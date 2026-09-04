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Οι χρήστες καλούνται να εντοπίζουν μετανάστες στα σύνορα και να κατασκευάζουν τείχος μέσα από ψηφιακές εφαρμογές με συγκεκριμένη θεματολογία.

Αξιωματούχος ανέφερε ότι η πρωτοβουλία επιδιώκει να αναδείξει την αντίθεση μεταξύ της κυβερνητικής ατζέντας και του οράματος των Δημοκρατικών.

Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από χρήστες που επικρίνουν την επιλογή της κυβέρνησης εν μέσω κρίσιμων εθνικών και διεθνών ζητημάτων.

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Σε μια ακόμη κίνηση που εντάσσεται στην επιθετική διαδικτυακή επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ, ο Λευκός Οίκος πρόσθεσε την Πέμπτη στην επίσημη ιστοσελίδα του μια σειρά από παιχνίδια τύπου arcade, μέσω των οποίων προβάλλονται οι πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.

JUST IN: White House launches a MAGA-themed online retro arcade, including a “Build the Wall” game & a Rio Run border patrol game. pic.twitter.com/blGcyFaSFt Advertisement Advertisement September 3, 2026

Μεταξύ των παιχνιδιών περιλαμβάνονται τίτλοι που σχετίζονται με τη μετανάστευση, με τους χρήστες να καλούνται να εντοπίζουν ανθρώπους που περνούν τα νότια σύνορα των ΗΠΑ και να κατασκευάζουν συνοριακό τείχος.

CAN'T STOP WINNING. 🎮



Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.



LIVE – PLAY NOW 📲 https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg September 3, 2026

Από το κυνήγι μεταναστών μέχρι το συνοριακό τείχος

Στο «Rio Run», οι παίκτες αναλαμβάνουν να «περιπολούν τη γραμμή» κατά μήκος του Ρίο Γκράντε και να εντοπίζουν όσους επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα, με στόχο να αυξήσουν τη βαθμολογία τους στις απελάσεις. Το παιχνίδι θυμίζει το κλασικό φιδάκι, ενώ ο χαρακτήρας του παίκτη απεικονίζεται ως ένας μεγαλύτερος λευκός άνδρας με μπλε γραβάτα. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα δέρματος.

Μόλις ο παίκτης «πιάσει» έναν από αυτούς, ο χαρακτήρας μετατρέπεται σε κρατούμενο με πορτοκαλί στολή και ακολουθεί τον παίκτη. Παράλληλα, το «Build The Wall» καλεί τους χρήστες να τοποθετούν τούβλα, προκειμένου να «κρατήσουν τη γραμμή» απέναντι σε μια υποτιθέμενη «επιδρομή ζόμπι στα σύνορα».

Η θεματολογία των υπόλοιπων παιχνιδιών είναι πιο γενική. Σε ένα από αυτά, οι χρήστες χειρίζονται έναν φαλακρό αετό πάνω από το National Mall στην Ουάσινγκτον, ενώ σε άλλο καλούνται να συγκεντρώσουν διαμάντια και χρήματα για να γεμίσουν τους «λογαριασμούς Τραμπ των παιδιών τους».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να αναδειχθεί η αντίθεση ανάμεσα σε μια κουλτούρα διασκέδασης και νίκης και στο «σκοτεινό σοσιαλιστικό όραμα» που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχουν οι Δημοκρατικοί για τις ΗΠΑ.

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Αντιδράσεις για τις αναρτήσεις του Λευκού Οίκου

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται ενώ ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος έχουν δεχθεί έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις επίσημες κυβερνητικές πλατφόρμες. Στο παρελθόν έχουν αναρτηθεί, μεταξύ άλλων, εικόνες που χαρακτηρίστηκαν ρατσιστικές ή προσβλητικές, όπως εκείνη του επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, με σομπρέρο, αλλά και εικόνες του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκων σε ζούγκλα.

Την ίδια ώρα, ενώ ορισμένοι χρήστες δημοσιεύουν στην πλατφόρμα X τις υψηλές βαθμολογίες τους από τα παιχνίδια, άλλοι επικρίνουν την επιλογή της κυβέρνησης να δώσει έμφαση σε τέτοιου είδους περιεχόμενο, την ώρα που οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τον πόλεμο στο Ιράν και αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Με πληροφορίες από: ktvz.com

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