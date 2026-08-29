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Η υπεράσπιση παραδέχεται τις πράξεις της κατηγορούμενης, αλλά υποστηρίζει ότι λόγω σοβαρής ψυχικής διαταραχής δεν μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη.

Οι ένορκοι καλούνται να αποφασίσουν αν η Κλάνσι είχε την ικανότητα να αντιληφθεί τη φύση των πράξεών της κατά τη στιγμή των φόνων.

Η εισαγγελία οφείλει να αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας την ποινική ευθύνη της μητέρας, παρά τα αποδεδειγμένα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε.

Οι δικαστικές αρχές απέρριψαν θεωρίες συνωμοσίας που αμφισβητούσαν την αθωότητα του συζύγου της, ο οποίος είχε ισχυρό άλλοθι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερο διάλογο στις ΗΠΑ σχετικά με την επιλόχεια ψύχωση και την έγκαιρη αντιμετώπιση ψυχιατρικών περιστατικών.

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Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι στη Μασαχουσέτη έχει φτάσει στην πιο κρίσιμη φάση της και το ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι ένορκοι δεν είναι αν η 36χρονη μητέρα σκότωσε τα τρία παιδιά της. Αυτό το γεγονός δεν αμφισβητείται από την υπεράσπιση. Το μεγάλο νομικό ζήτημα είναι αν, τη στιγμή που τα σκότωσε, μπορούσε να αντιληφθεί τη φύση και τον χαρακτήρα των πράξεών της ή να ελέγξει τη συμπεριφορά της σύμφωνα με τον νόμο.

Η Κλάνσι κατηγορείται ότι στις 24 Ιανουαρίου 2023 σκότωσε μέσα στο οικογενειακό σπίτι στο Ντάξμπερι τη 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον μόλις 8 μηνών Κάλαν. Οι δύο μεγαλύτεροι πέθαναν στο σπίτι, ενώ ο Κάλαν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Βοστόνης και υπέκυψε λίγες ημέρες αργότερα. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι οι θάνατοι προήλθαν από ασφυξία.

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Η ίδια δηλώνει αθώα λόγω έλλειψης ποινικής ευθύνης. Οι δικηγόροι της δεν υποστηρίζουν ότι κάποιος άλλος σκότωσε τα παιδιά. Αντίθετα, η υπεράσπιση παραδέχεται ότι η Κλάνσι ήταν αυτή που τους επιτέθηκε, υποστηρίζοντας όμως ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν σε κατάσταση τόσο σοβαρής ψυχικής διαταραχής ώστε δεν μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη.

Η ημέρα που κατέληξε σε οικογενειακή τραγωδία

Το απόγευμα εκείνης της ημέρας, η Λίντσεϊ βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τον τότε σύζυγό της, Πάτρικ Κλάνσι, και τα τρία παιδιά τους. Ο Πάτρικ έφυγε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα για να αγοράσει φάρμακα και φαγητό.

Η εισαγγελία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Λίντσεϊ έμεινε μόνη με τα παιδιά. Κατά την εκδοχή της κατηγορούσας αρχής, η αποστολή του Πάτρικ έξω από το σπίτι δεν ήταν μια τυχαία λεπτομέρεια, αλλά μέρος της αλληλουχίας των γεγονότων που οδήγησαν στους φόνους.

Όσο εκείνος απουσίαζε, η Κλάνσι στραγγάλισε τα παιδιά χρησιμοποιώντας ιμάντες γυμναστικής. Στη συνέχεια τραυμάτισε τον εαυτό της με μαχαίρι και έπεσε από παράθυρο του σπιτιού, επιχειρώντας να αυτοκτονήσει. Η πτώση της προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη και την άφησε παράλυτη. Έκτοτε εμφανίζεται στο δικαστήριο σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Όταν ο Πάτρικ επέστρεψε, βρήκε τη σύζυγό του στην πίσω αυλή, ξαπλωμένη ανάσκελα και αιμορραγώντας. Τη ρώτησε πού βρίσκονταν τα παιδιά και εκείνη του απάντησε ότι ήταν στο υπόγειο, χωρίς να του πει ότι είχαν τραυματιστεί ή ότι χρειάζονταν βοήθεια.

Ο Πάτρικ κατέβηκε στο υπόγειο και αντίκρισε τα παιδιά. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, άκουσαν τις κραυγές του. Ένας αστυνομικός κατέθεσε ότι τον άκουσε να φωνάζει: «Σκότωσε τα γ… τα παιδιά!».

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Το τελευταίο δρομολόγιο του Πάτρικ

Ένα σημαντικό κομμάτι της δίκης αφορά τις κινήσεις του Πάτρικ εκείνο το απόγευμα, καθώς στο διαδίκτυο έχουν αναπτυχθεί θεωρίες που επιχειρούν να του αποδώσουν ευθύνη για τους θανάτους.

Πριν φύγει από το σπίτι, λίγο μετά τις 5 μ.μ., ο Πάτρικ κούνησε για περίπου ένα λεπτό το μωρό, είδε τον μεγαλύτερο γιο του να τρώει στον καναπέ και φίλησε την κόρη του στο κεφάλι. Στη συνέχεια έφυγε για να αγοράσει τα φάρμακα και το φαγητό που είχε ζητήσει η Λίντσεϊ.

Το φαρμακείο απείχε περίπου τρία λεπτά με το αυτοκίνητο από το σπίτι. Πριν μπει στο κατάστημα, έστειλε ένα email. Όσο βρισκόταν μέσα, τηλεφώνησε στη Λίντσεϊ, όμως εκείνη δεν απάντησε. Περίπου ένα λεπτό αργότερα τον κάλεσε εκείνη και οι δυο τους είχαν μια σύντομη συνομιλία. Η Λίντσεϊ επιβεβαίωσε ότι μπορούσε να αγοράσει τη γενόσημη μορφή του φαρμάκου που είχε ζητήσει.

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Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που δείχνουν τον Πάτρικ μέσα στο φαρμακείο, αλλά και η απόδειξη της αγοράς.

Από εκεί ο Πάτρικ κατευθύνθηκε σε εστιατόριο για να παραλάβει το γεύμα που είχε παραγγείλει η σύζυγός του. Το βίντεο τον καταγράφει να μπαίνει στο εστιατόριο στις 5:54 μ.μ. και να παραμένει εκεί για λιγότερο από δύο λεπτά. Ο ίδιος υπολόγισε ότι χρειάστηκε περίπου 10 έως 12 λεπτά για να επιστρέψει στο σπίτι.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν, σύμφωνα με ειδικούς που σχολίασαν την υπόθεση, ένα ισχυρό άλλοθι για τον Πάτρικ. Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης και νυν ερευνητής στο Εργαστήριο της αστυνομίας του Σικάγου, Κεν Κόρι, εξήγησε ότι οι ερευνητές θα είχαν ελέγξει τα τηλεφωνικά και τα δεδομένα GPS του οχήματός του ώστε να επιβεβαιώσουν ότι βρισκόταν μακριά από το σπίτι όταν έγιναν οι επιθέσεις.

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Μια μητέρα που, σύμφωνα με την οικογένειά της, ζητούσε βοήθεια

Η υπεράσπιση προσπαθεί να παρουσιάσει στους ενόρκους μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη της γυναίκας που σχεδίασε ψυχρά τις δολοφονίες.

Ο Πάτρικ περιέγραψε την επιδείνωση της κατάστασης της συζύγου του μετά τη γέννηση του Κάλαν. Περίπου έναν μήνα πριν από τους φόνους, όπως είπε, άρχισε μια έντονη «καθοδική πορεία». Η Λίντσεϊ έχανε βάρος, είχε γίνει ιδιαίτερα καταθλιπτική και αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες.

Η ίδια είχε αναζητήσει επανειλημμένα ιατρική βοήθεια, είχε λάβει συνταγές για περισσότερα από 12 διαφορετικά ψυχιατρικά φάρμακα κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα έπαιρνε όλα ταυτόχρονα, και είχε εκφράσει σκέψεις αυτοκτονίας.

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Είχε απευθυνθεί ακόμη σε γραμμή βοήθειας για ανθρώπους με αυτοκτονικές τάσεις και σε τμήμα επειγόντων περιστατικών, ενώ είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο λίγες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία των παιδιών.

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Μέλη της οικογένειάς της κατέθεσαν ότι είχαν παρατηρήσει σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά της. Η πρώην πεθερά της, Σούζαν Κλάνσι, είπε ότι η Λίντσεϊ ζητούσε βοήθεια, υπέφερε από αϋπνίες, είχε χάσει την όρεξή της και ήταν ιδιαίτερα αγχωμένη και λυπημένη. Παράλληλα, την περιέγραψε ως μια στοργική μητέρα πριν από τη δραματική επιδείνωση της ψυχικής της κατάστασης.

Η μητέρα της, Πόλα Μάσγκροουβ, ανέφερε ότι η κόρη της είχε γίνει παρανοϊκή και πίστευε ότι τα φάρμακα που έπαιρνε «κατέστρεφαν το μυαλό της». Αποκάλυψε επίσης ότι περίπου έναν μήνα πριν από τους φόνους η Λίντσεϊ είχε πει στην ίδια και στον Πάτρικ ότι φοβόταν πως μπορεί να κάνει κακό στα παιδιά.

Η αδελφή της, Άλισον Όζγκα, κατέθεσε από την πλευρά της ότι η Λίντσεϊ αντιμετώπιζε καθημερινές αυτοκτονικές σκέψεις περίπου έναν μήνα πριν από τους θανάτους.

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Η «φωνή» και η μάχη των ψυχιάτρων

Στην καρδιά της υπεράσπισης βρίσκεται η θεωρία ότι η Κλάνσι υπέφερε από επιλόχεια ψύχωση και ότι, τη στιγμή των φόνων, είχε αποκοπεί από την πραγματικότητα.

Η επιλόχεια ψύχωση αποτελεί σπάνια αλλά σοβαρή ψυχιατρική κατάσταση, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από ψευδαισθήσεις, παραληρητικές ιδέες, μανία, σοβαρή κατάθλιψη ή συνδυασμό τέτοιων συμπτωμάτων.

Στην υπόθεση της Κλάνσι, ωστόσο, η διάγνωση και κυρίως η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ακριβώς τη στιγμή των φόνων αποτελούν αντικείμενο έντονης επιστημονικής διαφωνίας.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που επικαλέστηκε η υπεράσπιση είναι η αναφορά της Κλάνσι σε μια ανδρική φωνή που, σύμφωνα με την αφήγησή της, της έλεγε να σκοτώσει τα παιδιά. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για ακουστική ψευδαίσθηση που εντασσόταν σε ένα ψυχωσικό επεισόδιο.

Ο ψυχίατρος Φίλιπ Ρέσνικ, ο οποίος κατέθεσε για την υπεράσπιση και έχει μελετήσει περιπτώσεις γονέων που σκοτώνουν τα παιδιά τους, εκτίμησε ότι η Κλάνσι ήταν ψυχωτική και παραληρητική όταν διέπραξε τις πράξεις. Κατά την άποψή του, είχε φτάσει να πιστεύει ότι σκοτώνοντας τα παιδιά της τα «προστάτευε».

Η εισαγγελία παρουσίασε διαφορετική εκδοχή. Ο ψυχίατρος Γκρέγκορι Σάατοφ αμφισβήτησε την αξιοπιστία της περιγραφής για την ανδρική φωνή. Επισήμανε ότι, σύμφωνα με την ίδια την αφήγηση της Κλάνσι, η φωνή τής είπε να σκοτώσει τα παιδιά, αλλά δεν της είπε πού, με ποια σειρά, με ποιο αντικείμενο ή με ποιον συγκεκριμένο τρόπο.

Για τον Σάατοφ, το γεγονός ότι η Κλάνσι προχώρησε σε μια σειρά διαδοχικών ενεργειών μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα αποτελεί ένδειξη ότι διατηρούσε σημαντικό βαθμό ελέγχου της συμπεριφοράς της. Σημείωσε ακόμη ότι πριν από τους φόνους δεν είχε αναφέρει στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που την παρακολουθούσαν ότι άκουγε φωνές.

Η ψυχίατρος που δεν είδε σημάδια ψύχωσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η κατάθεση της ψυχιάτρου Τζένιφερ Ταφτς, η οποία είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 12 συνεδρίες με την Κλάνσι σε διάστημα περίπου πέντε μηνών.

Η Ταφτς είπε ότι κατά τις συναντήσεις τους δεν είχε παρατηρήσει ενδείξεις ψύχωσης. Ανέφερε ακόμη ότι δεν υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις πως κινδύνευε η ίδια ή κάποιος άλλος.

Οι δικηγόροι της Κλάνσι επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν τις δικές της ιατρικές σημειώσεις για να αμφισβητήσουν αυτή την εκτίμηση. Στις σημειώσεις υπήρχε η φράση «όχι υπερβολική, πιεσμένη ομιλία», με την υπεράσπιση να επισημαίνει ότι η «πιεσμένη ομιλία» μπορεί να εμφανιστεί σε μανιακά επεισόδια.

Η Ταφτς εξήγησε ότι το «όχι» αφορούσε και τις δύο λέξεις της φράσης και επομένως η σημείωση σήμαινε ότι δεν είχε παρατηρήσει πιεσμένη ομιλία. Όταν ο δικηγόρος Κέβιν Ρέντινγκτον επέμεινε στη διατύπωση, εκείνη απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν με νοιάζει τι γράφει. Ξέρω τι εννοούσα».

Ένταση υπήρξε επίσης κατά την εξέταση του ψυχιάτρου Άβραμ Μακ, ο οποίος κατέθεσε για την εισαγγελία. Ο Ρέντινγκτον τον πίεσε σχετικά με το αν η επιλόχεια ψύχωση αποτελεί αναγνωρισμένη διάγνωση. Ο Μακ αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ταξινομείται η κατάσταση από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και δεν την παρουσίασε ως αυτοτελή επίσημη διάγνωση.

Η αναφορά στη θρησκεία που προκάλεσε αίτημα για κακοδικία

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η υπεράσπιση ζήτησε την κήρυξη κακοδικίας μετά από αναφορές στην καθολική πίστη της Κλάνσι.

Η εισαγγελία είχε ρωτήσει την Κλάνσι εάν γνώριζε ότι ο φόνος θεωρείται «θανάσιμο αμάρτημα» στην Καθολική Εκκλησία. Αργότερα, ο δικαστικός ψυχολόγος Κερκ Χάιλμπρουν κατέθεσε ότι είχε ρωτήσει την Κλάνσι αν θεωρούσε την αυτοκτονία «θανάσιμο αμάρτημα», στο πλαίσιο συζήτησης για την καθολική ανατροφή της.

Ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν απέρριψε το αίτημα για κακοδικία, χαρακτήρισε ωστόσο τις συγκεκριμένες αναφορές ακατάλληλες για την κατάθεση και διέταξε τους ενόρκους να τις αγνοήσουν. «Διαγράφεται. Δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη», τους είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορούσε να είναι πιο σαφής.

Οι γυναίκες με τα ροζ και η άλλη πλευρά της δίκης

Έξω από το δικαστήριο στο Πλίμουθ, η υπόθεση έχει αποκτήσει τη δική της ζωή. Εκατοντάδες υποστηρικτές της Κλάνσι, πολλές από αυτές γυναίκες, συγκεντρώνονται φορώντας ροζ μπλούζες με μηνύματα όπως «χρειαζόταν βοήθεια» και «ειρήνη για τη Λίντσεϊ».

Χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούν παράλληλα τη διαδικασία μέσω διαδικτύου, με τη δίκη να έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Για αρκετές από τις γυναίκες που βρίσκονται έξω από το δικαστήριο, η υπόθεση έχει ξεπεράσει τα όρια μιας ποινικής δίκης και έχει μετατραπεί σε συζήτηση για την ψυχική υγεία μετά τον τοκετό, αλλά και για το κατά πόσο σοβαρά συμπτώματα μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα.

Οι θεωρίες για τον Πάτρικ που δεν στηρίζονται στα στοιχεία

Η δημοσιότητα της υπόθεσης έχει οδηγήσει παράλληλα στην εμφάνιση θεωριών συνωμοσίας με επίκεντρο τον Πάτρικ Κλάνσι.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Πάτρικ δεν θεωρήθηκε ύποπτος από τους ερευνητές για τους φόνους. Η Λίντσεϊ έχει παραδεχθεί ότι εκείνη σκότωσε τα παιδιά και η υπεράσπισή της δεν υποστηρίζει το αντίθετο.

Ο Πάτρικ ήταν ο πρώτος μάρτυρας της εισαγγελίας. Επιπλέον, επειδή η Κλάνσι είχε συμφωνήσει σε «συμφωνία επί των γεγονότων», οι εισαγγελείς δεν χρειάζεται να παρουσιάσουν στο δικαστήριο όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτουν.

Αυτό το κενό στη δημόσια εικόνα της υπόθεσης έχει οδηγήσει ορισμένους δημιουργούς περιεχομένου να το γεμίζουν με εικασίες. Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εμφανιστεί ακόμη και ισχυρισμοί ότι ο Πάτρικ ήταν στην πραγματικότητα υπεύθυνος και ότι έπεισε τη σύζυγό του πως εκείνη είχε διαπράξει τους φόνους.

Ένας χρήστης του TikTok δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν πιστεύει πως η Λίντσεϊ διέπραξε τα εγκλήματα και ότι ο Πάτρικ την έπεισε πως τα είχε διαπράξει. Άλλος χρήστης υποστήριξε ότι άρχισε να αμφιβάλλει μόνο όταν άκουσε τον Πάτρικ να μιλά.

Ο δικηγόρος Χάουαρντ Κούπερ, από το γραφείο Todd & Weld που εκπροσωπεί τον Πάτρικ, χαρακτήρισε τέτοιες δηλώσεις ψευδείς, δυσφημιστικές και επιζήμιες. Τόνισε ότι ο Πάτρικ έχει υποστεί μια αδιανόητη απώλεια και ότι οι δημόσιοι ισχυρισμοί από influencers και διασημότητες έχουν προκαλέσει πραγματικές συνέπειες στην υγεία και την ασφάλεια του ίδιου και της οικογένειάς του.

Ο Μάικλ Βάγκνερ, διευθυντής της Σχολής Δημοσιογραφίας και Μαζικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν-Μάντισον, αποδίδει την εξάπλωση τέτοιων θεωριών στην ανθρώπινη ανάγκη να βρεθεί μια εξήγηση για κάτι που μοιάζει αδιανόητο. Όταν μια μητέρα σκοτώνει τα παιδιά της, όπως εξήγησε, πολλοί άνθρωποι αντιδρούν με τη σκέψη: «Αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια».

Ο Κεν Κόρι υποστηρίζει πάντως ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως η Λίντσεϊ ήταν η μόνη ενήλικη στο σπίτι τη στιγμή της επίθεσης. Τα δεδομένα από τις κάμερες, τα τηλεφωνικά αρχεία και, ενδεχομένως, το GPS του οχήματος θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ότι ο Πάτρικ βρισκόταν αλλού.

Όπως εξήγησε, σε μια ανθρωποκτονία όλοι όσοι βρίσκονται κοντά στα θύματα μπορεί αρχικά να εξεταστούν, όμως ο Πάτρικ θα αποκλειόταν ως ύποπτος εφόσον υπήρχαν αδιάσειστα στοιχεία ότι δεν μπορούσε να βρίσκεται στον τόπο του εγκλήματος.

Τι ακριβώς πρέπει να αποφασίσουν οι ένορκοι

Μετά από πέντε εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας, περισσότερους από 70 μάρτυρες της εισαγγελίας και 10 της υπεράσπισης, η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόρκων.

Το ζητούμενο δεν είναι να αποφανθούν απλώς αν η Κλάνσι είχε ψυχική ασθένεια. Το νομικό ερώτημα είναι πολύ πιο συγκεκριμένο.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ανώτατου Δικαστηρίου της Μασαχουσέτης, ένας κατηγορούμενος δεν θεωρείται ποινικά υπεύθυνος εάν, εξαιτίας ψυχικής νόσου ή διαταραχής, δεν είχε ουσιαστική ικανότητα είτε να αντιληφθεί τον εγκληματικό ή ηθικά λανθασμένο χαρακτήρα της συμπεριφοράς του είτε να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του στις απαιτήσεις του νόμου.

Κρίσιμο είναι επίσης ότι η Κλάνσι δεν έχει το βάρος να αποδείξει ότι δεν ήταν ποινικά υπεύθυνη. Από τη στιγμή που το ζήτημα της ποινικής ευθύνης έχει τεθεί στη δίκη, η Πολιτεία της Μασαχουσέτης καλείται να αποδείξει πέραν εύλογης αμφιβολίας ότι ήταν ποινικά υπεύθυνη τη στιγμή των εγκλημάτων.

Έτσι, οι ένορκοι έχουν μπροστά τους δύο εντελώς διαφορετικές εκδοχές.

Η υπεράσπιση παρουσιάζει μια γυναίκα που για εβδομάδες κατέρρεε ψυχικά, έχανε βάρος, δεν κοιμόταν, είχε αυτοκτονικές σκέψεις, αναζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια, είχε νοσηλευτεί και είχε εκφράσει ακόμη και φόβο ότι μπορεί να κάνει κακό στα παιδιά της. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, όλα αυτά κορυφώθηκαν σε ένα ψυχωσικό επεισόδιο που την απομάκρυνε από την πραγματικότητα.

Η εισαγγελία δεν αρνείται ότι η Κλάνσι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Υποστηρίζει όμως ότι αυτά δεν εξάλειψαν την ικανότητά της να γνωρίζει τι έκανε. Για την κατηγορούσα αρχή, το ότι έμεινε μόνη με τα παιδιά, τα σκότωσε διαδοχικά και στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει αποτελεί αλληλουχία πράξεων που δείχνει οργάνωση, επίγνωση και έλεγχο.

Και αυτό είναι τελικά το πιο δύσκολο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ένορκοι: όχι ποιος σκότωσε την Κόρα, τον Ντόσον και τον Κάλαν, αλλά αν η γυναίκα που τους σκότωσε μπορούσε εκείνη τη στιγμή να καταλάβει τι έκανε και να ελέγξει τις πράξεις της.