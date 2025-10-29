Μία εντελώς διαφορετική εμφάνιση από αυτή που έχει συνηθίσει τον λαό της, έκανε η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας.
Με στρατιωτική παραλλαγή και φούμο στο πρόσωπο, η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστη την Τρίτη 28.10.2025, σε κέντρο εκπαίδευσης των ολλανδικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στο Άμστερνταμ.
Η 54χρονη Μάξιμα έλαβε μέρος σε δύο ασκήσεις με μέλη της Βασιλικής Στρατοχωροφυλακής, όπως μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.
Σε μια από αυτές τις ασκήσεις, η βασίλισσα της Ολλανδίας βοήθησε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε «τραυματία» σε συνθήκες προσομοίωσης μάχης, με την πάντοτε κομψή Μάξιμα, να δείχνει ένα άλλο πρόσωπο από το συνηθισμένο.