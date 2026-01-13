Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας ανακοίνωσε την αναβολή των δύο επίσημων δραστηριοτήτων που είχε προγραμματισμένες για αυτή την εβδομάδα η βασίλισσα Σοφία, εξαιτίας της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας της αδελφής της, πριγκίπισσας Ειρήνης.

Οι εκδηλώσεις επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στο Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια την Τετάρτη και την Πέμπτη, ωστόσο η βασιλομήτωρ έκρινε απαραίτητο να ακυρώσει το πρόγραμμά της για να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά της.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η βασίλισσα Σοφία θα παρευρισκόταν το απόγευμα της Τετάρτης στο ενυδρείο Poema del Mar, όπου θα της απονεμόταν το Βραβείο Gorila 2024.

Βασίλισσας Σοφία με την αδερφή της Πριγκίπισσα Ειρήνη-Ινφάντα Κριστίνα

Το βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώριση της μακροχρόνιας δέσμευσής της στην προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της βιωσιμότητας, τομείς στους οποίους έχει αναπτύξει έντονη δράση εδώ και δεκαετίες, τόσο μέσω ιδρυμάτων όσο και μέσω προσωπικών πρωτοβουλιών.

Η απόφαση της αναβολής υπογραμμίζει τη στενή σχέση που διατηρεί η βασίλισσα Σοφία με την αδελφή της, πριγκίπισσα Ειρήνη, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας Ειρήνης πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2025 στην Αθήνα, στον γάμο του ανιψιού της, Νικόλαου Ντε Γκρες, με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Η παρουσία της είχε συγκινήσει το κοινό, καθώς εμφανίστηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο, με τη βασίλισσα Σοφία και την Ινφάντα Κριστίνα να στέκονται διαρκώς στο πλευρό της, αποδεικνύοντας τη δυνατή οικογενειακή τους συνοχή.