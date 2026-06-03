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Έντονες συζητήσεις προκάλεσε η στάση της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό κατά την επίσημη επίσκεψή της στην Ισπανία, με αφορμή τον ιδιαίτερο τρόπο που επέλεξε να χαιρετήσει τον βασιλιά Φελίπε και τη βασίλισσα Λετίθια.

Υπήρξε παράβαση πρωτοκόλλου στην επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία;

Τη Δευτέρα, η 48χρονη Σαρλίν, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, πρίγκιπα Αλβέρτο, έγινε δεκτή από το ισπανικό βασιλικό ζεύγος στο Παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, σηματοδοτώντας την πρώτη τους επίσημη επίσκεψη στη χώρα.

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Αν και η συγκεκριμένη συνάντηση χαρακτηρίστηκε ως ένας κομβικής σημασίας διπλωματικός σταθμός για το Μονακό, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην κοινή τους παρουσία στον Βασιλικό Βοτανικό Κήπο, στα social media ξέσπασε αντιπαράθεση. Αρκετοί χρήστες σχολίασαν ότι η πριγκίπισσα ίσως παραβίασε το βασιλικό πρωτόκολλο, καθώς επέλεξε να υποκλιθεί τόσο μπροστά στον βασιλιά Φελίπε όσο και μπροστά στη βασίλισσα Λετίθια.

Τα σχόλια για την υπόκλιση

«Το σφάλμα πρωτοκόλλου της πριγκίπισσας Σαρλίν: Αν και ο τίτλος είναι αυτός της πριγκίπισσας, είναι η σύζυγος ενός αρχηγού κράτους, επομένως, δεν πρέπει να υποκλίνεται στους βασιλιάδες», σημείωσε ένας χρήστης του X. Εν τω μεταξύ, άλλος επέκρινε τη Σαρλίν στο Instagram υποστηρίζοντας ότι «έκανε μια εντελώς λανθασμένη υπόκλιση» και άφησε το κοινό «μπερδεμένο».

Άλλοι, ωστόσο, έσπευσαν να υπερασπιστούν την πριγκίπισσα του Μονακό, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε με βάση το πρωτόκολλο. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο τίτλος του βασιλιά και της βασίλισσας φέρει ανώτερη βαθμίδα από εκείνον του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας του Μονακό, γεγονός που δικαιολογεί την υπόκλιση. «Δεν είναι το ίδιο να φέρει κανείς τον τίτλο “Η Αυτού/Αυτής Γαληνοτάτη Υψηλότητα” και τον τίτλο “Μεγαλειότητα” -πρόκειται για ανώτερη βαθμίδα», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Δεν είναι καν βασιλικές υψηλότητες, επομένως η υπόκλιση που χρησιμοποιήθηκε από τη Σαρλίν είναι άψογη».

Η συζήτηση για το κατά πόσο υπήρξε παράβαση πρωτοκόλλου παραμένει ανοιχτή, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα επικρίνεται για ζητήματα εθιμοτυπίας. Σε συνέντευξή της το 2019 είχε παραδεχθεί ότι δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τους πολυάριθμους κανόνες του βασιλικού πρωτοκόλλου και ότι συχνά μπερδεύεται σχετικά με το πότε πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει υπόκλιση. «Απευθύνομαι στους βασιλείς λανθασμένα ή συχνά κάνω υπόκλιση σε εκείνους στους οποίους δεν θα έπρεπε να κάνω υπόκλιση ή ξεχνάω να κάνω υπόκλιση», είχε δηλώσει στο Rapport.

Παρά τη διαδικτυακή αντιπαράθεση, η πρώτη ημέρα της διήμερης επίσκεψης του πριγκιπικού ζεύγους στην Ισπανία θεωρήθηκε επιτυχημένη και εκτιμάται ότι συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.