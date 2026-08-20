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Η απόφαση για τη μετακόμιση συνδέεται με την εγγραφή των παιδιών τους σε βρετανικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Αικατερίνη έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα σχέδια της οικογένειας για την επικείμενη εγκατάσταση.

Παρά την επιστροφή τους, το ζευγάρι δεν πρόκειται να αναλάβει επίσημα βασιλικά καθήκοντα ούτε να επανέλθει στον θεσμικό πυρήνα της μοναρχίας.

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Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιστρέψουν στη Βρετανία, με την οικογένεια να αναζητά ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου. Η επιστροφή τους, που σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στον Αύγουστο, δεν συνδέεται με οποιοδήποτε σχέδιο επανόδου στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ φέρονται να εξετάζουν ιδιωτική, μη βασιλική κατοικία στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα της «Daily Telegraph» και της «Sun», τα οποία επιβεβαιώνει και το BBC. Καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό της επιστροφής φαίνεται να έχει παίξει και η εκπαίδευση των δύο παιδιών τους, καθώς ο επτάχρονος Άρτσι και η πεντάχρονη Λίλιμπετ έχουν εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά.

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Η μετακόμιση θα πραγματοποιηθεί περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την απόφαση του ζευγαριού να αποχωρήσει από τη Βρετανία και να εγκατασταθεί στις ΗΠΑ. Από τότε, η σχέση τους με τη βασιλική οικογένεια έχει περάσει από έντονες διακυμάνσεις, με τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, το ντοκιμαντέρ τους και την αυτοβιογραφία του Χάρι να προκαλούν σοβαρές εντάσεις με το Παλάτι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε την Κυριακή για τα σχέδια της οικογένειας, ενώ ενήμεροι φέρονται να είναι και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την πριγκίπισσα Αικατερίνη. Πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις ανέφερε ότι ο μονάρχης αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο να βρίσκεται πλέον πιο κοντά στον μικρότερο γιο του και στα δύο εγγόνια του.

Η επιστροφή, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο Χάρι και η Μέγκαν θα επανέλθουν ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα σχέδιο για την ανάληψη επίσημων καθηκόντων και το ζευγάρι εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός του θεσμικού πυρήνα της μοναρχίας.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συνάντηση του Χάρι και της Μέγκαν με τον βασιλιά Κάρολο στην ιδιωτική κατοικία του στο Χάιγκροουβ, τον Ιούλιο. Στη συνάντηση συμμετείχαν και τα δύο παιδιά τους, ενώ τα Ανάκτορα την είχαν χαρακτηρίσει «ιδιωτική οικογενειακή περίσταση». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σχεδιαζόμενη μετακόμιση δεν συζητήθηκε τότε.

Η συγκεκριμένη συνάντηση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια που ο βασιλιάς Κάρολος είδε από κοντά τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Η επίσκεψη θεωρήθηκε, παράλληλα, ένα πιθανό βήμα προς τη βελτίωση των τεταμένων οικογενειακών σχέσεων.

Χάρι και Μέγκαν δεν είχαν επιστρέψει μαζί στη Βρετανία από το 2022, όταν βρέθηκαν στη χώρα για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Η επικείμενη επιστροφή τους, επομένως, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη ζωή της οικογένειας, χωρίς όμως να συνεπάγεται επιστροφή τους στους επίσημους ρόλους που είχαν πριν από την αποχώρησή τους από τη μοναρχία.