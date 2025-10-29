Μία εντελώς διαφορετική εμφάνιση από αυτή που έχει συνηθίσει τον λαό της, έκανε η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας.

Με στρατιωτική παραλλαγή και φούμο στο πρόσωπο, η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστη την Τρίτη 28.10.2025, σε κέντρο εκπαίδευσης των ολλανδικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στο Άμστερνταμ.

Η 54χρονη Μάξιμα έλαβε μέρος σε δύο ασκήσεις με μέλη της Βασιλικής Στρατοχωροφυλακής, όπως μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Σε μια από αυτές τις ασκήσεις, η βασίλισσα της Ολλανδίας βοήθησε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε «τραυματία» σε συνθήκες προσομοίωσης μάχης, με την πάντοτε κομψή Μάξιμα, να δείχνει ένα άλλο πρόσωπο από το συνηθισμένο.

Queen Máxima took part in exercises of the Royal Netherlands Marechaussee (Military Police) in Harderwijk. https://t.co/exKXink1F6 pic.twitter.com/gN8npMYjKy — Klaas Meijer (@klaasm67) October 29, 2025