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Ο νεαρός διάδοχος θα φοιτήσει από τον Σεπτέμβριο στο ιστορικό Ίτον Κόλετζ, έχοντας περάσει επιτυχώς τις ίδιες αξιολογήσεις με όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους μαθητές.

Η επιλογή του σχολείου αποτέλεσε σημείο σύγκλισης απόψεων μεταξύ των γονέων του, καθώς ο πρίγκιπας Γουίλιαμ υποστήριξε τον συμβολισμό και το ακαδημαϊκό κύρος του ιδρύματος.

Οι γονείς του πρίγκιπα Τζορτζ επιδιώκουν να ισορροπήσουν τη σταδιακή προετοιμασία του για τον μελλοντικό του ρόλο με τη διατήρηση ενός ασφαλούς και φυσιολογικού οικογενειακού περιβάλλοντος.

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Ο πρίγκιπας Τζορτζ έκλεισε τα 13 του χρόνια και η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας επέλεξε να σηματοδοτήσει το πέρασμά του στην εφηβεία με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο. Το Παλάτι του Κένσινγκτον δημοσίευσε ένα σπάνιο βίντεο από προσωπικές στιγμές του νεαρού διαδόχου, καθώς και ένα νέο επίσημο πορτρέτο, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι από τον Σεπτέμβριο θα φοιτήσει στο ιστορικό Ίτον Κόλετζ, το σχολείο που έχει διαμορφώσει γενιές Βρετανών ηγετών και όπου φοίτησαν ο πατέρας του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, αλλά και ο θείος του, πρίγκιπας Χάρι.

Η επιλογή του Ίτον αποτέλεσε αντικείμενο πολύμηνων συζητήσεων ανάμεσα στον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον. Σύμφωνα με τη βασιλική ανταποκρίτρια του Vanity Fair, Κέιτι Νίκολ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας προτιμούσε αρχικά το Marlborough College, το μεικτό σχολείο όπου φοίτησε η ίδια, θεωρώντας πως προσφέρει ένα πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ο Γουίλιαμ, αντίθετα, υποστήριζε από την πρώτη στιγμή πως το Ίτον ήταν η ιδανική επιλογή, τόσο για το υψηλό ακαδημαϊκό του επίπεδο όσο και για τον συμβολισμό που έχει στην ιστορία της βασιλικής οικογένειας.

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Το Ίτον ιδρύθηκε το 1440 από τον βασιλιά Ερρίκο ΣΤ’ και θεωρείται ένα από τα διασημότερα ιδιωτικά σχολεία στον κόσμο. Από τις αίθουσές του έχουν περάσει περισσότερες από είκοσι προσωπικότητες που έφτασαν στη θέση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, μεταξύ των οποίων οι Ντέιβιντ Κάμερον και Μπόρις Τζόνσον, ενώ διατηρεί παράδοση στην εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών της χώρας. Σήμερα φιλοξενεί περίπου 1.300 μαθητές, οι περισσότεροι εκ των οποίων διαμένουν στις εγκαταστάσεις του ως οικότροφοι.

Η φοίτηση του Τζορτζ στο συγκεκριμένο σχολείο έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος και για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Μετά τον τραγικό θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, το 1997, το Ίτον αποτέλεσε για εκείνον ένα σταθερό περιβάλλον σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του. Επιπλέον, η μικρή απόσταση από το Κάστρο του Γουίνδσορ του επέτρεπε να περνά χρόνο με τη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ Β΄.

Ένα στοιχείο που σχολιάστηκε ιδιαίτερα στη Βρετανία ήταν ότι ο πρίγκιπας Τζορτζ δεν έτυχε καμίας ειδικής μεταχείρισης κατά τη διαδικασία εισαγωγής. Όπως αποκάλυψε η Κέιτι Νίκολ, συμμετείχε στις ίδιες εξετάσεις και αξιολογήσεις με όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους και έγινε δεκτός αποκλειστικά βάσει των επιδόσεών του, μια επιλογή που αποσκοπεί στο να σταλεί το μήνυμα ότι ακόμη και ο μελλοντικός βασιλιάς οφείλει να ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με όλους.

Η είσοδος στην εφηβεία συνοδεύτηκε και από ένα ιδιαίτερα ζεστό αφιέρωμα της οικογένειάς του. Το Παλάτι του Κένσινγκτον δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας περίπου 18 δευτερολέπτων, γυρισμένο κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών στην Κορνουάλη. Σε αυτό ο Τζορτζ εμφανίζεται να παίζει κρίκετ στην παραλία, να σκαρφαλώνει στα βράχια, να περνά χρόνο με τα σκυλιά της οικογένειας, Όρλα και Ότο, ενώ για λίγα δευτερόλεπτα εμφανίζεται και ο μικρότερος αδελφός του, πρίγκιπας Λούις. Το βίντεο συνοδεύτηκε από τη φράση: «Σας ευχαριστούμε για όλες τις ευχές που στείλατε σήμερα στον Τζορτζ».

Την ίδια ημέρα δόθηκε στη δημοσιότητα και ένα νέο επίσημο πορτρέτο του, τραβηγμένο από τον φωτογράφο Ματ Πορτέους στο Ανάκτορο του Κένσινγκτον, λίγο μετά την παρέλαση Trooping the Colour. Ο Τζορτζ ποζάρει χαμογελαστός, φορώντας σκούρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο, σε μια εικόνα που πολλοί σχολιαστές θεώρησαν πως υπογραμμίζει τη σταδιακή μετάβασή του από την παιδική ηλικία στην εφηβεία.

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Παρότι οι δημόσιες εμφανίσεις του αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον εξακολουθούν να προσπαθούν να προσφέρουν στον πρωτότοκο γιο τους όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική παιδική ηλικία. Η μετακόμιση της οικογένειας στο Adelaide Cottage, κοντά στο Ουίνδσορ, εντάχθηκε ακριβώς σε αυτή τη φιλοσοφία, ώστε τα τρία παιδιά να μεγαλώσουν μακριά από τη διαρκή πίεση του κεντρικού παλατιού και με περισσότερο οικογενειακό χρόνο.

Οι βασιλικοί αναλυτές σημειώνουν ότι ο τρόπος ανατροφής του Τζορτζ διαφέρει αισθητά από εκείνον προηγούμενων γενεών της μοναρχίας. Η Κέιτ Μίντλετον, προερχόμενη από οικογένεια εκτός αριστοκρατίας, έχει μεταφέρει στη βασιλική οικογένεια μια διαφορετική αντίληψη για την ανατροφή των παιδιών, δίνοντας έμφαση στη στενή οικογενειακή σχέση, στις εξορμήσεις στη φύση και στις καθημερινές δραστηριότητες.

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Την ίδια στιγμή, ο νεαρός διάδοχος μεγαλώνει γνωρίζοντας ότι μια ημέρα θα γίνει βασιλιάς. Σύμφωνα με τον βασιλικό βιογράφο Ρόμπερτ Λέισι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ επέλεξαν το 2020 να του εξηγήσουν με προσεκτικό τρόπο τον μελλοντικό του ρόλο, αποφεύγοντας να επαναλάβουν την εμπειρία του ίδιου του Γουίλιαμ, ο οποίος είχε μάθει σταδιακά και πολλές φορές άβολα για το βασιλικό του πεπρωμένο.

Ο ίδιος ο Γουίλιαμ είχε δηλώσει ήδη από το 2016 στο BBC ότι θα υπήρχε «ο κατάλληλος χρόνος και ο κατάλληλος τρόπος» για να μιλήσει στον γιο του για τις ευθύνες που τον περιμένουν. Η φιλοσοφία του ζευγαριού παραμένει μέχρι σήμερα η ίδια: πρώτα ένα ασφαλές και αγαπημένο οικογενειακό περιβάλλον και στη συνέχεια η σταδιακή προετοιμασία για τον δημόσιο ρόλο.

Ο Τζορτζ άρχισε να αναλαμβάνει πιο εμφανή βασιλικά καθήκοντα το 2023, όταν συμμετείχε στη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ΄ ως ένας από τους επίτιμους βοηθούς του παππού του, μεταφέροντας τον μανδύα του μονάρχη μέσα στο Αβαείο του Γουέστμινστερ. Η εικόνα εκείνη θεωρήθηκε ένα από τα πρώτα ουσιαστικά βήματα της δημόσιας προετοιμασίας του για τον θρόνο.

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Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η νέα σχολική ζωή του στο Ίτον θα συνοδεύεται από αυστηρούς κανόνες για τη χρήση της τεχνολογίας. Οι γονείς του εξακολουθούν να αποφεύγουν την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ και το ίδιο το σχολείο εφαρμόζει περιορισμούς στη χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων, επιδιώκοντας να προστατεύσει τους μαθητές από τις πιέσεις του ψηφιακού κόσμου.

Με τη συμπλήρωση των 13 χρόνων του, ο πρίγκιπας Τζορτζ αφήνει πίσω του την παιδική ηλικία και εισέρχεται σε μια περίοδο που θα καθορίσει όχι μόνο την προσωπική του πορεία, αλλά και το μέλλον της βρετανικής μοναρχίας. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον επιδιώκουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη οικογενειακή ζωή, προετοιμάζοντας σταδιακά τον μελλοντικό βασιλιά χωρίς να του στερήσουν, όσο αυτό είναι δυνατό, την εμπειρία μιας φυσιολογικής εφηβείας.

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