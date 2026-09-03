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Μετά από έξι χρόνια στο Montecito της Καλιφόρνιας, ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να επιστρέφει πιο σταθερά στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, Archie και Lilibet, ανοίγοντας ξανά ένα δύσκολο κεφάλαιο για τη βασιλική οικογένεια.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη σχέση του με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, καθώς τα δύο αδέλφια παραμένουν αποξενωμένα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χωρίς ουσιαστική επικοινωνία.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τη DailyMail, δύο πρόσωπα από τον στενό τους κύκλο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως γέφυρα: οι αδελφοί Thomas και Charlie van Straubenzee. Ο Thomas διατηρεί εδώ και δεκαετίες στενή φιλία με τον William και είναι νονός της πριγκίπισσας Charlotte, ενώ ο Charlie είναι ιδιαίτερα κοντά στον Harry.

Ο βασιλικός σχολιαστής Richard Fitzwilliams χαρακτήρισε τους δύο άνδρες «τους προφανείς μεσολαβητές» και εκτίμησε ότι, αν συνεργαστούν, θα μπορούσαν να πετύχουν κάτι εξαιρετικά δύσκολο: να φέρουν ξανά κοντά τα δύο αδέλφια.

«Οι αδελφοί van Straubenzee θα μπορούσαν να πετύχουν κάτι εξαιρετικά δύσκολο, αν συνεργάζονταν για να φέρουν ξανά κοντά τον William και τον Harry», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ο Harry και η Meghan, που αναχώρησαν από το Montecito στις 25 Αυγούστου με τα παιδιά και τα σκυλιά τους, φέρεται να ονειρεύονται μια ζωή στην αγγλική ύπαιθρο. Για τον Harry, θα ήταν η πρώτη φορά που θα ζούσε στη Βρετανία ως ιδιώτης, χωρίς υποχρέωση δημόσιου ρόλου.

(Με πληροφορίες από DailyMail)