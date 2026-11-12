Η Λέιντι Ελίζα και η Λέιντι Αμέλια Σπένσερ μας χάρισαν μια αδερφική στιγμή με χρυσό και ασημί στα Βραβεία Προστασίας Τούσκ στο Λονδίνο.

Οι 34χρονες δίδυμες ανιψιές της αείμνηστης Πριγκίπισσας Νταϊάνα έδωσαν τη δική τους πινελιά, με την Ελίζα σε ασημί φόρεμα χωρίς τιράντες από Oscar de la Renta και την Αμέλια σε χρυσά παγιέτες από την Jenny Packham. Οι αδερφές ήταν εκεί για να στηρίξουν τον ξάδερφό τους Πρίγκιπα Γουίλιαμ, που παρουσίασε τα βραβεία της βραδιάς.

Lady Eliza and Lady Amelia Spencer gave us a gold-and-silver sister moment at the Tusk Conservation Awards in London ✨ Princess Diana’s 34-year-old twin nieces put their own spin on metallics, with Eliza in a strapless silver Oscar de la Renta gown and Amelia in gold sequins by Jenny Packham. The sisters were there to support their cousin Prince William, who presented the evening’s awards. 📽️: Getty #princessdiana