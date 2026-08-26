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Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αναμένεται να επιστρέψουν σήμερα στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ φέρεται να ταξιδεύουν με ιδιωτικό αεροσκάφος από την Καλιφόρνια προς τη Βρετανία, έχοντας μαζί τους τα δύο παιδιά τους.

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Ερωτηθείς σχετικά με την επιστροφή της οικογένειας, εκπρόσωπος του ζευγαριού απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την πληροφορία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι κάτι που θα σχολιάζαμε».

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει γνωστό ότι ο Χάρι και η Μέγκαν σχεδιάζουν να εγκατασταθούν ξανά στη Βρετανία μέσα στον Αύγουστο. Η επιστροφή τους, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα επανέλθουν στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα. Το ζευγάρι θα ζει στη χώρα ως ιδιώτες και θα παραμείνει μη ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία στην περιοχή Κότσγουολντς, έξω από το Λονδίνο. Παράλληλα, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ έχουν ήδη εγγραφεί σε σχολείο, καθώς η νέα σχολική χρονιά ξεκινά την επόμενη εβδομάδα.

Ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν αποχωρήσει από τη Βρετανία και από τα επίσημα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας στις αρχές του 2020. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους εγκαταστάθηκαν στην Καλιφόρνια.

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε ενημερωθεί νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο για την απόφαση της οικογένειας να επιστρέψει στη Βρετανία. Τον Ιούλιο, ο Χάρι, η Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους είχαν επισκεφθεί τον βασιλιά στην κατοικία του στο Χάιγκροουβ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επικείμενη μετακόμισή τους στη Βρετανία δεν είχε συζητηθεί κατά τη συγκεκριμένη συνάντηση.