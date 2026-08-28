Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ένορκοι στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι ξεκίνησαν τις διαβουλεύσεις για να αποφασίσουν αν η κατηγορούμενη είναι ποινικά υπεύθυνη για τον στραγγαλισμό των τριών παιδιών της το 2023.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η Κλάνσι βρισκόταν σε ψυχωτική κατάσταση λόγω φαρμακευτικής αγωγής και δεν είχε τον έλεγχο των πράξεών της.

Αντιθέτως, η εισαγγελία ισχυρίζεται ότι η δολοφονία των παιδιών αποτέλεσε συνειδητή επιλογή και η κατηγορούμενη είχε επίγνωση των πράξεών της παρά τα ψυχικά της προβλήματα.

Το σώμα των ενόρκων καλείται να εξετάσει διάφορες κατηγορίες ανθρωποκτονίας ή να κρίνει αν η Κλάνσι δεν είναι ποινικά υπεύθυνη λόγω της κατάστασής της.

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Στην τελική και πλέον κρίσιμη φάση της βρίσκεται η πολύκροτη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι στη Μασαχουσέτη, καθώς οι ένορκοι καλούνται να αποφασίσουν εάν και σε ποιον βαθμό είναι ποινικά υπεύθυνη για τον θάνατο των τριών παιδιών της, στις 24 Ιανουαρίου 2023.

Έπειτα από εβδομάδες καταθέσεων, η υπεράσπιση και η κατηγορούσα αρχή ολοκλήρωσαν τις τελικές αγορεύσεις τους και οι 12 ένορκοι ξεκίνησαν τις διαβουλεύσεις. Μετά από περίπου τρεισήμισι ώρες συνεδρίασης, ωστόσο, δεν είχε ακόμη εκδοθεί ετυμηγορία και οι ένορκοι αναμένεται να επιστρέψουν το πρωί της Παρασκευής για να συνεχίσουν τη διαδικασία.

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Ο συνήγορος της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας των διαβουλεύσεων ότι η πελάτισσά του είναι «νευρική» και «φοβισμένη», καθώς πλέον η δικαστική της τύχη βρίσκεται στα χέρια των ενόρκων.

Η δικαστική αίθουσα ήταν κατάμεστη από δημοσιογράφους και πολίτες, ενώ ορισμένες γυναίκες στο ακροατήριο φορούσαν ροζ, προφανώς ως ένδειξη υποστήριξης προς την Κλάνσι. Πριν ξεκινήσουν οι τελικές αγορεύσεις, η κατηγορούμενη εθεάθη να σκουπίζει τα μάτια της, ενώ οι ώμοι της έτρεμαν την ώρα που ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν παρουσίαζε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Οι ένορκοι αποτελούνται από εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες, ενώ οι έξι αναπληρωματικοί, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, έχουν αποδεσμευθεί και δεν συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις.

Το σώμα των ενόρκων μπορεί να εξετάσει την καταδίκη της Κλάνσι για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού ή ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση. Η ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού επισύρει ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα υφ’ όρον απόλυσης, ενώ για την ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού προβλέπονται ισόβια με δυνατότητα υφ’ όρον απόλυσης. Η ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 20 έτη.

Υπάρχει όμως και ένα διαφορετικό ενδεχόμενο. Οι ένορκοι μπορούν να κρίνουν ότι η Κλάνσι δεν ήταν ποινικά υπεύθυνη για τους θανάτους των παιδιών της εξαιτίας της ψυχικής της κατάστασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως εξήγησε ο δικαστής, θα μπορούσε να περάσει ακόμη και το υπόλοιπο της ζωής της σε νοσοκομείο, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να αφεθεί κάποια στιγμή ελεύθερη.

Η υπεράσπιση προσπάθησε στην τελική της αγόρευση να πείσει τους ενόρκους ότι η Κλάνσι δεν μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη για όσα συνέβησαν. Ο Ρέντινγκτον επικέντρωσε την επιχειρηματολογία του στην ψυχική της κατάσταση και στη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε.

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Υποστήριξε ότι τα στοιχεία της δίκης δείχνουν πως η Κλάνσι ήταν «μια πολύ καλή μητέρα» και απέδωσε την τραγωδία «στα καταραμένα φάρμακα και την άθλια ιατρική περίθαλψη» που, όπως είπε, είχε λάβει.

Ο συνήγορος υποστήριξε ακόμη ότι η Κλάνσι «ζούσε για τα παιδιά της» μέχρι τη στιγμή που οι γιατροί, σύμφωνα με την υπεράσπιση, άρχισαν να της συνταγογραφούν υπερβολικά πολλά φάρμακα. Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη και έδειχναν ότι η ίδια είχε εκφράσει ανησυχίες και φόβους σχετικά με τη φαρμακευτική της αγωγή, ενώ οι χειρόγραφες σημειώσεις της κατέγραφαν την επιδείνωση της ψυχικής της κατάστασης.

Κεντρικό ρόλο στη γραμμή της υπεράσπισης είχε η κατάθεση του ιατροδικαστικού ψυχιάτρου δρος Φίλιπ Ρέσνικ. Ο ειδικός, ο οποίος εξέτασε την Κλάνσι, υποστήριξε ότι βρισκόταν «ξεκάθαρα σε ψυχωτική κατάσταση» και δεν είχε τον έλεγχο των πράξεών της όταν σκότωσε τα παιδιά της.

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Ο Ρέντινγκτον επισήμανε ακόμη ότι εμπειρογνώμονες και από τις δύο πλευρές αναγνώρισαν κατά τη διάρκεια της δίκης πως η Κλάνσι πραγματοποίησε «σοβαρή απόπειρα αυτοκτονίας». Σύμφωνα με τον συνήγορό της, παρουσιάστηκαν στους ενόρκους και στοιχεία που ενισχύουν αυτή τη θέση. Η υπεράσπιση παράλληλα κατηγόρησε την αστυνομία ότι δεν πραγματοποίησε επαρκώς διεξοδική έρευνα της υπόθεσης.

Prosecutors in the Lindsay Clancy murder trial laid out the gruesome details of how the Massachusetts mother killed her three young children during closing arguments.



Assistant DA Jennifer Sprague argued that Clancy made deliberate choices and was in control, saying she… pic.twitter.com/Fpe1Qkcoh9 — Breaking911 (@Breaking911) August 27, 2026

Η εισαγγελία παρουσίασε, ωστόσο, μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Η βοηθός εισαγγελέα Τζένιφερ Σπρέιγκ αναγνώρισε ότι η Κλάνσι αντιμετώπιζε ψυχική ασθένεια και ότι επιχείρησε να αυτοκτονήσει, υποστήριξε όμως ότι αυτά δεν απαντούν στο βασικό ερώτημα που έχουν μπροστά τους οι ένορκοι.

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«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι έπασχε από ψυχική ασθένεια και ότι προσπάθησε να αυτοκτονήσει», ανέφερε. Το κρίσιμο ζήτημα, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, είναι εάν τη στιγμή που σκότωσε τα παιδιά της γνώριζε τη διαφορά ανάμεσα στο σωστό και το λάθος.

Η Σπρέιγκ υποστήριξε ότι η δολοφονία των παιδιών «ήταν μια επιλογή». Επισήμανε ακόμη ότι η Κλάνσι είχε επαφές με άλλους ανθρώπους και παρουσίαζε «τον εαυτό της ως έναν λειτουργικό ενήλικα, μια λειτουργική μητέρα».

Κατά την εισαγγελία, η Κλάνσι επέλεξε να μην αποκαλύψει σε επαγγελματίες που είχαν υποχρέωση αναφοράς ότι είχε σκέψεις να βλάψει τα παιδιά της. Η Σπρέιγκ υπενθύμισε επίσης ότι την ίδια ημέρα που σημειώθηκαν οι δολοφονίες είχε πάει την κόρη της στον γιατρό.

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Η εισαγγελέας αναφέρθηκε και στον ισχυρισμό της Κλάνσι ότι είχε ακούσει μια φωνή που την καθοδηγούσε να σκοτώσει τα παιδιά της. Όπως τόνισε, η Κλάνσι δεν ανέφερε αμέσως αυτή τη φωνή στον σύζυγό της.

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Η κατηγορούσα αρχή αμφισβήτησε επίσης την ερμηνεία της απόπειρας αυτοκτονίας από την υπεράσπιση. Η Σπρέιγκ υποστήριξε ότι η αποτυχία της απόπειρας αποτελεί ένδειξη πως δεν υπήρχε κάποια φωνή στο μυαλό της Κλάνσι που να καθοδηγούσε τις πράξεις της. Σημείωσε ότι τα χάπια που είχε λάβει δεν βρίσκονταν σε θανατηφόρα επίπεδα, ενώ χαρακτήρισε «επιφανειακά» τα τραύματα από κοψίματα.

NEW: Lindsay Clancy's lawyer says she was a "darn good mother."



"This young lady did nothing wrong in her life… a darn good mother."



Clancy held each of her 3 children down for at least four minutes each, strangling them with exercise bands as the life drained out of them. pic.twitter.com/068751fz1E — Collin Rugg (@CollinRugg) August 27, 2026

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η Κλάνσι είχε στη διάθεσή της πόρους, υποστήριξη και πρόσβαση σε πολύ καλή ιατρική περίθαλψη, όμως δεν ακολούθησε το θεραπευτικό σχέδιο που της είχε δοθεί. Η Σπρέιγκ απέρριψε επίσης την προσπάθεια να αποδοθούν ευθύνες στους γιατρούς για την κατάθλιψη της Κλάνσι, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορούμενη δεν ήταν πάντοτε ειλικρινής απέναντί τους σχετικά με την κατάστασή της και τα φάρμακα που λάμβανε.

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Η τραγωδία είχε σημειωθεί στις 24 Ιανουαρίου 2023 στο σπίτι της οικογένειας Κλάνσι στο Ντάξμπερι της Μασαχουσέτης, περίπου 55 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Βοστώνης.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η Κλάνσι εκμεταλλεύτηκε το διάστημα κατά το οποίο ο σύζυγός της, Πάτρικ, είχε φύγει από το σπίτι για να παραλάβει φαγητό και φάρμακα και επιτέθηκε στα τρία παιδιά τους.

Η πεντάχρονη Κόρα και ο τρίχρονος Ντόσον εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, ο οκτώ μηνών Κάλαν, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όμως πέθανε λίγες ημέρες αργότερα.

Η Κλάνσι φέρεται να χρησιμοποίησε κορδόνια γυμναστικής για να στραγγαλίσει τα παιδιά. Στη συνέχεια αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της, κόβοντας τους καρπούς και τον λαιμό της και πηδώντας από παράθυρο του δεύτερου ορόφου του σπιτιού.

Ο σύζυγός της ήταν εκείνος που την εντόπισε τραυματισμένη έξω από το σπίτι όταν επέστρεψε. Ακολούθησε η αναζήτηση των παιδιών, τα οποία βρέθηκαν στο υπόγειο.

Η Κλάνσι επέζησε από την πτώση, αλλά υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς που την άφησαν παράλυτη από τη μέση και κάτω.

Από την αρχή της υπόθεσης, το βασικό ζήτημα της δικαστικής διαμάχης ήταν η ψυχική κατάσταση της Κλάνσι τη στιγμή των δολοφονιών. Η υπεράσπιση επιμένει ότι βρισκόταν σε ψυχωτική κατάσταση και δεν μπορούσε να ελέγξει τις πράξεις της, ενώ η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι, παρά την ψυχική ασθένεια από την οποία έπασχε, γνώριζε τη διαφορά ανάμεσα στο σωστό και το λάθος.

Πλέον, η απόφαση βρίσκεται στα χέρια των 12 ενόρκων, οι οποίοι θα κρίνουν την ποινική τύχη της Λίντσεϊ Κλάνσι.