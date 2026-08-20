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Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τις ανακαινίσεις επικαλούμενος την επαγγελματική του εμπειρία στον τομέα των ακινήτων και την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε επικριτικά σχόλια από πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι θεωρούν ότι ο πρόεδρος δίνει προτεραιότητα σε προσωπικά έργα αντί για την αντιμετώπιση κρίσιμων οικονομικών και γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ο Τραμπ απέρριψε τις επικρίσεις, τονίζοντας τη σημασία των βελτιώσεων που πραγματοποίησε στην προεδρική κατοικία κατά τη διάρκεια της θητείας του.

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Σε μια περίοδο κατά την οποία το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά το αστρονομικό ποσό των 40 τρισ. δολαρίων και ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζει να προκαλεί οικονομικές πιέσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να παρουσιάσει στους δημοσιογράφους τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στους εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συχνά αυτοπαρουσιάζεται ως «builder-in-chief» (επικεφαλής κατασκευαστής), ανέλαβε ο ίδιος τον ρόλο του ξεναγού, δείχνοντας στους εκπροσώπους του Τύπου τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή γύρω από την προεδρική κατοικία.

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Κατά την περίπου 40λεπτη περιήγηση, ο Τραμπ παρουσίασε μεταξύ άλλων τη νέα γρανιτένια είσοδο, η οποία αντικατέστησε τον παλιό ασφαλτοστρωμένο δρόμο, τις ανακαινισμένες κολόνες, αλλά και το καινούργιο γκαζόν γύρω από το ελικοδρόμιο που επιδιώκει να κατασκευαστεί.

Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με τον πρόεδρο να υπογράφει στο πίσω μέρος μιας πέτρας, στην οποία έχει χαραχθεί το όνομά του και η οποία αναμένεται να τοποθετηθεί στο κέντρο του νέου ελικοδρομίου.

Η επιλογή του Τραμπ να παρουσιάσει προσωπικά τα έργα προκάλεσε σχόλια, καθώς έγινε σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Η εικόνα θύμισε σε ορισμένους το τηλεοπτικό πρόγραμμα της δεκαετίας του 1980 «Lifestyles of the Rich and Famous», καθώς ο πρόεδρος παρουσίαζε με λεπτομέρειες τις βελτιώσεις που γίνονται στους χώρους του Λευκού Οίκου.

Οι επικριτές του θεωρούν ότι ο Τραμπ δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε προσωπικά έργα και λιγότερη στην άσκηση των προεδρικών του καθηκόντων. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Τζόρτζια, Τζον Όσοφ, είχε υποστηρίξει νωρίτερα ότι ο πρόεδρος δεν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Ενώ οι Αμερικανοί στρατιώτες πολεμούν τον πόλεμό του με το Ιράν, ο πρόεδρος κοιμάται στις συσκέψεις του. Παίζει γκολφ και κάνει συναλλαγές με μετοχές. Δεν θέλει να κάνει τη δουλειά. Θέλει να χτίσει την αίθουσα χορού του», είχε αναφέρει ο Όσοφ, σχολιάζοντας παράλληλα και τα ταξίδια του Τραμπ με το πολυτελές αεροσκάφος που του χάρισε ο εμίρης του Κατάρ.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τις παρεμβάσεις, επικαλούμενος την εμπειρία που απέκτησε στον χώρο των ακινήτων πριν από την πολιτική του πορεία.

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«Παίρνουμε τα καλύτερα υλικά. Ένα πράγμα που ξέρω να κάνω είναι να χτίζω», είπε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο είχε συντηρηθεί στο παρελθόν ο συγκεκριμένος χώρος «γελοίος».

«Κανείς, ούτε άλλοι πρόεδροι, δεν το είχαν δει. Αλλά εγώ το βλέπω, γιατί ήμουν πολύ καλός στα ακίνητα, ίσως ο καλύτερος με πολλούς τρόπους», ανέφερε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε και για το νέο γρασίδι που έχει τοποθετηθεί γύρω από το ελικοδρόμιο, επαναλαμβάνοντας τη χαρακτηριστική του άποψη ότι «το γρασίδι έχει ζωή όπως οι άνθρωποι».

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«Το χώμα έχει εμπλουτιστεί. Βάλαμε νέο χώμα στην επιφάνεια, με πολλά καλά συστατικά για το γρασίδι. Αν είσαι γρασίδι, θα είσαι πολύ ευτυχισμένο», είπε ο πρόεδρος.

Πριν ολοκληρώσει την περιήγησή του, ο Τραμπ στάθηκε και στους δύο μεγάλους ιστούς σημαίας που βρίσκονται στις δύο πλευρές του Λευκού Οίκου. Υπενθύμισε ότι πρόκειται για δική του δωρεά και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητά τους.

«Αυτός είναι ένας σπουδαίος ιστός. Είναι κορυφαίας ποιότητας. Είναι κωνικός. Είμαι πολύ καλός στους ιστούς σημαίας», είπε χαρακτηριστικά.

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