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Το βιβλίο περιέχει ισχυρισμούς του κόμη Σπένσερ ότι ο βασιλιάς Κάρολος αντέδρασε με οργή και αναλγησία μετά τον θάνατο της Νταϊάνα το 1997.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ αμφισβητεί την εγκυρότητα των αναφερόμενων περιστατικών, υποστηρίζοντας ότι το πένθος ενδέχεται να έχει επηρεάσει την κρίση και τις αναμνήσεις του συγγραφέα.

Εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου επιβεβαίωσε την ακρίβεια των δημοσιευμένων αποσπασμάτων, ενώ το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα σε πολλές γλώσσες παγκοσμίως.

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Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στη βρετανική βασιλική οικογένεια, με αφορμή το νέο βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, το οποίο κλάπηκε λίγες μόλις ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Όπως αποκάλυψε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου η Daily Mail, τέσσερα αντίτυπα του βιβλίου «Swan Song: Diana, My Sister», του 9ου κόμη Σπένσερ, εκλάπησαν από φορτηγό στην Ολλανδία, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

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Σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου που έχει δημοσιεύσει η Daily Mail, ο βασιλιάς Κάρολος κατηγορείται ότι είπε στον αδερφό της Νταϊάνα ότι «θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα», λίγο μετά τον αναπάντεχό της θάνατο, σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997.

Charles told Earl Spencer 'rest assured, we'll forget Diana soon enough' in incendiary phone call days after her death, claims devastating memoir https://t.co/pwlAPYZjsm September 16, 2026

Το «Swan Song: Diana, My Sister» ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα και αποτελεί την πρώτη φορά που ο Τσαρλς Ερλ Σπένσερ μιλά «ανοιχτά» και «εκτενώς» για την αδελφή του.

«Θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με έναν ανοιχτά θετικό τρόπο»

«Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να πω την αλήθεια για την Νταϊάνα από την οπτική του αδελφού της, όπως προσπάθησα να κάνω και όταν εκφώνησα τον επικήδειό της», είχε δηλώσει ο Σπένσερ σε σχετικό δελτίο Τύπου. «Όπως και στον επικήδειό μου, θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με έναν ανοιχτά θετικό τρόπο».

Το Μπάκιγχαμ δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με την κυκλοφορία του βιβλίου και εγείρει αμφιβολίες για την εγκυρότητα των περιεχομένων του.

Η απάντηση του Μπάκιγχαμ

«Παρότι δεν σχολιάζουμε βιβλία ως ζήτημα αρχής, ο βασιλιάς Κάρολος γνωρίζει ότι ο πόνος της αδελφικής απώλειας μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τις αναμνήσεις με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμα και πολλά χρόνια μετά από ένα τέτοιο τραγικό γεγονός», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

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Το βιβλίο του Λόρδου Σπένσερ, Swan Song: Diana, My Sister (Το κύκνειο άσμα: Νταϊάνα, η αδελφή μου), το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, φαίνεται πως θα ανοίξει ξανά μια πολύ δύσκολη περίοδο στη νεότερη ιστορία της Βασιλικής Οικογένειας – ιδωμένη αυτή τη φορά από τη σκοπιά της ίδιας της οικογένειας Σπένσερ.

Ο θάνατος της Νταϊάνα αποτελεί ένα κρίσιμο θέμα που συνεχίζει να επηρεάζει τη δημόσια εικόνα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, γιατί η πρίγκιπισσα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό. Στο βιβλίο, ο κόμης Σπένσερ ισχυρίζεται ότι ο Κάρολος, σε τηλεφώνημα που είχε με τον κόμη Σπένσερ, αντέδρασε με οργή όταν ο δεύτερος εξέφρασε αντίρρηση στο να περπατήσουν οι ανήλικοι τότε γιοι τους στη νεκρική πομπή της μητέρας τους, γιατί η ίδια δεν θα το ήθελε.

Το ξέσπασμα οργή του Καρόλου ακολούθησε η αναίσθητη φράση: «Να είσαι σίγουρος, θα την ξεχάσουμε πολύ σύντομα».

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Palace in war of words with Earl Spencer over book's claim on Charles and Diana https://t.co/cu6INmJAtk — BBC News (UK) (@BBCNews) September 17, 2026

Το Μπάκιγχαμ απέρριψε τα παραπάνω, αντιδρώντας άμεσα στους ισχυρισμούς και υποστηρίζοντας ότι η μνήμη και η κρίση του Σπένσερ έχουν επηρεαστεί από το πένθος για τον χαμό της αδελφής του.

Ο Τζούλιαν Πέιν, πρώην γραμματέας επικοινωνίας του βασιλιά, δήλωσε στο BBC ότι τέτοιες εκφράσεις δεν ταιριάζουν στον χαρακτήρα και το ύφος του Καρόλου, ειδικά σε μια περίοδο που διαχειριζόταν τόσο το δικό του πένθος όσο και τοτ Χάρι και του Ουίλιαμ,

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Το CNN δεν έχει δει το βιβλίο Swan Song πριν από την κυκλοφορία του, αλλά εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου Penguin Random House επιβεβαίωσε στο CNN ότι τα αποσπάσματα που παρατίθενται είναι ακριβή. Η εφημερίδα Daily Mail απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα δημοσίευσης αποσπασμάτων ως μέρος μιας σειράς που ξεκινά την Πέμπτη, σύμφωνα με το μέσο, το οποίο χαρακτήρισε το βιβλίο «εκρηκτικό».

Το «Swan Song: Diana, My Sister» θα κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Penguin Press την επόμενη εβδομάδα, ενώ πρόκειται να μεταφραστεί σε 12 γλώσσες για την παγκόσμια έκδοσή του.

Με πληροφορίες από CNN, BBC

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