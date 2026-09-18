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Ο συγγραφέας αποκαλύπτει ότι η αδελφή του βίωνε αυτοκτονικές τάσεις κατά τη διάρκεια του γάμου της, αισθανόμενη απομονωμένη και παγιδευμένη.

Το βιβλίο περιέχει αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς για τη συμπεριφορά του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος εξέδωσε σπάνια διάψευση για τα δημοσιευμένα αποσπάσματα.

Επιπλέον, ο κόμης Σπένσερ περιγράφει τη συναισθηματική κατάσταση των πριγκίπων Γουίλιαμ και Χάρι κατά την ημέρα της κηδείας της μητέρας τους.

Ο ίδιος αναφέρεται επίσης στις προσωπικές του στιγμές δίπλα στο φέρετρο της αδελφής του πριν από την τελετή της κηδείας.

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Το νέο βιβλίο του κόμη Σπένσερ για την αδερφή του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει πριν από τις 22 Σεπτεμβρίου, αλλά ήδη προκαλεί τριγμούς στους βασιλικούς κύκλους. Ο βασιλιάς Κάρολος εξέδωσε μια σπάνια διάψευση μετά τη δημοσίευση ενός δυσμενούς αποσπάσματος από το βιβλίο, και πλέον η Daily Mail δημοσιεύει σε συνέχειες το «Swan Song: Diana My Sister», το οποίο περιέχει ακόμη πιο συγκλονιστικές αποκαλύψεις.

Εκτός από τον ισχυρισμό ότι ο Βασιλιάς (τότε Πρίγκιπας Κάρολος) «ακουγόταν υπερβολικά ευφρόσυνος» όταν πέθανε η Νταϊάνα και ότι ο Κάρολος ήταν «ερωτευμένος με τον υπηρέτη του», ο κόμης Σπένσερ έγραψε ότι η αδελφή του είχε αυτοκτονικές σκέψεις τη δεκαετία του 1990.

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«Είναι ένα θλιβερό γεγονός ότι, στα τελευταία της χρόνια, η Νταϊάνα οδήγησε το αυτοκίνητό της περισσότερες από μία φορές στο Μπίτσι Χεντ, τον ψηλότερο ασβεστολιθικό γκρεμό της Αγγλίας, ενώ σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή της», έγραψε ο κόμης Σπένσερ, προσθέτοντας: «Η αγάπη της για τους γιους της, Χάρι και Γουίλιαμ την εμπόδισε να προχωρήσει παραπέρα».

Αν και η Νταϊάνα δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι οδήγησε μέχρι τον γκρεμό, ομολόγησε εντούτοις ότι προκάλεσε κακό στον εαυτό της στις συγκλονιστικές ηχογραφήσεις που έκανε για τον βασιλικό βιογράφο Άντριου Μόρτον. Ενώ μιλούσε για μια μακρά διαμονή στο ανάκτορο Μπάλμοραλ, σημείωσε: «Αδυνάτισα τρομερά, παρά πολύ. Οι άνθρωποι άρχισαν να λένε: “Φαίνονται τα κόκαλά σου”. Μέχρι τον Οκτώβριο, ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση».

Η πριγκίπισσα συνέχισε: «Ήμουν τόσο καταθλιπτική, που προσπαθούσα να κόψω τους καρπούς μου με ξυραφάκια. Έβρεχε ασταμάτητα. Ήρθα νωρίς [στο Λονδίνο] για να αναζητήσω θεραπεία, όχι επειδή μισούσα το Μπάλμοραλ, αλλά επειδή ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση».

Princess Diana’s brother Charles Spencer is revisiting a shocking conversation he says he had with his sister about her marriage to then-Prince Charles.



In his upcoming memoir Swan Song: Diana, My Sister, Spencer writes that Diana told him she was planning to divorce Charles… pic.twitter.com/bVaNVsxzTH — OK! Magazine USA (@OKMagazine) September 18, 2026

Στο βιβλίο του, ο Σπένσερ σημειώνει ότι η αδελφή του ένιωθε «απομονωμένη και παγιδευμένη» στον γάμο της και «πίστευε ότι ο σύζυγός της ήταν μερικές φορές πολύ απασχολημένος για να της αφιερώσει χρόνο, ενώ άλλες φορές ότι την επέκρινε». Σύμφωνα με τον κόμη, η πριγκίπισσα Νταϊάνα ένιωθε ότι ο πρίγκιπας Κάρολος, ο οποίος ήταν σχεδόν 13 χρόνια μεγαλύτερός της, «φαίνεται να επιθυμούσε πάντα να ήταν πιο κοντά στα 35, τόσο ως προς τον χαρακτήρα όσο και ως προς την κοσμοθεωρία της».

Σε άλλο απόσπασμα του βιβλίου, ο Ερλ Σπένσερ περιγράφει επίσης τον 12χρονο τότε Χάρι την ημέρα της κηδείας, υποστηρίζοντας ότι η βασιλική οικογένεια επέτρεψε στον νεαρό πρίγκιπα να «ξεφύγει από τον έλεγχο» μετά τον θάνατο της μητέρας του.

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«Δεν μπορούσα να ξεπεράσω πόσο μικρός, αδύναμο και συντετριμμένος έδειχνε ο Χάρι», γράφει προσθέτοντας πως αναρωτιόταν το πώς ήταν δυνατό αυτό το πληγωμένο παιδί να αντέξει τη δοκιμασία.

Κάθισε δίπλα στο φέρετρο της Νταϊάνα

Ο Ερλ Σπένσερ περιγράφει και τη στιγμή που πήγε μόνος στο Chapel Royal, απέναντι από το Παλάτι του Αγίου Ιακώβου, όπου είχε μεταφερθεί το φέρετρο της Νταϊάνα τις ημέρες πριν από την κηδεία.

Όπως αναφέρει, κάθισε δίπλα στο φέρετρο και άρχισε να μιλά στην αδελφή του.

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Στη συνέχεια θυμήθηκε ότι είχε μαζί του τον επικήδειο λόγο που θα εκφωνούσε και αποφάσισε να τον διαβάσει μπροστά στο φέρετρό της.

Ο Γουίλιαμ και ο Χάρι, ηλικίας τότε 15 και 12 ετών αντίστοιχα, τελικά περπάτησαν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην πομπή της κηδείας, μαζί με τον Κάρολο, τον πρίγκιπα Φίλιππο και τον Ερλ Σπένσερ.

Χρόνια αργότερα, ο πρίγκιπας Χάρι είχε δηλώσει στο Newsweek ότι δεν θεωρούσε πως κανένα παιδί θα έπρεπε να υποχρεωθεί να περάσει μια τέτοια δοκιμασία.

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Ο δούκας του Σάσεξ, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Βρετανία μαζί με τη Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, φέρεται να γνωρίζει για την έκδοση του βιβλίου, χωρίς ωστόσο να το έχει διαβάσει.

Χθες το βράδυ, απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις αποκαλύψεις.

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