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Το ζευγάρι πρόκειται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, ενώ τα παιδιά έχουν ήδη εγγραφεί σε τοπικό σχολείο.

Οι Σάσεξ δεν αναλαμβάνουν βασιλικά καθήκοντα και παραμένουν ιδιώτες, χωρίς πρόθεση επιστροφής στον προηγούμενο ρόλο τους εντός της μοναρχίας.

Η απόφαση αυτή προκαλεί προβληματισμό σχετικά με την τεταμένη σχέση του πρίγκιπα Χάρι με τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Η φυσική παρουσία του ζευγαριού στη χώρα ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στην οικογένεια και τη μελλοντική επαφή με τον βασιλιά Κάρολο.

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Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ φέρονται να σχεδιάζουν την επιστροφή τους στη Βρετανία, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη χώρα και τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, το ζευγάρι και τα δύο παιδιά τους, ο πρίγκιπας Άρτσι, 7 ετών, και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 5 ετών, αναμένεται να εγκατασταθούν στα τέλη Αυγούστου σε κατοικία εκτός Λονδίνου, η οποία δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια.

Τα παιδιά φέρεται ήδη να έχουν εγγραφεί σε σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά. Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να ενημερώθηκε για την απόφαση την Κυριακή, ενώ το ζευγάρι είχε συναντηθεί μαζί του τον περασμένο μήνα στο Χάιγκροουβ.

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Όπως τονίζεται από όλα τα βρετανικά ΜΜΕ, δεν πρόκειται για επιστροφή στον ρόλο των εργαζόμενων μελών της βασιλικής οικογένειας. Ο Χάρι και η Μέγκαν παραμένουν ιδιώτες και μη εργαζόμενα μέλη της μοναρχίας, ενώ δεν υπάρχει καμία πρόθεση από το Παλάτι να δημιουργηθεί ξανά μια «ενδιάμεση κατάσταση», όπως αυτή που υπήρχε όταν αποχώρησαν από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020. Ωστόσο, η φυσική τους παρουσία στη Βρετανία αλλάζει ξανά τις ισορροπίες.

Prince Harry and Meghan are planning to move back to the UK later this month and their children, Prince Archie, seven, and Princess Lilibet, five, are enrolled to start at a British school in September.



Education Secretary Lucy Powell spoke to #BBCBreakfast… pic.twitter.com/DVa3Uwk8yQ August 20, 2026

Η επιστροφή που δοκιμάζει τη σχέση των δύο αδελφών

Το μεγαλύτερο ζήτημα που ανακύπτει από την επιστροφή του Χάρι στη Βρετανία είναι η ήδη τεταμένη σχέση του με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Τα δύο αδέλφια έχουν απομακρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με το Megxit, τις δημόσιες δηλώσεις του Χάρι, τη συνέντευξή του στην Όπρα Γουίνφρεϊ και την έκδοση των απομνημονευμάτων του, «Spare», να βαθαίνουν το χάσμα μεταξύ τους.

Όπως μετέδωσε η Telegraph, ο Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ είχαν ενημερωθεί για την απόφαση των Σάσεξ να επιστρέψουν στη Βρετανία. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο, δεν είχε υπάρξει δημόσια αντίδραση από τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Ο πρώην βασιλικός ανταποκριτής του BBC, Πίτερ Χαντ, εκτίμησε ότι η είδηση ενδέχεται να προκάλεσε έντονη αντίδραση στον Γουίλιαμ. Όπως ανέφερε, σε βάθος χρόνου η παρουσία των Σάσεξ στη Βρετανία θα μπορούσε να δημιουργήσει την εικόνα «δύο αντίπαλων αυλών», με τον Γουίλιαμ και τον Χάρι να βρίσκονται στο επίκεντρο διαφορετικών κύκλων επιρροής.

Παράλληλα, ο Χαντ θεωρεί ότι η επιστροφή του Χάρι μπορεί να ενισχύσει τη σχέση του με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, ενώ ταυτόχρονα θα καταστήσει δυσκολότερη για τον Γουίλιαμ την αποφυγή μιας πιθανής συμφιλίωσης με τον αδελφό του.

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Prince Harry and Meghan Markle are set to move back to the U.K. with their kids Prince Archie, 7, and Princess Lilibet, 5, six years after they stepped back from their senior royal duties. https://t.co/QcdYWfraep pic.twitter.com/eZtvHWSwsD — E! News (@enews) August 20, 2026

Αρκετά πιθανή η επαναπροσέγγιση με τον Κάρολο

Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για την απόφαση του γιου του μόλις 3 ημέρες πριν από τη δημοσιοποίησή της και, σύμφωνα με βασιλικές πηγές, η επιστροφή μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για πιο στενές επαφές με τον Χάρι και τα εγγόνια του.

Ο μονάρχης, ο οποίος συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, έχει δείξει τα τελευταία χρόνια διάθεση να διατηρήσει ανοιχτό έναν δίαυλο επικοινωνίας με τον μικρότερο γιο του. Η επιστροφή, πάντως, δεν σημαίνει αυτόματα συμφιλίωση σε όλα τα επίπεδα. Η σχέση του Χάρι με τον Γουίλιαμ παραμένει το πιο δύσκολο κομμάτι της εξίσωσης.

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Η επιστροφή και ο ρόλος της Μέγκαν

Η απόφαση για την επιστροφή στη Βρετανία φαίνεται να αφορά σε μεγάλο βαθμό και τη Μέγκαν Μαρκλ, με τη βασιλική αναλύτρια Τζένι Μποντ να εκτιμά ότι η δούκισσα ενδέχεται να «κάνει μια θυσία» για την οικογένειά της. Όπως ανέφερε στο Sky News, δεν είναι δεδομένο ότι η επιστροφή στη Βρετανία αποτελεί δική της επιθυμία, με τα παιδιά του ζευγαριού να θεωρούνται ένας από τους βασικούς λόγους πίσω από την απόφαση.

Η μετακόμιση αναμένεται να προσφέρει στον Άρτσι και τη Λίλιμπετ μεγαλύτερη επαφή με τη χώρα καταγωγής του πατέρα τους, ενώ η Μέγκαν εκτιμάται ότι θα συνεχίσει παράλληλα τις επαγγελματικές της δραστηριότητες από τη Βρετανία, διατηρώντας τον έλεγχο του lifestyle brand της, «As Ever».

Η Μποντ τάχθηκε επίσης κατά μιας νέας δημόσιας επίθεσης στη Μέγκαν, επισημαίνοντας ότι η ίδια έχει περιγράψει στο παρελθόν τις ιδιαίτερα δύσκολες εμπειρίες που υποστηρίζει ότι έζησε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη βασιλική οικογένεια.

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Prince Harry and his wife Meghan plan to move back to Britain ​this month, six years after they stepped down from their royal duties and relocated to the US, reports said https://t.co/vSTZ1IMaso pic.twitter.com/KLiJFXQXgw — Reuters (@Reuters) August 20, 2026

Η επιστροφή που είχε αρχίσει να φαίνεται

Η σκέψη της επιστροφής στη Βρετανία δεν φαίνεται να προέκυψε ξαφνικά. Ο Χάρι έχει μιλήσει αρκετές φορές για την πατρίδα του και, τους τελευταίους μήνες, είχαν καταγραφεί σημάδια βελτίωσης στις σχέσεις του με τη βασιλική οικογένεια, ιδιαίτερα με τον πατέρα του. Τον Μάιο του 2025, σε συνέντευξή του στο BBC, είχε εκφράσει την επιθυμία του «να συμφιλιωθεί» με την οικογένειά του, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «πραγματικά λυπηρό» το γεγονός ότι δεν μπορούσε να δείξει τη χώρα του στα παιδιά του.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ζευγαριού υποστηρίζουν ότι σημαντικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε και η εκπαίδευση του Άρτσι και της Λίλιμπετ. Ο Χάρι φέρεται να επιθυμεί τα παιδιά του να μεγαλώσουν έχοντας επαφή με το βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη εγγραφεί σε σχολείο στη Βρετανία για τη νέα σχολική χρονιά.

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Η οικογενειακή επανασύνδεση είχε αρχίσει να γίνεται πιο ορατή το τελευταίο διάστημα. Τον Ιούλιο, ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα συναντήθηκαν με τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα παιδιά τους, στην πρώτη συνάντηση της οικογένειας έπειτα από τέσσερα χρόνια. Ο Χάρι είχε επιστρέψει και νωρίτερα στη Βρετανία, μεταξύ άλλων για να δει τον πατέρα του μετά την ανακοίνωση της ασθένειάς του, αλλά και για μια συνάντηση στο Κλάρενς Χάουζ.

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Η επιστροφή που δοκιμάζει ξανά τη σχέση με το κοινό

Η απόφαση των Σάσεξ να επιστρέψουν στη Βρετανία αναμένεται να προκαλέσει νέες συζητήσεις και πιθανώς να αναζωπυρώσει τις αντιδράσεις γύρω από το ζευγάρι. Η σχέση του Χάρι και της Μέγκαν με τη βρετανική κοινή γνώμη παραμένει δύσκολη, ιδιαίτερα μετά τις δημόσιες αποκαλύψεις και τις τοποθετήσεις τους για τη ζωή μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018, ενώ δύο χρόνια αργότερα ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από τα ενεργά βασιλικά καθήκοντα. Τον Ιανουάριο του 2020, ο Χάρι και η Μέγκαν γνωστοποίησαν ότι θα επιδίωκαν οικονομική ανεξαρτησία και θα μοιράζονταν τον χρόνο τους μεταξύ Βρετανίας και Βόρειας Αμερικής. Λίγους μήνες αργότερα εγκαταστάθηκαν στην Καλιφόρνια και έπαψαν να αποτελούν ενεργά μέλη της μοναρχίας.

Η αποχώρησή τους συνοδεύτηκε από σειρά δημόσιων αντιπαραθέσεων. Ο Χάρι είχε μιλήσει ήδη από το 2019 για τις εντάσεις στη σχέση του με τον Γουίλιαμ, ενώ η Μέγκαν έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά την ένταξή της στη βασιλική οικογένεια.

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Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η επιστροφή τους δεν γίνεται σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον. Έρευνα του YouGov τον Ιούλιο έδειξε ότι μόλις το 22% των Βρετανών έχει θετική γνώμη για τη Μέγκαν, ενώ το 65% την αντιμετωπίζει αρνητικά. Για τον Χάρι, θετική άποψη έχει το 33%, έναντι 58% που δηλώνουν αρνητική γνώμη.

(Με πληροφορίες από BBC, Guardian)