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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (14.08.2026) στην Ξάνθη, για νεαρή κοπέλα που έπεσε από τον 4ο όροφο οικοδομής με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Λόγω των τραυμάτων της, διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Καβάλας όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Το ατύχημα έγινε σε οικοδομή στη συμβολή των οδών Μ. Ασίας και Μαραθώνος στην Ξάνθη. Η κοπέλα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ βρίσκονταν στον 4ο όροφο της οικοδομής, έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο κενό.

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Στο σημείο επικράτησε πανικός με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδει και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο της Ξάνθης.

Αφού οι γιατροί έδωσαν σκληρό αγώνα για να την σταθεροποιήσουν, αποφασίστηκε η διακομιδή της στο νοσοκομείο Καβάλας και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας της νεαρής κοπέλας.

Πληροφορίες από fonistisxanthis.gr