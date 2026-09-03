Συναγερμός σήμανε στις αρχές για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) στο Πετροχώρι Ξάνθης.
Λόγω της πυρκαγιάς δόθηκε εντολή για ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας.
Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής, ενώ στις προσπάθειες για τον περιορισμό του μετώπου συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το πεδίο βολής στρατοπέδου.