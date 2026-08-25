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Οι γονείς του αγοριού ανέφεραν ότι ολοκληρώθηκαν οι άμεσες επεμβάσεις και πλέον η οικογένεια εστιάζει στην αποκατάσταση της υγείας του παιδιού.

Ένας τριαντάχρονος άνδρας με μαθησιακές δυσκολίες συνελήφθη για την επίθεση και η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η σελίδα οικονομικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη του παιδιού έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερες από 114.000 λίρες.

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Στο σπίτι του βρίσκεται πλέον το τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν άνδρας το πέταξε σε λάκκο με κροκόδειλους σε ζωολογικό πάρκο της Βρετανίας.

Το παιδί έχοντας προηγουμένως υποβληθεί σε επτά χειρουργικές επεμβάσεις, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο πριν από μερικές εβδομάδες και, σύμφωνα με την οικογένειά του, είναι πλέον χαρούμενο που βρίσκεται ξανά στο σπίτι, παίζει με τα παιχνίδια του και έχει επιστρέψει στην καθημερινότητά του.

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Οι γονείς του, σε νέα ενημέρωση που δημοσιεύθηκε στη σελίδα οικονομικής ενίσχυσης της οικογένειας, ανέφεραν ότι όλες οι άμεσες χειρουργικές επεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί προς το παρόν και ότι πλέον το βάρος πέφτει στην αποκατάσταση.

Η σελίδα οικονομικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε μετά το περιστατικό έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερες από 114.000 λίρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου, στο Johnsons of Old Hurst, κοντά στο Huntingdon του Cambridgeshire. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 30χρονος άνδρας φέρεται να σήκωσε το παιδί και να το πέταξε από ύψος περίπου 4,5 μέτρων στον χώρο όπου βρίσκονταν οι κροκόδειλοι.

Οι ιδιοκτήτες του ζωολογικού χώρου, Andy και Tracey Johnson, μαζί με τον γιο τους Edward, μπήκαν στον χώρο με τους κροκόδειλους για να βοηθήσουν στη διάσωση του παιδιού.

Ο άνδρας, ο οποίος κατάγεται από το Norfolk, συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, κρίθηκε ότι ήταν σε ακατάλληλη κατάσταση για να ανακριθεί.

Ο 30χρονος φέρεται να έχει μαθησιακές δυσκολίες και την ημέρα του περιστατικού βρισκόταν στον ζωολογικό χώρο μαζί με φροντιστές.

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Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τη φροντίδα που λάμβανε ο άνδρας, προκειμένου να εξεταστεί εάν υπήρχαν ζητήματα κακοποίησης ή παραμέλησης. Οι τοπικές αρχές του Νόρφολκ έχουν επίσης σταματήσει τις παραπομπές στον φροντιστή που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Επτά χειρουργεία και μια δύσκολη αποκατάσταση

Μετά την πτώση στον λάκκο των κροκοδείλων, ο μικρός μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να υποβληθεί άμεσα σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Συνολικά έχει υποβληθεί σε επτά επεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και μεταμόσχευση νεύρου στο αριστερό του χέρι. Τα τραύματά του σε τένοντες, αιμοφόρα αγγεία και ιστούς στα χέρια, τον αυχένα, το κεφάλι και πρόσωπο, ήταν εκτεταμένα.

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Η νοσηλεία του έγινε στη Μονάδα Παιδιατρικής Εντατικής Θεραπείας του Addenbrooke’s Hospital στο Cambridge. Εκεί, σύμφωνα με τους γονείς του, οι εργαζόμενοι ήταν πολύ υποστηρικτικοί και δημιούργησαν παιχνίδια ειδικά για εκείνον. Τον βοήθησαν να βρει νέους τρόπους να χρησιμοποιεί τα πόδια του για να παίζει και να προσαρμοστεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Η οικογένεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το προσωπικό τού νοσοκομείου και ιδιαίτερα προς όσους συμμετείχαν στη φροντίδα του παιδιού, ενώ σχεδιάζουν να κάνουν δωρεά ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη φροντίδα που έλαβε ο γιος τους.

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