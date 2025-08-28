Εδώ και αρκετά χρόνια, η Ελλάδα αποτελεί τον αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό της ολλανδικής βασιλικής οικογένειας. Ο βασιλιάς Γουλιέλμος- Αλέξανδρος και η βασίλισσα Μάξιμα, μαζί με τις κόρες τους, έχουν κάνει την ηλιόλουστη Πελοπόννησο το δεύτερο σπίτι τους, μια επιλογή που έχει εδραιώσει την προσωπική τους σχέση με τη χώρα.

Αν και το βασιλικό ζεύγος έχει απαιτήσει μέσω δικηγόρων να μην δημοσιεύονται φωτογραφίες από τις ιδιωτικές τους στιγμές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη χώρα τους, η αργεντίνικη έκδοση του περιοδικού Hola!, ένας διεθνής τίτλος με έδρα τη Μαδρίτη που παραδοσιακά διατηρεί άριστες σχέσεις με τους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης, δημοσίευσε αποκλειστικά paparazzi στιγμιότυπα από τις διακοπές της Μάξιμα και του Γουλιέλμου στην Ελλάδα.

Η ιστορία ξεκίνησε το 2012, όταν ο τότε πρίγκιπας και η πριγκίπισσα αγόρασαν μια πολυτελή βίλα στη γραφική περιοχή του Κρανιδίου, κοντά στο Πόρτο Χέλι. Αυτό το ιδιωτικό καταφύγιο, που σύμφωνα με πληροφορίες κόστισε 4,5 εκατομμύρια ευρώ και βρίσκεται πολύ κοντά στην εξοχική κατοικία της οικογένειας Βαρδινογιάννη, προσφέρει στην οικογένεια ένα απομονωμένο καταφύγιο με πισίνα, ιδιωτική μαρίνα και άμεση πρόσβαση σε ιδιωτική παραλία.

Η ίδια η τοποθεσία, στην περιοχή της Αργολίδας, είναι ένα κρυμμένο διαμάντι, γνωστό για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του και την εκπληκτική θέα στον Σαρωνικό Κόλπο και τα κοντινά νησιά, όπως η Ύδρα και οι Σπέτσες.

Το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας στην Ακρόπολη το 2022.

Βασίλισσα Μάξιμα: Η δημόσια κριτική στη χώρα της για τις διακοπές στην Αργολίδα

Οι διακοπές της Μάξιμα και του Γουλιέλμου στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις στην Ολλανδία. Η οικογένεια έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας κριτικής, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν το ταξίδι τους στην Ελλάδα θεωρήθηκε «ανόητο», δεδομένης της σύστασης της κυβέρνησης να μείνουν στο σπίτι.

Το περιστατικό, που οδήγησε σε γρήγορη επιστροφή και δημόσια συγγνώμη από τον βασιλιά, ανέδειξε τη λεπτή ισορροπία μεταξύ της ιδιωτικής ζωής της βασιλικής οικογένειας και των δημόσιων καθηκόντων της. Το ίδιο πάντως συνέβη και φέτος καθώς το ζευγάρι έλειψε για αρκετές εβδομάδες από τη χώρα του με αποτέλεσμα ο ολλανδικός Τύπος να τους συγκρίνει με άλλες βασιλικές οικογένειες που δεν φεύγουν από τις πατρίδες τους τα καλοκαίρια.

Στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου το 2023 με την μητέρα του, Βεατρίκη.

Παρά τις περιστασιακές αντιδράσεις, η Ελλάδα συνεχίζει να είναι ένας από τους αγαπημένους προορισμούς της Μάξιμα και του Γουλιέλμου. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας συχνά απολαμβάνουν την τοπική κουλτούρα, είτε πρόκειται για ιστιοπλοΐα με το ταχύπλοο σκάφος του που οδηγεί ο ίδιος ο βασιλιάς Γουλιέλμος, περιήγηση στα σοκάκια ενός νησιού όπως η Μήλος ή επίσκεψη σε μια τοπική ταβέρνα.

Αυτές οι στιγμές χαλάρωσης, μακριά από την τυπικότητα των επίσημων καθηκόντων, προσφέρουν μια γεύση από την πιο χαλαρή οικογενειακή τους ζωή και υπογραμμίζουν τη βαθιά τους αγάπη για την Ελλάδα. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι η βασίλισσα Μάξιμα και ο βασιλιάς Γουλιέλμος φιλοξένησαν για λίγες μέρες κάτω από άκρα μυστικότητα το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, Φελίπε και Λετίθια.