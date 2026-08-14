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Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών να επέμβει ώστε να του επιτραπεί να συνεχίσει τις εργασίες κατασκευής της αίθουσας χορού, κόστους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, στη θέση της κατεδαφισμένης Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για την αίθουσα χορού 400 εκατ. δολαρίων

Το Εφετείο των ΗΠΑ είχε κρίνει ότι το έργο στερούνταν της απαραίτητης έγκρισης από το Κογκρέσο, έχοντας αναστείλει την ισχύ της απόφασής του για 14 ημέρες, δίνοντας χρόνο στην κυβέρνηση να προσφύγει, εάν επιθυμεί, στο Ανώτατο Δικαστήριο.

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Προσφεύγοντας στο δικαστήριο, ο Γενικός Επιθεωρητής των ΗΠΑ Ντ. Τζον Σάουερ ζήτησε από τους δικαστές να αναστείλουν την απόφαση.

The Trump administration filed an emergency appeal asking the Supreme Court to allow construction to continue on President Trump’s planned White House ballroom, after lower courts said it must stop https://t.co/G8HHCGbtOI August 14, 2026

«Η παρούσα υπόθεση αφορά μια πρωτοφανή και παράνομη δικαστική απαγόρευση, η οποία θα σταματήσει τις εξελισσόμενες κατασκευαστικές εργασίες του ολοκληρωμένου στρατιωτικού συγκροτήματος —συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως ασφαλισμένου χώρου δεξιώσεων— στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την εθνική ασφάλεια», ανέφερε στην προσφυγή του.

Όπως μετέδωσε το CBS News, ο Σάουερ δήλωσε επιπλέον ότι οι εργασίες ανακαίνισης είναι «απολύτως απαραίτητες και δεν πρέπει να παρεμποδιστούν», καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Προέδρου, λαμβάνοντας υπόψιν τόσο τις απόπειρες όσο και τα σενάρια δολοφονίας κατά του Τραμπ.

Η αίθουσα αυτή, την οποία η κυβέρνηση θεωρεί αναγκαία για τις μεγάλες, επίσημες τελετές και για την ασφάλεια του Λευκού Οίκου, είναι ίσως η σημαντικότερη από τις πολλές προσπάθειες του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το τοπίο στο κέντρο της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας, τα κυβερνητικά κτίρια και τα εθνικά μνημεία.