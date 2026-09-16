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Ο οδηγός του οχήματος διαπίστωσε την παραβίαση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το περιστατικό ερευνάται ήδη από την τοπική αστυνομία.

Εκπρόσωποι του εκδοτικού χώρου χαρακτήρισαν την κλοπή ιδιαίτερα ύποπτη, δεδομένων των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που είχαν ληφθεί για την αποτροπή διαρροών.

Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη εκτενή αναφορά του κόμη Σπένσερ στην αδελφή του, με στόχο την αποκατάσταση της αλήθειας για τη ζωή της.

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Το νέο βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ, αδελφού της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα, κλάπηκε λίγες μόλις ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Όπως αποκάλυψε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου η Daily Mail, τέσσερα αντίτυπα του βιβλίου «Swan Song: Diana, My Sister», του 9ου κόμη Σπένσερ, εκλάπησαν από φορτηγό στην Ολλανδία, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το φορτηγό μετέφερε αντίτυπα του βιβλίου σε αποθήκη στην Ολλανδία, από όπου θα γινόταν η διανομή τους. Ο οδηγός σταμάτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας για να κοιμηθεί και, όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι το όχημα είχε παραβιαστεί. Ωστόσο, από το φορτίο είχαν αφαιρεθεί μόνο λίγα αντίτυπα του «Swan Song».

Το περιστατικό έχει τεθεί υπό διερεύνηση από την ολλανδική αστυνομία. Πηγή από τον εκδοτικό χώρο χαρακτήρισε την κλοπή «ιδιαίτερα ύποπτη», μιλώντας στη Daily Mail.

«Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Πρόκειται πιθανότατα για το σημαντικότερο βιβλίο της χρονιάς και τα μέτρα ασφαλείας γύρω από αυτό ήταν εξαιρετικά αυστηρά», ανέφερε η ίδια πηγή. Όπως πρόσθεσε, «έχει ληφθεί κάθε δυνατή προφύλαξη ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε διαρροή πριν από τη δημοσίευσή του σε συνέχειες. Γι’ αυτό και το πρωτοφανές αυτό περιστατικό αντιμετωπίζεται με εξαιρετική σοβαρότητα».

Το «Swan Song: Diana, My Sister» ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα και αποτελεί την πρώτη φορά που ο 9ος κόμης Σπένσερ μιλά «ανοιχτά» και «εκτενώς» για την αδελφή του.

«Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να πω την αλήθεια για την Νταϊάνα από την οπτική του αδελφού της, όπως προσπάθησα να κάνω και όταν εκφώνησα τον επικήδειό της», είχε δηλώσει ο Σπένσερ σε σχετικό δελτίο Τύπου. «Όπως και στον επικήδειό μου, θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με έναν ανοιχτά θετικό τρόπο».

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Ο Τσαρλς Σπένσερ εξήγησε ότι αποφάσισε να γράψει το βιβλίο αφού δέχθηκε «καταιγισμό» αιτημάτων για συνεντεύξεις σχετικά με την Νταϊάνα, καθώς πλησιάζει η 30ή επέτειος από τον τραγικό θάνατό της το 1997.

«Αυτό με έπεισε να καταγράψω, μια για πάντα, τις δικές μου σκέψεις και αναμνήσεις, αντί να βιώνω ξανά την ενόχληση του να διαβάζω τις απόψεις άλλων, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε αναλήθειες που με την πάροδο του χρόνου έχουν γίνει αποδεκτές ως αλήθειες», ανέφερε.

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Στις 11 Σεπτεμβρίου, ο Σπένσερ μοιράστηκε μέσω Instagram μια πρώτη εικόνα από το «Swan Song: Diana, My Sister», το οποίο έχει χαρακτηρίσει ως το πιο προσωπικό βιβλίο που έχει γράψει μέχρι σήμερα. «Είναι πάντα μια εκπληκτική και συναρπαστική στιγμή για έναν συγγραφέα να κρατά στα χέρια του το πρώτο φυσικό αντίτυπο ενός νέου βιβλίου και ακόμη περισσότερο για μένα στην περίπτωση του “Swan Song”, του πιο προσωπικού από τα δέκα βιβλία που έχω γράψει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες», έγραψε ο ίδιος στο Instagram.

«Στην καρδιά του, αυτό είναι ένας απλός φόρος τιμής ενός αδελφού σε μια εξαιρετική αδελφή», πρόσθεσε.

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Το «Swan Song: Diana, My Sister» θα κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Penguin Press, ενώ πρόκειται να μεταφραστεί σε 12 γλώσσες για την παγκόσμια έκδοσή του.

Με πληροφορίες από People

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