεων παραγωγών, οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να διαπραγματεύονται συλλογικά με τους αγοραστές, χωρίς να παρακάμπτονται από μεγάλες επιχειρήσεις ή μεσάζοντες που επιδιώκουν απευθείας συμφωνίες με μεμονωμένους παραγωγούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον γαλακτοκομικό τομέα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν υποχρεωτικές γραπτές συμβάσεις μεταξύ παραγωγών και αγοραστών, καθώς και μηχανισμούς αναθεώρησης των όρων όταν μεταβάλλονται οι συνθήκες της αγοράς.

Τι θεωρείται κρέας

Ένα από τα σημεία που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφορά τους κανόνες για την ονομασία των προϊόντων κρέατος.

Το κείμενο ορίζει το κρέας ως τα «βρώσιμα μέρη ζώων» και προβλέπει ότι μια σειρά όρων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για προϊόντα ζωικής προέλευσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ονομασίες «μοσχάρι», «χοιρινό», «αρνί», «κοτόπουλο», «μπριζόλα», «στέικ», «μπέικον», «συκώτι», «παϊδάκια» και άλλοι παραδοσιακοί όροι που συνδέονται με το κρέας.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ονομασίες αυτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για προϊόντα που παράγονται με καλλιέργεια ζωικών κυττάρων ή άλλες μορφές εργαστηριακής παραγωγής. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην εσωτερική αγορά και η διευκόλυνση των καταναλωτών να γνωρίζουν με σαφήνεια τι αγοράζουν.

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Πιο αυστηροί κανόνες για τους ισχυρισμούς στις ετικέτες

Η συμφωνία αποσαφηνίζει επίσης τη χρήση όρων όπως «δίκαιο» (fair) και «ισότιμο» (equitable) στις ετικέτες και στις διαφημιστικές καμπάνιες αγροτικών προϊόντων. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η συμβολή στην ανάπτυξη αγροτικών κοινοτήτων ή η στήριξη οργανώσεων παραγωγών.

Η εισηγήτρια του φακέλου, Céline Imart από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, χαρακτήρισε τη συμφωνία «σημαντική νίκη για τους αγρότες», υποστηρίζοντας ότι ενισχύει τη διαπραγματευτική τους δύναμη, βελτιώνει τη νομική τους προστασία και προστατεύει την παραδοσιακή κτηνοτροφική παραγωγή.

Η νομοθεσία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί και από το Συμβούλιο της ΕΕ προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τεθεί σε ισχύ.

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