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Τα νεογέννητα αποτελούν το τρίτο και τέταρτο εγγόνι για τη βασίλισσα Ράνια και τον βασιλιά Αμπντάλα.

Η πριγκίπισσα Ιμάν και ο επιχειρηματίας Τζαμίλ έχουν ακόμη μία κόρη, την Αμίνα, συμπληρώνοντας πλέον μια πενταμελή οικογένεια.

Το Βασιλικό Χασεμιτικό Δικαστήριο εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση εκφράζοντας τις θερμότερες ευχές του για τη χαρμόσυνη αυτή οικογενειακή περίσταση.

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Δίδυμα εγγόνια απέκτησαν η βασίλισσα Ράνια και ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, καθώς η κόρη τους Ιμάν και ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της, Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης, έφεραν στον κόσμο τις κόρες τους, Τάλια και Ράνια.

Η βασίλισσα Ράνια μοιράστηκε τις πρώτες οικογενειακές φωτογραφίες μετά τον ερχομό των διδύμων, σε μια οιγονειακή φωτογραφία με τον σύζυγό της που κρατουν αγκαλιά τα μωρά, τυλιγμένα σε ροζ και λευκές κουβέρτες, κοιτάζοντάς τα με λατρεία.

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Σε άλλες φωτογραφίες, εμφανίζονται τα μικρότερα αδέρφια της Ιμάν, η πριγκίπισσα Σάλμα και ο πρίγκιπας Χασέμ, οι οποίοι δείχνουν εξίσου ενθουσιασμένοι με τα ευχάριστα νέα. «Υγιείς, ευτυχισμένες και επιτέλους εδώ. Περιμέναμε τόσο καιρό να σας γνωρίσουμε, Τάλια και Ράνια. Συγχαρητήρια Ιμάν, Τζαμίλ και γλυκιά μεγάλη αδερφή Αμίνα!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Το Βασιλικό Χασεμιτικό Δικαστήριο εκφράζει τα ειλικρινή συγχαρητήρια και τις θερμότερες ευχές του στην Πριγκίπισσα Ιμάν και τον κ. Τζαμίλ, καθώς και στις Αυτού Μεγαλειότητες, τον Βασιλιά Αμπντάλα Β΄ ιμπν Αλ Χουσεΐν και τη Βασίλισσα Ράνια Αλ Αμπντάλα, για αυτή τη χαρμόσυνη περίσταση», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το ζευγάρι αποκάλυψε και τα ονόματα που επέλεξε για τις δίδυμες κόρες του: Τάλια και Ράνια.

«Δόξα τω Αλλάχ, τον δωρητή των πιο όμορφων δώρων», έγραψαν η Ιμάν και ο Τζαμίλ. «Ο Πανεύσπλαχνος μας τίμησε με τον ερχομό των πολύτιμων δίδυμων κοριτσιών μας: της Τάλια και της Ράνια. Ζητούμε από τον Αλλάχ να τις ευλογεί και να τις προστατεύει και να γεμίσει τη ζωή τους με φως, ευλογίες και ευτυχία. Ιμάν και Τζαμίλ».

Τα νεογέννητα έρχονται να προστεθούν στη μεγαλύτερη αδελφή τους, Αμίνα, κάνοντας την Ιμάν και τον Τζαμίλ μια πενταμελή οικογένεια και πλέον γονείς τριών κοριτσιών.

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الملكة رانيا تنشر صورا تجمعها بالملك والعائلة المالكة مع الحفيدتين "تاليا" و"رانيا"



معلقة عليها:" الحمد لله على السلامة حبيبتي إيمان نورت العيلة، وكبرت الفرحة، وزادت البركة. مبارك لإيمان وجميل، ومبارك لحبيبة قلبي أمينة الأخت الكبيرة. من الصالحات البارات إن شاء الله" #الأردن… pic.twitter.com/jeLpnXYWKL — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) August 17, 2026

Τα μωρά είναι το τρίτο και τέταρτο εγγόνι της Ράνια και του Αμπντάλα. Έχουν επίσης τη μικρή Ιμάν, κόρη του διαδόχου του θρόνου πρίγκιπα Χουσεΐν και της πριγκίπισσας Ράτζουα, η οποία γεννήθηκε το 2024 και πήρε το όνομα της θείας της.

Η Πριγκίπισσα Ιμάν και ο επιχειρηματίας του κλάδου των επενδύσεων Τζαμίλ παντρεύτηκαν το 2023 και έγιναν για πρώτη φορά γονείς με τη γέννηση της Αμίνα το 2025.

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Μόλις τον περασμένο μήνα ανακοινώθηκε ότι το ζευγάρι περίμενε και πάλι παιδί, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό ότι επρόκειτο να αποκτήσει δίδυμα.