Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο ρουμανικός στρατός πραγματοποίησε έκτακτη επιχείρηση στον Δούναβη προκειμένου να εξασφαλίσει ροή υδάτων για τον πυρηνικό σταθμό Cernavoda, καθώς η στάθμη του νερού έχει πέσει σε επίπεδα ρεκόρ.

Η επιχείρηση περιελάμβανε την ανατίναξη βράχων, ωστόσο οι αρχικές εκρήξεις δεν απέδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα και πραγματοποιήθηκε δεύτερος γύρος, με μεγαλύτερη ποσότητα εκρηκτικών (άνω των 100 κιλών).

Advertisement

Advertisement

Το επόμενο βήμα είναι η απομάκρυνση των μπάζων και η δρομολόγηση των υδάτων προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Ήδη ο ένας από τους αντιδραστήρες του σταθμού έχει κλείσει, και οι αρχές προειδοποιούν πως θα μπορούσε να κινδυνέψει όλος ο σταθμός.

💥 Romania blows up a rock to save a nuclear power plant from shutting down



The military detonated Pârjoaia Rock in the Danube to redirect more water toward the Cernavodă Nuclear Power Plant. Severe drought has caused river levels to fall rapidly, putting pressure on the plant’s… https://t.co/8VO9D8rxQN pic.twitter.com/V49LmcHlfM August 3, 2026