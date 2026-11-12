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Η Λέιντι Ελίζα και η Λέιντι Αμέλια Σπένσερ μας χάρισαν μια αδερφική στιγμή με χρυσό και ασημί στα Βραβεία Προστασίας Τούσκ στο Λονδίνο.

Οι 34χρονες δίδυμες ανιψιές της αείμνηστης Πριγκίπισσας Νταϊάνα έδωσαν τη δική τους πινελιά, με την Ελίζα σε ασημί φόρεμα χωρίς τιράντες από Oscar de la Renta και την Αμέλια σε χρυσά παγιέτες από την Jenny Packham. Οι αδερφές ήταν εκεί για να στηρίξουν τον ξάδερφό τους Πρίγκιπα Γουίλιαμ, που παρουσίασε τα βραβεία της βραδιάς.

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