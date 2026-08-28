Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν ιστορικά χαμηλή στάθμη στον ποταμό Δούναβη, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή ασφάλεια πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

Οι αρχές στη Ρουμανία και την Ουγγαρία πραγματοποιούν έκτακτες παρεμβάσεις στις κοίτες του ποταμού για να διασφαλίσουν την ψύξη των κρίσιμων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η υποχώρηση των υδάτων προκάλεσε την προσάραξη τουριστικού πλοίου στη Βουλγαρία και αποκάλυψε βυθισμένα πολεμικά πλοία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στο Πράχοβο της Σερβίας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ευρωπαϊκές υποδομές πρέπει να προσαρμοστούν άμεσα στις κλιματικές αλλαγές, καθώς η έλλειψη νερού επηρεάζει πλέον τη βιομηχανία, τη γεωργία και την καθημερινότητα.

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Ο Δούναβης στερεύει και η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ολοένα πιο σοβαρό πρόβλημα, που πλέον αγγίζει όχι μόνο τη ναυσιπλοΐα και τις μεταφορές, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια. Η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ρίξει τη στάθμη του ποταμού σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αναγκάζοντας τις χώρες κατά μήκος του να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για να διατηρήσουν τη ροή του.

Η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα κρίσιμη σε περιοχές όπου ο Δούναβης αποτελεί ζωτικής σημασίας πηγή νερού για πυρηνικές εγκαταστάσεις. Στη Ρουμανία χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και εκρηκτικά σε προσπάθεια να απομακρυνθούν φερτά υλικά και να κατευθυνθεί περισσότερο νερό προς τον πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόντα.

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Στην Ουγγαρία, οι αρχές προχωρούν σε εργασίες στην κοίτη του ποταμού, κατασκευάζοντας ειδική δομή στον πυθμένα του Δούναβη, με στόχο να αυξηθεί η στάθμη του νερού στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού του Πακς.

Την ίδια ώρα, οι συνέπειες της χαμηλής στάθμης είναι εμφανείς και στη ναυσιπλοΐα. Στη Βουλγαρία, περίπου 180 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν από πλοίο που προσάραξε κοντά στο Βίντιν, ενώ σε άλλα σημεία του ποταμού η διέλευση των σκαφών γίνεται ολοένα δυσκολότερη.

Video footage released by police on Sunday shows Slovak bomb disposal experts executing a carefully planned mine detonation.



The World War II–era mine was discovered in a record-low section of the Danube River, which runs along Slovakia’s southwest border. pic.twitter.com/fx2ZymvkWz — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 17, 2026

Ιστορικά χαμηλή η στάθμη του Δούναβη αποκαλύπτει τις επιπτώσεις της ξηρασίας στη Σερβία – Ο ντόπιος ψαράς Ζόραν Λόβριτς στέκεται κοντά σε γερμανικό πολεμικό πλοίο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο ήρθε στην επιφάνεια λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη που προκλήθηκε από την ξηρασία και τον ακραίο καύσωνα, κοντά στο Πράχοβο της Σερβίας, 13 Αυγούστου 2026. REUTERS/Marko Djurica

Hungary is sinking barges in the Danube to save the Paks nuclear power plant



Authorities have decided to sink two 80-meter barges near the Paks nuclear plant to temporarily raise the water level and keep two remaining turbines operating.



The plant is currently running at just… https://t.co/777wyXhRAx pic.twitter.com/S7uviR80zR — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2026

Από τους πυρηνικούς σταθμούς έως τις μεταφορές

Ο Δούναβης διασχίζει ή αποτελεί σύνορο για 19 χώρες και αποτελεί βασική πηγή νερού για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Παράλληλα, είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους της Ευρώπης, στηρίζει τη γεωργία και τη βιομηχανία και έχει κρίσιμο ρόλο στην ψύξη πυρηνικών εγκαταστάσεων και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σημασία του ποταμού για την ενεργειακή ασφάλεια γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Ο πυρηνικός σταθμός του Πακς παράγει περίπου το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ουγγαρίας, ενώ ο σταθμός της Τσερναβόντα καλύπτει περίπου το 20% των αναγκών ηλεκτροπαραγωγής της Ρουμανίας.

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Η Ουγγαρία ξεκινά εργασίες στην κοίτη του ποταμού για να αποτρέψει τη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου – Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ μιλά στα μέσα ενημέρωσης κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο, όπου πραγματοποιούνται εργασίες για την αύξηση της στάθμης του Δούναβη στο Πακς της Ουγγαρίας, 15 Αυγούστου 2026. REUTERS

New satellite imagery showing the construction works on the Danube next to the Paks NPP. The Army is working on the left bank, while the General Directorate of Water Management is working on the right bank of the river closer to the plant.

📸: Copernicus pic.twitter.com/BZaeKUbEoH — Bence Szabó (@SzabBen004) August 16, 2026

Εικόνες από drone αποκαλύπτουν τμήματα της κοίτης του Δούναβη στο Σάντροβο – Εναέρια λήψη με drone ενός προσαραγμένου σκάφους στην αποκαλυφθείσα κοίτη του Δούναβη, καθώς η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, στο Σάντροβο της Βουλγαρίας, 13 Αυγούστου 2026 – Reuters

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοια φαινόμενα είναι πιθανό να εμφανίζονται ολοένα συχνότερα. Η Ευρώπη καλείται πλέον να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους της, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη διαθέσιμη ποσότητα νερού και τη ζήτηση, αλλά και την αποθήκευση και την ανθεκτικότητα των υποδομών.

Η φετινή εικόνα του Δούναβη αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμη μία ένδειξη ότι πολλές ευρωπαϊκές υποδομές δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η υποχώρηση των υδάτων δεν αποτελεί πλέον ένα μακρινό περιβαλλοντικό σενάριο, αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει ήδη την ενέργεια, τις μεταφορές, τη γεωργία και την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

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Ιστορικά χαμηλή η στάθμη του Δούναβη αποκαλύπτει τις επιπτώσεις της ξηρασίας στη Σερβία – Εναέρια λήψη με drone τμήματος γερμανικού πολεμικού πλοίου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο ήρθε στην επιφάνεια λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη που προκλήθηκε από την ξηρασία και τον ακραίο καύσωνα, κοντά στο Πράχοβο της Σερβίας, 13 Αυγούστου 2026 – Reuters

Ιστορικά χαμηλή η στάθμη του Δούναβη αποκαλύπτει τις επιπτώσεις της ξηρασίας στη Σερβία – Εναέρια λήψη με drone τμήματος γερμανικού πολεμικού πλοίου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο ήρθε στην επιφάνεια λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη που προκλήθηκε από την ξηρασία και τον ακραίο καύσωνα, κοντά στο Πράχοβο της Σερβίας, 13 Αυγούστου 2026 – Reuters

Εθνικές λύσεις, κοινό πρόβλημα για τον Δούναβη

Η αντιμετώπιση της κρίσης στον Δούναβη αναδεικνύει ένα βασικό πρόβλημα: οι παρεμβάσεις παραμένουν κυρίως σε εθνικό επίπεδο, παρότι ο ποταμός αποτελεί ένα ενιαίο οικοσύστημα που διασχίζει σύνορα. Η Ουγγαρία προχώρησε στην κατασκευή αναχώματος στον πυθμένα κοντά στο Πακς, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη στάθμη των υδάτων.

Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες για τις περιοχές κατάντη. Σύμφωνα με τον Τάμας Γκρούμπερ του WWF Ουγγαρίας, το έργο ενδέχεται να αποδειχθεί χρήσιμο βραχυπρόθεσμα, αλλά υπάρχουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις στη μεταφορά ιζημάτων, στα ψάρια και στους υδρόβιους οργανισμούς. Στη Βουλγαρία, περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν έντονη ανησυχία, υποστηρίζοντας ότι οι μονομερείς αποφάσεις γειτονικών χωρών μεταφέρουν τις συνέπειες στις κατάντη περιοχές.

Η Ευρώπη έχει σχέδιο για τον Δούναβη και τα μεγάλα ποτάμια της, αλλά όχι δεσμευτικό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ήδη το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων, ωστόσο η εφαρμογή των μέτρων παραμένει σε μεγάλο βαθμό ευθύνη των κρατών και των τοπικών αρχών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται συχνά η εικόνα ανεπαρκούς συντονισμού, ιδιαίτερα σε μια διασυνοριακή λεκάνη όπως αυτή του Δούναβη.

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Η Κομισιόν θεωρεί πλέον απαραίτητη την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε φαινόμενα ξηρασίας και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το νερό. Η ΕΕ έχει παρουσιάσει τη Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα του Νερού, η οποία περιλαμβάνει περίπου 50 μέτρα.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος των σχεδίων αντιμετώπισης της ξηρασίας παραμένει μη υποχρεωτικό, γεγονός που περιορίζει την αποτελεσματικότητα μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής.

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