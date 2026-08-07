Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να εξαπολύσει περιορισμένης κλίμακας επίθεση κατά μέλους του ΝΑΤΟ μέσα στα επόμενα χρόνια.

Στόχος της πιθανής ρωσικής ενέργειας είναι η δοκιμασία της αποφασιστικότητας της Συμμαχίας και η πρόκληση εσωτερικής διάσπασης μεταξύ των κρατών μελών.

Τα εξεταζόμενα σενάρια περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές, μυστικές επιχειρήσεις ή ακόμη και περιορισμένη χερσαία εισβολή σε χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

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Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πλέον ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να εξαπολύσει μια περιορισμένης κλίμακας επίθεση εναντίον μέλους του ΝΑΤΟ μέσα στα επόμενα χρόνια, προκειμένου να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Προηγουμένως, Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι το Κρεμλίνο θα απέφευγε να προκαλέσει το ΝΑΤΟ όσο συνεχίζει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η Ρωσία θα μπορούσε να στοχοποιήσει τη Συμμαχία είτε κατά τη διάρκεια του πολέμου είτε αφού ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις.

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Σύμφωνα με τη νέα αμερικανική αξιολόγηση, οι επιδεινούμενες στρατιωτικές και οικονομικές πιέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας έχουν αυξήσει τις ανησυχίες ότι ο Πούτιν ενδέχεται να καταφύγει σε πιο ριψοκίνδυνες ενέργειες.

Vladimir Putin could attack a Nato country within weeks to test the alliance, US intelligence has warned.



Pentagon officials said Russia might try to test Nato’s resolve with a small land incursion or cyber attack at any point between this autumn and 2029, The Wall Street… pic.twitter.com/YQ3nsr7EbP August 7, 2026

Τα σενάρια

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες βλέπουν διάφορα πιθανά σενάρια, όπως κυβερνοεπιθέσεις και δολιοφθορές έως μυστικές επιχειρήσεις με τη χρήση ένοπλων ομάδων ή ακόμη και μια περιορισμένη χερσαία εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας. Μια τέτοια επίθεση εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συμβεί μεταξύ του φετινού φθινοπώρου και του 2029, προειδοποιεί η έκθεση πληροφοριών.

Η πιθανότητα του πλέον ακραίου σεναρίου —μιας περιορισμένης χερσαίας εισβολής— είναι χαμηλή, αλλά αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με τις αμερικανικές αναφορές.

Στόχος μιας ενδεχόμενης επίθεσης του Πούτιν σε χώρα του ΝΑΤΟ είναι να αναγκάσει τις ΗΠΑ να λάβουν θέση και να διασπάσει τη Συμμαχία των 77 ετών.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται καθώς η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις στα αποθέματα βασικών οπλικών συστημάτων, μετά την προμήθεια της Ουκρανίας και τις στρατιωτικές συγκρούσεις με το Ιράν. Τα αποθέματα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς ATACMS και PrSM, αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, Stinger, συστημάτων THAAD και άλλων πυρομαχικών υψηλής τεχνολογίας φέρονται να έχουν εξαντληθεί σημαντικά, κάτι που ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών», ιδιαίτερα ορισμένων τύπων, ενώ κατηγόρησε όσους ισχυρίζονται το αντίθετο για διασπορά ψευδών πληροφοριών.

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Τα σενάρια που εξετάζει ο Πούτιν συνδεόνται στενά με την κατάσταση στο μέτωπο της Ουκρανίας Η Ρωσία αντιμετωπίζει αυξανόμενες επιθέσεις με drones από το Κίεβο κατά της πετρελαϊκής της βιομηχανίας, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις, που έχουν υποστεί βαριές απώλειες, έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά στο μέτωπο.

Ρωσική επιθετικότητα

Ωστόσο, η Ρωσία παραμένει διατεθειμένη να πιέσει το ΝΑΤΟ, καθώς ρωσικοί πύραυλοι έχουν πέσει στην Πολωνία και drones έχουν πετάξει πάνω από τη Ρουμανία.

Ηγέτες των χωρών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ εξέδωσαν πρόσφατα δημόσιες προειδοποιήσεις, επικαλούμενοι στοιχεία μυστικών υπηρεσιών που κάνουν λόγο για τη ρωσική επιθετικότητα εις βάρος τους. Η Λιθουανία θεωρεί ότι εάν οι ρωσικές προκλήσεις στην περιοχή οδηγήσουν σε κρίσιμη κατάσταση ασφαλείας, οι χώρες του ΝΑΤΟ θα αναπτύξουν πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις στο βαλτικό κράτος. Η Λετονία έχει ενισχύσει την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας λόγω πιθανών ρωσικών προκλήσεων.

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Τον Ιούνιο, ο επικεφαλής του γερμανικού στρατού, αντιστράτηγος Κρίστιαν Φρόιντινγκ, προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να διαθέτει τις δυνατότητες να πλήξει χώρες του ΝΑΤΟ εντός των επόμενων τριών ετών.

Η τελευταία έκθεση πληροφοριών έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων από ευρωπαϊκές χώρες ότι η Ρωσία ενδέχεται επίσης να επιχειρήσει επιθέσεις «ψευδούς σημαίας» (false-flag) χρησιμοποιώντας ουκρανικής κατασκευής drones για να πλήξει υποδομές ζωτικής σημασίας στην περιοχή της Βαλτικής.

Στις 5 Αυγούστου, ένα αγνώστου ταυτότητας drone τύπου FPV φέρεται να συγκρούστηκε με ουκρανικό εμπορικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ χαρακτήρισε το περιστατικό ως «σενάριο υβριδικής επίθεσης». Δεν κατονόμασε τη Ρωσία, ωστόσο το Κρεμλίνο διεξάγει εδώ και αρκετά χρόνια υβριδικό πόλεμο με στόχο την αποσταθεροποίηση των ευρωπαϊκών χωρών.

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Επικαλούμενη ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους, η WSJ ανέφερε ότι τα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές και τα πενιχρά κέρδη στο πεδίο της μάχης θα μπορούσαν να ωθήσουν τον Πούτιν να επιχειρήσει μια νίκη εναντίον του ΝΑΤΟ.