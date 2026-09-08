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Ο δικηγόρος της Λίντσεϊ Κλάνσι, της μητέρας που δολοφόνησε τα ίδια της τα παιδιά, απηύθυνε έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να απονείμει χάρη στην πελάτισσά του.

«Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να λάβετε υπόψη αυτή τη νεαρή γυναίκα, τον χαρακτήρα της και όλα όσα έχει περάσει, και να εξετάσετε το ενδεχόμενο να της απονείμετε χάρη», δήλωσε την Τρίτη ο Κέβιν Ρέντινγκτον σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Good Morning America».

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EXCLUSIVE: Lindsay Clancy’s defense attorney, Kevin Reddington, discusses what comes next for Clancy and calls on President Trump to grant her a pardon. pic.twitter.com/86PqkSiHHt — Good Morning America (@GMA) September 8, 2026

Η πολύκροτη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι στη Μασαχουσέτη κατέληξε σε κακοδικία, καθώς οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση για την 36χρονη, η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της τον Ιανουάριο του 2023.

Σε αδιέξοδο οι ένορκοι στη δίκη της σύγχρονης «Μήδειας»

Οι ένορκοι συνεδρίασαν επί επτά ημέρες, έπειτα από πέντε εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας, χωρίς να καταφέρουν να ξεπεράσουν το αδιέξοδο. Ενημέρωσαν τον δικαστή Γουίλιαμ Φ. Σάλιβαν ότι, «με βαριά καρδιά», παρέμεναν για τρίτη φορά διχασμένοι, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί άκυρη η δίκη.

Η Κλάνσι αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού για τον θάνατο της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόσον και του μόλις 8 μηνών Κάλαν. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα παιδιά βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάξμπερι, ενώ η μητέρα τους φέρεται να τα σκότωσε χρησιμοποιώντας ιμάντες γυμναστικής.

Η υπεράσπιση υποστήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης ότι η Κλάνσι έπασχε από επιλόχεια ψύχωση και, την περίοδο των θανάτων, δεν είχε επίγνωση των πράξεών της. Μετά τους θανάτους των παιδιών της, η 36χρονη επιχείρησε να αυτοκτονήσει και υπέστη σοβαρά τραύματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί και να παραμείνει σε κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Μετά την κακοδικία, η Κλάνσι θα επιστρέψει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Tewksbury, όπου κρατούνταν μέχρι σήμερα. Ο συνήγορός της επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας, καθώς οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη αποφασίσει αν θα ζητήσουν νέα δίκη.