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Από το παλάτι… στο τρακτέρ βρέθηκε η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, η οποία την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου συμμετείχε ενεργά στη συγκομιδή κλωστικής κάνναβης, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής της στην περιοχή Αχτερχουκ της επαρχίας Γκέλντερλαντ.

Η επίσκεψη είχε στο επίκεντρο τη βιοβασισμένη δόμηση (biobased construction) και τον τρόπο με τον οποίο ανανεώσιμα φυσικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή και την αναβάθμιση κτιρίων. Σύμφωνα με τον Βασιλικό Οίκο της Ολλανδίας, η κλωστική κάνναβη καλλιεργείται στην περιοχή και οι ίνες της χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την ανάπτυξη μονωτικών υλικών.

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Από τη θεωρία… στο τρακτέρ

Η Μάξιμα αρχικά ενημερώθηκε για την καλλιέργεια και τη διαδικασία συγκομιδής της κλωστικής κάνναβης. Στη συνέχεια, όμως, δεν περιορίστηκε στην παρακολούθηση.

Ανέβηκε σε ένα τρακτέρ και οδήγησε η ίδια για ένα μέρος της διαδρομής, ενώ παράλληλα βοήθησε στη διαδικασία συμπίεσης της συγκομισμένης κάνναβης σε μεγάλες μπάλες. Το ολλανδικό αγροτικό μέσο Nieuwe Oogst αναφέρει ότι οι μπάλες, διαστάσεων 120 επί 90 εκατοστών, οδηγούνται στη συνέχεια σε εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοβασισμένων δομικών υλικών.

Ο εργολάβος Μπερντ Μπέζινγκ, ο οποίος τη συνόδευσε κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, αποκάλυψε μάλιστα ότι η βασίλισσα του είπε πως έχει οδηγήσει ξανά τρακτέρ.

«Οδήγησε το τρακτέρ για λίγο. Μου είπε ότι οδηγεί συχνά τρακτέρ. Αυτό μπορούσα να το καταλάβω», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Nieuwe Oogst.

Η ίδια στιγμή καταγράφηκε και από διεθνή μέσα. Το HOLA! σημειώνει ότι η 55χρονη βασίλισσα πήρε θέση πίσω από το τιμόνι και συμμετείχε στη συγκομιδή, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η εμφάνισή της, καθώς επέλεξε μια κομψή φούστα με χρυσό μοτίβο και μπαλαρίνες αντί για την πιο πρακτική ενδυμασία που θα περίμενε κανείς σε ένα χωράφι.

Από την κάνναβη στα βιώσιμα σπίτια

Η επίσκεψη της Μάξιμα δεν περιορίστηκε στο χωράφι. Μετά το Hengelo, η βασίλισσα και η υπουργός Στέγασης και Χωροταξίας Ελεάνορ Μπούκχολτ-Ο’Σάλιβαν κατευθύνθηκαν στο Ντούτινχεμ, όπου επισκέφθηκαν ένα νέο οικιστικό συγκρότημα με κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί με βιώσιμα υλικά.

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Σύμφωνα με τον Βασιλικό Οίκο της Ολλανδίας, η Μάξιμα επισκέφθηκε δύο σπίτια και συνομίλησε με κατοίκους για την εμπειρία τους από τη διαμονή σε μια τέτοια κατοικία, αλλά και με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κατασκευαστικής εταιρείας.

Το ολλανδικό Sité Woondiensten επιβεβαιώνει ότι η βασίλισσα επισκέφθηκε το οικιστικό έργο WeideWald – De Kwekerij και μάλιστα χτύπησε την πόρτα κατοίκου, συζητώντας μαζί του για την εμπειρία της οικογένειάς του στο βιώσιμο σπίτι.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε σε ένα δημοτικό σχολείο, κατασκευασμένο με βασικό άξονα τη βιωσιμότητα. Το κτίριο είναι σε μεγάλο βαθμό κατασκευασμένο από σταυρωτή ξυλεία, διαθέτει πράσινη στέγη και έχουν χρησιμοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερα βιοβασισμένα υλικά.

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Με αυτόν τον τρόπο, η επίσκεψη της βασίλισσας ακολούθησε ολόκληρη την αλυσίδα: από την καλλιέργεια ενός ανανεώσιμου υλικού στο χωράφι μέχρι την αξιοποίησή του στα σπίτια και τα κτίρια του μέλλοντος.