Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο προσωπικός αριθμός κινητού τηλεφώνου της Μέγκαν Μαρκλ διέρρευσε μέσω ομαδικής συνομιλίας γονέων σε εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλειά της.

Τα παιδιά του ζευγαριού απομακρύνθηκαν από το σχολείο τους έπειτα από δύο ημέρες λόγω προβλημάτων στην οδική κυκλοφορία και τη συνοδεία ασφαλείας.

Η ομάδα ασφαλείας της οικογένειας έκρινε ότι οι πρακτικές δυσκολίες στη διαδρομή προς το σχολείο δεν επέτρεπαν την ομαλή καθημερινή μετακίνηση των παιδιών.

Το ζευγάρι αποφάσισε να εγγράψει τα παιδιά του σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα της περιοχής μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους ασφαλείας τους.

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Νέος πονοκέφαλος για τη Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία.

Συγκεκριμένα σήμανε συναγερμός ασφαλείας για Δούκισσα του Σάσεξ καθώς ο προσωπικός αριθμός του κινητού της διέρρευσε από μια ομαδική συνομιλία γονέων σε ομάδα WhatsApp σχολείου.

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Η Μέγκαν είχε ενταχθεί στην ομαδική συνομιλία το βράδυ πριν από την πρώτη μέρα των παιδιών της, του Άρτσι και της Λιλιμπέτ, σε σχολείο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μάλιστα, σε στιγμιότυπο της συνομιλίας που δημοσίευσε η εφημερίδα Sun εμφανίζονται μηνύματα από μητέρες που καλωσορίζουν τη Μέγκαν Μαρκλ στην ομάδα, ενώ η ίδια απαντά ευχαριστώντας τες για το θερμό καλωσόρισμα.

So here’s what I found according to AI about Meghan Markles leaked text! The screenshot is WhatsApp and coming from an android — not an iPhone. I believe it was Meghan Markel that screenshot this herself on an android and sent it to The Sun using a different number. pic.twitter.com/KegNX0hRmy — Meghan Thee Stalker (@MeghanTheexz) September 16, 2026

Το γεγονός ήρθε στο φως αφού ο Άρτσι, επτά ετών, και η Λιλιμπέτ, πέντε ετών, απομακρύνθηκαν από το νέο τους σχολείο μετά από δύο ημέρες, επειδή ιδιωτικοί φρουροί εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την κυκλοφορία.

Τώρα θα φοιτήσουν σε άλλο σχολείο της περιοχής.

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Η έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τις ώρες αιχμής, την ώρα που τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, και ένα «σημείο συμφόρησης» που προκαλούσαν τα σταθμευμένα αυτοκίνητα είχαν ως αποτέλεσμα η διαδρομή της συνοδείας ασφαλείας τους να διαρκεί έως και μία ώρα, αντί για τα αναμενόμενα 35 λεπτά.

Φαίνεται πως η αυξημένη κίνηση κατά τις καθημερινές διαδρομές μεταξύ του σχολείου και του τόπου όπου διαμένει η οικογένεια δημιουργούσε πρόσθετη πίεση στη μικρή ομάδα ασφαλείας που τους συνοδεύει.

«Η απόφαση να αλλάξουν σχολείο τα παιδιά ελήφθη έπειτα από συζήτηση με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας σχετικά με τις πρακτικές δυσκολίες των υφιστάμενων ρυθμίσεων», δήλωσε εκπρόσωπος του ζευγαριού στο περιοδικό.

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Πηγή ανέφερε επίσης ότι ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας στο σχολείο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ωστόσο δεν είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν εκ των προτέρων την καθημερινή διαδρομή προς και από αυτό.

«Είναι πραγματικά κρίμα, επειδή λάτρεψαν απόλυτα το σχολείο, τα παιδιά και τους γονείς τους», ανέφερε η ίδια πηγή.

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