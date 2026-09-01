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Ανώνυμες πηγές ισχυρίζονται ότι η Δούκισσα εφάρμοζε ιδιαίτερα αγενείς πρακτικές κατά τις συνεντεύξεις υποψηφίων, ζητώντας τους να παραμένουν σιωπηλοί και να αποφεύγουν την οπτική επαφή.

Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν διαδοθεί στους επαγγελματικούς κύκλους του οικιακού προσωπικού, προκαλώντας ανησυχία για το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας μαζί της.

Αντιθέτως, άνθρωπος από το στενό περιβάλλον της Μέγκαν Μαρκλ διέψευσε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι το ζεύγος αντιμετωπίζει πάντοτε τους εργαζόμενους με σεβασμό και επαγγελματισμό.

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Η ενδεχόμενη επιστροφή της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία φαίνεται πως θα μπορούσε να συνοδευτεί από ένα απρόσμενο ζήτημα: τη δυσκολία να βρει οικιακό προσωπικό που θα είναι πρόθυμο να εργαστεί για εκείνη.

Ανώνυμες πηγές δήλωσαν στο Page Six ότι ο τρόπος με τον οποίο η Δούκισσα του Σάσεξ φέρεται να πραγματοποιούσε στο παρελθόν συνεντεύξεις με υποψήφιους εργαζόμενους είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και δυσαρέσκεια.

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Μία από τις πηγές υποστήριξε ότι, την περίοδο που η Μέγκαν ζούσε στη Βρετανία, η διαδικασία επιλογής οικιακού προσωπικού γινόταν με τρόπο που χαρακτηρίζει «εξαιρετικά αγενή». Όπως ανέφερε, όσοι ενδιαφέρονταν για θέσεις καθαριότητας ή οικιακής βοηθού ουσιαστικά δεν επιτρεπόταν να απευθυνθούν στη Μέγκαν.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, οι υποψήφιοι παρέδιδαν το βιογραφικό τους και στη συνέχεια παρέμεναν όρθιοι και σιωπηλοί, ενώ η Μαρκλ εξέταζε τα προσόντα τους. Η πηγή ισχυρίστηκε πως τους ζητούσαν να σταθούν στην άκρη του δωματίου, να μην μιλούν και να αποφεύγουν την οπτική επαφή μαζί της.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ακόμη ότι η 45χρονη Μέγκαν Μαρκλ δεν έκανε ερωτήσεις στους υποψηφίους ούτε συνομιλούσε μαζί τους. Αντίθετα, φέρεται να διάβαζε το βιογραφικό τους, να τους παρατηρούσε από πάνω μέχρι κάτω και, στη συνέχεια, να τους ενημέρωνε απλώς ότι μπορούσαν να αποχωρήσουν.

Κατά την ίδια μαρτυρία, ανάλογα περιστατικά φέρεται να είχαν σημειωθεί αρκετές φορές, με αποτέλεσμα οι σχετικές ιστορίες να διαδοθούν γρήγορα στους επαγγελματικούς κύκλους του οικιακού προσωπικού. «Οι άνθρωποι θυμούνται πώς τους συμπεριφέρθηκαν. Υπάρχουν αρκετοί που δεν θα ήθελαν να βρεθούν ξανά σε αυτή τη θέση και να εργαστούν σήμερα για εκείνη», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Μία δεύτερη ανώνυμη πηγή δήλωσε ότι η εικόνα της Μέγκαν Μαρκλ ως εργοδότριας αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και χρόνια μεταξύ ανθρώπων που εργάζονται σε ιδιωτικές κατοικίες. Όπως υποστήριξε, υπάρχει «σίγουρα ανησυχία» στους επαγγελματικούς κύκλους του οικιακού προσωπικού σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν στη Βρετανία.

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New claims about Meghan Markle’s alleged staff interview behavior have resurfaced as she prepares for a longer UK stay.



Insiders claim stories about Meghan’s alleged “rude” treatment of household staff have spread through private staffing circles. pic.twitter.com/5HO9zAZNiI — Bored Panda (@boredpanda) September 1, 2026

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι εδώ και χρόνια έχουν κυκλοφορήσει πολλές ιστορίες σχετικά με το πώς είναι να εργάζεται κάποιος για τη Δούκισσα του Σάσεξ, υποστηρίζοντας ότι έχει διαμορφωθεί η φήμη πως συμπεριφέρεται απαξιωτικά και αγενώς στο προσωπικό.

Η ίδια πηγή εκτίμησε επίσης ότι, εάν ο Χάρι και η Μέγκαν αποφασίσουν να επιστρέψουν μόνιμα στη Βρετανία, η Δούκισσα του Σάσεξ θα χρειαστεί πιθανότατα να αναζητήσει εκ νέου εργαζόμενους για το σπίτι της. Ωστόσο, σύμφωνα με την εκτίμησή της, οι συγκεκριμένες θέσεις δεν αναμένεται να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων.

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Τις συγκεκριμένες καταγγελίες, πάντως, διέψευσε κατηγορηματικά άνθρωπος από το στενό περιβάλλον της Μέγκαν Μαρκλ. Όπως υποστήριξε, η Μέγκαν και ο πρίγκιπας Χάρι «αντιμετώπιζαν πάντοτε το προσωπικό τους με σεβασμό και επαγγελματισμό». Παράλληλα, χαρακτήρισε απολύτως ψευδή τον ισχυρισμό ότι η Μέγκαν Μαρκλ είχε πραγματοποιήσει συνέντευξη υποψηφίου με αγενή τρόπο, απορρίπτοντας έτσι όσα υποστήριξαν οι ανώνυμες πηγές.