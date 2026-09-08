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Τα συγκεκριμένα χάπια περιέχουν υψηλές ποσότητες της χημικής ουσίας PMMA, η οποία μπορεί να προκαλέσει υπερθερμία και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Η κατανάλωση της ουσίας ενέχει κινδύνους όπως ναυτία, αυξημένους καρδιακούς παλμούς και σπασμούς, με πιθανή ακόμη και τη θανατηφόρα έκβαση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας ή θάνατοι που να συνδέονται άμεσα με τη χρήση των συγκεκριμένων χαπιών.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η εμφάνιση των ναρκωτικών δεν αποτελεί εγγύηση για τη χημική σύστασή τους, καθιστώντας κάθε κατανάλωση απρόβλεπτη.

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Ολλανδικό ινστιτούτο που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση του εθισμού στις εξαρτησιογόνες ουσίες και την ψυχική υγεία εξέδωσε «κόκκινο συναγερμό» προς τους χρήστες για την κυκλοφορία ιδιαίτερα επικίνδυνων χαπιών έκστασης, τα οποία έχουν το σχήμα του κεφαλιού του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ινστιτούτο Trimbos, με έδρα την Ουτρέχτη, ανακοίνωσε ότι αρκετά από αυτά τα χάπια παραδόθηκαν σε κέντρα ελέγχου τον Αύγουστο, όπου διαπιστώθηκε ότι περιείχαν «πολύ υψηλή» ποσότητα της χημικής ουσίας PMMA. «Μην χρησιμοποιήσετε αυτό το χάπι υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», ανέφερε το ινστιτούτο στη προειδοποίησή του, τονίζοντας ότι η ουσία μπορεί να προκαλέσει «υπερθερμία με πιθανώς θανατηφόρες συνέπειες».

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Wild Trump-shaped ecstacy pills impose 'Red Alert' lethal consumption threat, Dutch drug agency says https://t.co/MyYXrmeaAp pic.twitter.com/zeXaShqIJP — New York Post (@nypost) August 28, 2026

Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες των χαπιών, τα οποία φέρουν την απεικόνιση του προσώπου του Τραμπ στη μία πλευρά και τις λέξεις «Trump» και «NL» αποτυπωμένες στην άλλη.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Trimbos, η λήψη των συγκεκριμένων χαπιών μπορεί να προκαλέσει ναυτία, αυξημένους καρδιακούς παλμούς, σπασμούς και επικίνδυνη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει θανατηφόρες συνέπειες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαρά περιστατικά ασθένειας που να συνδέονται με τα συγκεκριμένα χάπια. Η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Trimbos, Άνιεκ Γκρόουτχαους, δήλωσε ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο επιβεβαιωμένο θύμα στο αίμα του οποίου να έχει εντοπιστεί PMMA.

Η παραγωγή, η πώληση και η κατανάλωση έκστασης είναι παράνομες στην Ολλανδία. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση της ουσίας παραμένει διαδεδομένη, ιδιαίτερα σε νυχτερινά κέντρα και μουσικά φεστιβάλ. Κυβερνητική έκθεση του 2024 υπολόγιζε ότι περίπου 550.000 άνθρωποι είχαν κάνει χρήση έκστασης μέσα σε ένα έτος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιείται ως «σήμα» σε παράνομα ναρκωτικά. Το 2017, η γερμανική αστυνομία είχε κατασχέσει χιλιάδες πορτοκαλί χάπια έκστασης με το σχήμα του κεφαλιού του. Η εντυπωσιακή εμφάνιση λειτουργεί ως εργαλείο εμπορικής αναγνωρισιμότητας στη μαύρη αγορά, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση για τη σύσταση ή την ισχύ της ουσίας.

Η νέα προειδοποίηση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο των συνθετικών ναρκωτικών, των οποίων η εμφάνιση μπορεί να παραμένει ίδια, ενώ το χημικό περιεχόμενο μεταβάλλεται ριζικά από παρτίδα σε παρτίδα. Ένα χάπι που πωλείται ως έκσταση μπορεί στην πραγματικότητα να περιέχει διαφορετική και πολύ πιο τοξική ουσία, μετατρέποντας κάθε κατανάλωση σε ένα απρόβλεπτο και δυνητικά θανατηφόρο πείραμα.