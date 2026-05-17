Μία 17χρονη έπεσε από την πεζογέφυρα της Εκτενεπόλ στην Ξάνθη, με αποτέλεσμα να επικρατήσει μεγάλη αναστάτωση στο σημείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 17:30 την Κυριακή (17/5) όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, 17χρονη φέρεται να έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από την πεζογέφυρα.

Advertisement

Advertisement

Τις φωνές της νεαρής άκουσαν περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι δυνάμεις που έσπευσαν παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη 17χρονη, η οποία στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Η νεαρή είναι σοβαρά τραυματισμένη στα κάτω άκρα.

Πηγή: Xanthinews.gr