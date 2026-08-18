Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ουκρανία χρησιμοποίησε βρετανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να πλήξει στρατιωτικούς και βιομηχανικούς στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της χώρας του προς το Κίεβο, απορρίπτοντας τις ρωσικές προειδοποιήσεις περί κλιμάκωσης.

Η ρωσική πλευρά κατηγόρησε το Λονδίνο για άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες μετά τις επιθέσεις με τα συγκεκριμένα drones.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού για την άμυνα της Ουκρανίας έναντι της ρωσικής εισβολής.

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Η Ουκρανία χρησιμοποιεί βρετανικά drones για επιθέσεις στην ρωσική ενδοχώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, κάτι που επιβεβαιώσε εμμέσως και ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Αντι Μπέρναμ την Τρίτη (18/8).

Η βρετανική εφημερίδα ανέφερε ότι drones που κατασκευάστηκαν από δύο βρετανικές εταιρείες και παραδόθηκαν στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς και βιομηχανικούς στόχους εντός της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών που ανήκουν στον ρωσικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries.

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Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να υποστηρίζει «100%» την Ουκρανία ενάντια στην ρωσική εισβολή, αφού η Μόσχα προειδοποίησε το Λονδίνο για τις συνέπειες σχετικά με αναφορές ότι βρετανικής κατασκευής drones χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει αυτό που έχει πει εδώ και καιρό ότι θα κάνει, δηλαδή να υποστηρίξει την Ουκρανία 100% ενάντια σε αυτόν τον παράνομο πόλεμο του οποίου ηγείται ο Βλαντίμιρ Πούτιν», τόνισε ο Μπέρναμ σε δημοσιογράφους.

«Παρέχουμε υποστήριξη ώστε η Ουκρανία να μπορεί να αμυνθεί και αυτή είναι η βρετανική θέση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου από προηγούμενους πρωθυπουργούς, και παραμένει η ίδια και για μένα», είπε.

«Δεν είμαστε φίλοι στα εύκολα. Θα είμαστε εκεί την ώρα ανάγκης της Ουκρανίας και αυτό δεν θα αλλάξει», συμπλήρωσε.

Andy Burnham on Ukraine:



We support Ukraine 100% against this illegal war led by Vladimir Putin.



We are providing support so that Ukraine can defend itself, and that's been the British position all the way through this conflict.pic.twitter.com/edaJZ4KGIj Advertisement August 18, 2026

Η Μόσχα προειδοποίησε ήδη το Λονδίνο για τις «συνέπειες»

«Το Λονδίνο επιλέγει σκόπιμα μια κλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης, ενώ υποκριτικά συνεχίζει να διακηρύσσει την επιθυμία του για ειρήνη», έγραψε η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο με ανάρτησή της στο κανάλι της στο Telegram.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο συμπεριφέρεται ως συνεργός και συνωμότης στα αιματηρά εγκλήματα και τις τρομοκρατικές επιθέσεις που διαπράττουν οι Ουκρανοί νεοναζί, με στόχο τον περιορισμό της Ρωσίας και την πρόκληση μέγιστης ζημιάς σε αυτήν τη χώρα μέσω τρίτων» , αναφέρει η ρωσική πρεσβεία.

«Όσο μεγαλύτερη είναι η εμπλοκή τους στη σύγκρουση και η υποστήριξή τους προς την τρομοκρατική μηχανή στο Κίεβο, τόσο υψηλότερο είναι το τίμημα που θα πληρώσουν», καταλήγει η ρωσική προειδοποίηση.

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Aπό την πλευρά του, ο Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.



Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας «Times» το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας απέρριψε τις ρωσικές απειλές τονίζοντας ότι το Λονδίνο παραμένει «αποφασισμένο να παράσχει τον εξοπλισμό που χρειάζεται η Ουκρανία για να αμυνθεί έναντι της παράνομης εισβολής του Πούτιν». Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία για την αποφασιστικότητα αυτής της κυβέρνησης να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα».

«Επίθεση το φθινόπωρο;»



Ηδη, σε αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα ότι μια σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, είναι επικείμενη.

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Στις αρχές Αυγούστου και η αμερικανική Wall Street Journal ανέφερε, επικαλούμενη νέες εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών, ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει μια περιορισμένη επίθεση εναντίον μιας χώρας του ΝΑΤΟ ήδη από το φθινόπωρο.

Η Συμμαχία έχει μάλιστα αναπτύξει ένα σχέδιο σε περίπτωση ρωσικής εισβολής στις χώρες της Βαλτικής και η Ρωσία έχει κατασκευάσει νέες βάσεις από τις οποίες μπορεί να χτυπήσει το έδαφος του ΝΑΤΟ.

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