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Ο 13χρονος πρίγκιπας θα συνεχίσει την εκπαίδευσή του ως εσωτερικός στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ακολουθώντας την παράδοση του πατέρα του και του θείου του.

Η επιλογή του σχολείου, που βρίσκεται κοντά στην οικογενειακή κατοικία στο Γουίνδσορ, αποτελεί μια σημαντική στιγμή για το μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Το Ίτον διαθέτει μακρά ιστορία ως ελίτ εκπαιδευτικό ίδρυμα, έχοντας φιλοξενήσει κατά το παρελθόν πλήθος πρωθυπουργών και πολλών άλλων διακεκριμένων προσωπικοτήτων της χώρας.

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Μια νέα σελίδα στη σχολική του ζωή άνοιξε σήμερα για τον πρίγκιπα Τζορτζ, ο οποίος πέρασε για πρώτη φορά τις πύλες του ιστορικού Κολεγίου Ίτον, συνοδευόμενος από τους γονείς του, πρίγκιπα Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον.

Ο 13χρονος πρίγκιπας έδειχνε χαμογελαστός και ευδιάθετος κατά την άφιξή του στο περίφημο ιδιωτικό σχολείο του Μπέρκσαϊρ, όπου θα συνεχίσει την εκπαίδευσή του ως εσωτερικός. Η επιλογή του Ίτον σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για τον πρωτότοκο γιο του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, ο οποίος βρίσκεται δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου.

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Ο Γουίλιαμ επέλεξε για την περίσταση ένα σκούρο κοστούμι, ενώ η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε με ένα κομψό, αέρινο πράσινο φόρεμα και ψηλοτάκουνα, κρατώντας μια μεγάλη ομπρέλα λόγω του καιρού.

📚 Prince George began studies at Eton College today. The Prince & Princess of Wales were in attendance as the three were welcomed by Headteacher Simon Henderson & Provost Sir Nicholas Coleridge. pic.twitter.com/C2Ds8hdMja September 8, 2026

Κατά την είσοδό τους στο σχολείο, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν εκείνος που έδωσε πρώτος το χέρι στον διευθυντή του Ίτον. Αμέσως μετά, ο Τζορτζ χαιρέτησε και ο ίδιος τον διευθυντή, ενώ η Κέιτ στεκόταν διακριτικά λίγο πιο πίσω.

Η φοίτηση του Τζορτζ στο Ίτον έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Ο πατέρας του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, έχει επίσης αποφοιτήσει από το ιστορικό σχολείο, όπως και ο θείος του, πρίγκιπας Χάρι, ακολουθώντας μια παράδοση που συνδέει το Ίτον με τη βασιλική οικογένεια.

Το ελίτ εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει μακρά ιστορία και από τα έδρανά του έχουν περάσει συνολικά 20 πρωθυπουργοί της Βρετανίας. Τα ετήσια δίδακτρα φτάνουν περίπου τις 65.000 λίρες, ενώ το σχολείο λειτουργεί με σύστημα οικοτροφείου.

Σύμφωνα με το BBC, το Ίτον διαθέτει 25 εστίες, σε καθεμία από τις οποίες φιλοξενούνται περίπου 55 μαθητές. Την καθημερινότητα των μαθητών επιβλέπει προσωπικό που διαμένει στις εγκαταστάσεις, με επικεφαλής τον υπεύθυνο κάθε εστίας.

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Η πρώτη ημέρα του Τζορτζ στο Ίτον αποτέλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, γεγονός με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα βρετανικά και διεθνή μέσα, με τις εικόνες από την άφιξή του μαζί με τους γονείς του να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Το κολέγιο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την οικογενειακή κατοικία του πρίγκιπα στο Γουίνδσορ.

«Ορισμένα παιδιά προσαρμόζονται αμέσως στη ζωή του οικοτροφείου σαν το ψάρι στο νερό, ενώ άλλα χρειάζονται λίγο χρόνο για να εγκλιματιστούν», αναφέρει ο σχολικός οδηγός Good Schools για το Ίτον σημειώνοντας, ότι το σχολείο παρέχει σε κάθε μαθητή το δικό του προσωπικό δωμάτιο.

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Μεταξύ των πολιτικών που φοίτησαν στο Ίτον είναι ο Λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Κουάζι Κουάρτενγκ και ο Σερ Τζέικομπ Ρις-Μογκ. Στους διάσημους αποφοίτους του σχολείου περιλαμβάνονται επίσης οι ηθοποιοί Έντι Ρέντμεϊν, Ντόμινικ Γουέστ, Ντέιμιαν Λιούις και Τομ Χίντλστον.

«Χάρηκα πραγματικά το γεγονός ότι μπορούσα να κυκλοφορώ στο Κολέγιο Ίτον απλώς ως ένας ακόμα μαθητής», είχε δηλώσει το 2000 σε συνέντευξή του ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

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