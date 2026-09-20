Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο κόμης Τσαρλς Σπένσερ υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που είχε αντιμετωπίσει την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ο ίδιος τονίζει τον καταστροφικό ρόλο των δημοσιευμάτων στην παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διδαχής από το παρελθόν.

Η επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του Σπένσερ επαναφέρει στο προσκήνιο τη σχέση της Νταϊάνα με τη βασιλική οικογένεια και την κριτική για έλλειψη στήριξης προς το πρόσωπό της.

Η βρετανική βασιλική οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι ο πόνος της απώλειας μπορεί να αλλοιώσει τις αναμνήσεις και την κρίση των ανθρώπων.

Η κατάσταση αυτή αποτελεί μια νέα πρόκληση για τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος βρίσκεται σε περίοδο θεραπείας για τον καρκίνο.

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«Τα ΜΜΕ αντιμετωπίζουν τον πρίγκιπα Χάρι και τη σύζυγό του, Μέγκαν, με τρόπο ανάλογο με εκείνον που είχαν αντιμετωπίσει τη μητέρα του, Νταϊάνα», δήλωσε ο αδελφός της πριγκίπισσας σε νέα του συνέντευξη.

«Βλέπω στον Χάρι και τη Μέγκαν όσα έζησε η Νταϊάνα»

«Αν κοιτάξει κανείς ένα άρθρο σε μια ταμπλόιντ εφημερίδα για τη Νταϊάνα ή για τον Χάρι και τη Μέγκαν, καταλαβαίνει πόσο άσχημα είναι αυτά τα δημοσιεύματα», δήλωσε στο BBC ο κόμης Τσαρλς Σπένσερ, φέρνοντας στο προσκήνιο τον καταστροφικό ρόλο που μπορεί να έχουν τα ΜΜΕ στην παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ενός δημόσιου προσώπου, προβάλλοντας ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία στο φως.

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Charles Spencer says he sees echoes of the way Diana was hounded by the media in what Harry and Meghan are going through today.



“Anyone who is being destroyed in this way daily, it must be such a cancerous influence in their life.” pic.twitter.com/VpQiiOMM27 — Senior Lieutenant Zandi Sussex (@ZandiSussex) September 20, 2026

«Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση των ανθρώπων να διδαχθούν από το παράδειγμα της Νταϊάνα. Δεν είμαι εδώ για να μιλήσω εκ μέρους του Χάρι και της Μέγκαν, αλλά για οποιονδήποτε καταστρέφεται καθημερινά με αυτόν τον τρόπο, αυτό πρέπει να λειτουργεί σαν μια καρκινογόνος επίδραση στη ζωή του».

Ο αδελφός της πριγίπισσας απασχολεί τα βρετανικά μέσα λόγω του νέου βιβλίου που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου και έχει τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister».

«Παρότι δεν σχολιάζουμε βιβλία ως ζήτημα αρχής, ο βασιλιάς Κάρολος γνωρίζει ότι ο πόνος της αδελφικής απώλειας μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τις αναμνήσεις με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμα και πολλά χρόνια μετά από ένα τέτοιο τραγικό γεγονός», αναφέρεται σε ανακοίνωση της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Η κυκλοφορία του βιβλίου και η επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν στη Βρετανία αποτελούν άλλη μια πρόκληση για τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο.

Η οικογένεια της Νταϊάνα είχε κατηγορήσει τη βασιλική οικογένεια για έλλειψη στήριξης και φροντίδας προς την πριγκίπισσα πριν από τον θάνατό της — μια κατηγορία που επανέλαβε και ο Χάρι, ο οποίος διατηρεί αποστάσεις από την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια.

Το βιβλίο επαναφέρει στο προσκήνιο τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν τον θάνατο της Νταϊάνα, αλλά και τα ερωτήματα γύρω από τη σχέση της με τον Κάρολο και τον τρόπο με τον οποίο η βασιλική οικογένεια διαχειρίστηκε την απώλειά της.