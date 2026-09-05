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Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη έπασχε από επιλόχεια ψύχωση κατά την τέλεση των πράξεων, ενώ η ίδια παραμένει σε ψυχιατρικό ίδρυμα μέχρι τις επόμενες δικαστικές εξελίξεις.

Οι εισαγγελείς δεν έχουν αποφασίσει ακόμη αν θα ζητήσουν νέα δίκη για την υπόθεση, με τον δικαστή να αναφέρει πως μια νέα διαδικασία θα μπορούσε να ξεκινήσει το φθινόπωρο.

Ο πρώην σύζυγος της κατηγορούμενης χαρακτήρισε την προοπτική μιας νέας δίκης εξαιρετικά οδυνηρή για την οικογένεια, τονίζοντας το μέγεθος της απώλειας των τριών παιδιών του.

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Η πολύκροτη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι στη Μασαχουσέτη κατέληξε σε κακοδικία, καθώς οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση για την 36χρονη, η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της τον Ιανουάριο του 2023.

Οι ένορκοι συνεδρίασαν επί επτά ημέρες, έπειτα από πέντε εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας, χωρίς να καταφέρουν να ξεπεράσουν το αδιέξοδο. Ενημέρωσαν τον δικαστή Γουίλιαμ Φ. Σάλιβαν ότι, «με βαριά καρδιά», παρέμεναν για τρίτη φορά διχασμένοι, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί άκυρη η δίκη.

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Η Κλάνσι αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού για τον θάνατο της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόσον και του μόλις 8 μηνών Κάλαν. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα παιδιά βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάξμπερι, ενώ η μητέρα τους φέρεται να τα σκότωσε χρησιμοποιώντας ιμάντες γυμναστικής.

Η υπεράσπιση υποστήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης ότι η Κλάνσι έπασχε από επιλόχεια ψύχωση και, την περίοδο των θανάτων, δεν είχε επίγνωση των πράξεών της. Μετά τους θανάτους των παιδιών της, η 36χρονη επιχείρησε να αυτοκτονήσει και υπέστη σοβαρά τραύματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί και να παραμείνει σε κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Μετά την κακοδικία, η Κλάνσι θα επιστρέψει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Tewksbury, όπου κρατούνταν μέχρι σήμερα. Ο συνήγορός της επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας, καθώς οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη αποφασίσει αν θα ζητήσουν νέα δίκη.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και στην οικογένεια των θυμάτων. Ο πρώην σύζυγος της Κλάνσι, Πάτρικ, χαρακτήρισε μέσω του δικηγόρου του «εξαιρετικά οδυνηρή» την προοπτική να χρειαστεί να ξαναζήσει την τραγωδία μέσα από μια νέα δικαστική διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι η απώλεια των παιδιών του είναι κάτι από το οποίο «δεν θα ανακάμψει ποτέ».

NEW: President Trump reacts to the Lindsay Clancy case being declared a mistrial:



"It's a shame. It's a horrible tragedy."



"She did a horrible, horrible thing. Can't be worse."



Trump says he assumes another trial will follow, adding, "But you'll find out what the price to pay… pic.twitter.com/uFU9ufs2R7 — Fox News (@FoxNews) September 4, 2026

Στην υπόθεση παρενέβη δημόσια και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σχολιάζοντας την κακοδικία, εκτίμησε ότι πιθανότατα θα ακολουθήσει νέα δίκη. «Έκανε κάτι φρικτό, φρικτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες, είτε αυτές αφορούν ψυχιατρικό ίδρυμα είτε φυλακή.

Οι εισαγγελείς καλούνται πλέον να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Μπορούν να επιδιώξουν νέα δίκη, να εξετάσουν συμφωνία με την Κλάνσι, να τροποποιήσουν τις κατηγορίες ή ακόμη και να αποσύρουν την υπόθεση. Ο δικαστής πάντως ανέφερε ότι, εφόσον αποφασιστεί νέα δικαστική διαδικασία, αυτή θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και το φθινόπωρο.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του 2023, όταν ο Πάτρικ Κλάνσι επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας και βρήκε τα τρία παιδιά νεκρά. Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ένορκοι άκουσαν μεταξύ άλλων και την ηχογραφημένη κλήση του στην Άμεση Δράση, στην οποία ακούγεται να φωνάζει: «Σκότωσε τα παιδιά».